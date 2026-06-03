Nowe badanie pokazuje, że immersyjne headsety VR są już wykorzystywane na dużą skalę w ukraińskich szpitalach, centrach wsparcia dla weteranów i mobilnych zespołach pomocy psychologicznej działających w warunkach wojennych.

Tysiące sesji terapeutycznych mimo wojny

W ciągu sześciu miesięcy ponad 1100 pacjentów przeszło niemal 9000 sesji terapeutycznych z wykorzystaniem programu Luminify stworzonego przez firmę Aspichi. System działał w 47 różnych organizacjach i wykorzystywał 162 headsety VR.

Nie był to jednak klasyczny eksperyment laboratoryjny. W tym przypadku terapie prowadzono w kraju, gdzie codziennością są alarmy przeciwlotnicze, przeciążone szpitale i ciągły stres związany z wojną. Właśnie dlatego badacze podkreślają wyjątkową wartość projektu, ponieważ technologia została wdrożona w realnym systemie opieki działającym pod ogromną presją.

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VR pomaga zrobić pierwszy krok po pomoc

Program Luminify nie ma zastępować psychoterapeutów. Jego zadaniem jest przede wszystkim stabilizacja emocjonalna pacjentów oraz przygotowanie ich do dalszej terapii. System wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej, ćwiczenia oddechowe, mindfulness oraz techniki redukcji stresu.

Każda sesja odbywa się w kontrolowanym środowisku VR, gdzie pacjent może pracować we własnym tempie pod nadzorem specjalisty. Co ciekawe, psychologowie zauważyli, że headsety pomagają przełamać opór przed korzystaniem z pomocy psychologicznej.

Wielu pacjentów zgłaszało się do ośrodków właśnie "po okulary VR", a dopiero później decydowało się na pełną konsultację terapeutyczną. Okazuje się więc, że technologia pomaga redukować stygmatyzację problemów psychicznych, szczególnie wśród weteranów wojennych.

Psychiczna odporność staje się strategicznym zasobem

Według danych World Health Organization niemal każda osoba dotknięta wojną doświadcza problemów psychicznych, a około 20 proc. rozwija poważniejsze zaburzenia wymagające profesjonalnego wsparcia. Ukraina znajduje się w stanie wojny od ponad czterech lat, a system opieki psychologicznej od dawna zmaga się z przeciążeniem.

Twórcy projektu podkreślają, że technologie immersyjne mogą pomóc zwiększyć dostępność wsparcia psychicznego bez dodatkowego obciążania specjalistów. Program Luminify rozwija się bardzo szybko - liczba placówek korzystających z systemu wzrosła z pięciu w 2023 roku do 131 w roku 2025.

Projekt został już zauważony także przez środowiska związane z NATO i europejskim sektorem obronnym. Coraz częściej mówi się bowiem o tym, że odporność psychiczna społeczeństw może stać się równie ważna jak tradycyjne zdolności militarne.

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