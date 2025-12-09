Ukraińskie służby bezpieczeństwa zaprezentowały w nowym filmie rekrutacyjnym czworonożnego robota wyposażonego w karabinek szturmowy. Na nagraniu możemy zobaczyć robo-psa, który samodzielnie porusza się w zamkniętej przestrzeni i prowadzi ogień do celów w symulowanym środowisku. Na jego grzbiecie zamontowano karabinek samopowtarzalny CZ BREN 2 z 60-nabojowym magazynkiem Magpul PMAG D-60, sterowany zdalnie przez operatora SBU.

Robo-pies z karabinem CZ BREN 2

CZ BREN 2 to modułowy karabinek szturmowy opracowany przez Česką Zbrojovkę Uherský Brod jako rozwinięcie wcześniejszego modelu BREN 805. Broń zaprojektowano z myślą o lekkości, niezawodności i prostocie obsługi w warunkach bojowych. W porównaniu z poprzednikiem BREN 2 ma krótszy, lżejszy zamek, przeprojektowaną komorę spustową i ulepszoną ergonomię, co zwiększa komfort użytkowania i skraca czas reakcji strzelca.

Karabinek wykorzystuje system gazowy z tłokiem o krótkim skoku, dzięki czemu działa pewnie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Konstrukcja jest dostosowana do amunicji 5,56×45 mm NATO lub 7,62×39 mm, co czyni ją elastyczną i uniwersalną. Dzięki połączeniu niskiej masy, dużej precyzji i wysokiej niezawodności, CZ BREN 2 jest obecnie używany przez siły zbrojne Czech, Francji, Węgier i Ukrainy - zarówno w wersjach bojowych, jak i specjalistycznych.

Testowo czy już na froncie?

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nie ujawniła, ani kto stoi za konstrukcją robota, ani czy ten konkretny system został już przetestowany w realnych działaniach bojowych. Bo nieuzbrojone robo-psy już wcześniej działały w Ukrainie, w tym słynny model Spot od Boston Dynamics.

Ich aktywność ograniczała się jednak do rozpoznania, wykrywania min, przenoszenia amunicji i leków czy pomagania w oczyszczaniu terenu z niewybuchów. Nie ma jednak wątpliwości, że przekaz nowego filmu jest jasny - SBU szuka młodych specjalistów, inżynierów, programistów i konstruktorów, którzy chcą rozwijać autonomiczne systemy wojskowe.

Uzbrojone robo-psy to coraz częstszy widok, bo podobne projekty testowano wcześniej w Stanach Zjednoczonych czy Chinach, a teraz do tego grona dołącza Ukraina. To jasno wskazuje kierunek rozwoju jej sił, czyli zdalne i autonomiczne systemy, które mają w przyszłości pełnić rolę wsparcia dla żołnierzy w trudnych warunkach walki miejskiej.

