Uwaga na pingwiny! Rosjanie testują eksperymentalny kamuflaż
Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o zlikwidowaniu co najmniej dwóch rosyjskich żołnierzy ubranych w eksperymentalne kombinezony nazywane "Pingwinami". Zdarzenie, zarejestrowane na froncie w zaśnieżonym terenie, pokazuje słabości tradycyjnego kamuflażu w epoce, gdy o życiu i śmierci decyduje kamera drona, a nie zawodny wzrok człowieka.
Według raportu 120. Brygady Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosjanie testowali ostatnio w warunkach bojowych nowy zestaw maskujący, najwyraźniej zakładając, że biały materiał i "rozmyta" sylwetka zapewnią im przewagę w śniegu. W praktyce efekt był jednak odwrotny - kombinezony, które bardziej przypominały kostiumy z zimowego spektaklu niż profesjonalne wyposażenie pola walki, tylko zwróciły na nich uwagę.
Na jednym z opublikowanych nagrań widać żołnierza w obszernym biało-szarym stroju przypominającym… pingwina. Postać przemieszcza się po otwartym polu, wyraźnie rzucając się w oczy, a chwilę później zostaje namierzona i zneutralizowana przez ukraiński system dronowy.
Kamuflaż, który… uwidacznia
Ukraińscy żołnierze komentują, że nowy system maskujący miał za zadanie zniekształcać kontur ciała i stapiać sylwetkę z zimowym tłem, ale w praktyce ograniczał ruchy i paradoksalnie ułatwiał wykrycie. Zwłaszcza że w warunkach stepowych nie występują żadne "białe istoty o krótkich nogach i zaokrąglonych kształtach", więc każda taka sylwetka natychmiast przyciągała uwagę operatorów dronów.
To już kolejny przypadek, gdy rosyjskie wojsko testuje nowe rozwiązania "na żywym organizmie" w realnych działaniach bojowych. Według ukraińskich analityków, ten schemat powtarza się regularnie - brak długotrwałych prób laboratoryjnych, szybkie wdrożenie prototypu i równie szybka weryfikacja przez ogień artylerii lub operatora FPV.
Od kamuflażu do żartu
Nagrania z frontu błyskawicznie trafiły do mediów społecznościowych, a użytkownicy w komentarzach zestawiali ujęcia rosyjskich "pingwinów" z niedawnym postem Białego Domu, na którym prezydent Donald Trump pozuje z pingwinem. No cóż, najwyraźniej Rosjanie też nie mają pojęcia, gdzie naprawdę żyją te zwierzęta.
Jak zaś zupełnie poważnie zauważają ukraińscy obserwatorzy, nowoczesna wojna nie wybacza takich błędów wizualnych. Gdy nad głową krąży dron z kamerą o rozdzielczości 4K, nawet najlepiej zaprojektowany kombinezon nie pomoże, jeśli sylwetka zdradza się ruchem, błyskiem czy po prostu groteskowym kształtem.