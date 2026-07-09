Maszyny trafiły do Ukrainy w ramach programu wsparcia finansowego Stanów Zjednoczonych, a ich głównym zadaniem nie jest prowadzenie walki, lecz wykonywanie najbardziej niebezpiecznych misji logistycznych - dostarczanie amunicji, żywności i wyposażenia na pierwszą linię oraz ewakuacja rannych żołnierzy.

Dopóki nowa technologia nie zostanie sprawdzona w realnych warunkach bojowych, nie da się ocenić, jak naprawdę będzie działać

Tam, gdzie człowiek staje się łatwym celem

Rosnąca liczba dronów obserwacyjnych i uderzeniowych sprawiła, że poruszanie się po polu walki jest dziś znacznie bardziej niebezpieczne niż jeszcze kilka lat temu. Każdy pojazd może zostać wykryty z powietrza i zaatakowany przez drony FPV, artylerię lub moździerze. To właśnie dlatego armie coraz częściej sięgają po bezzałogowe pojazdy lądowe, które mogą wykonywać część zadań bez narażania życia żołnierzy.

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Trzy razy większy udźwig

Forterra wykorzystuje pojazdy Lancer zbudowane na bazie terenowych maszyn Polaris. W przeciwieństwie do wielu ukraińskich konstrukcji zasilanych akumulatorami, amerykańskie UGV mają napęd spalinowy i mogą przewozić nawet 750 kilogramów ładunku. To około trzykrotnie więcej niż większość obecnie wykorzystywanych ukraińskich robotów logistycznych.

Od momentu wdrożenia maszyny przejechały ponad 4 tysiące kilometrów, wykonały ponad 1100 misji, przetransportowały około 353 tony zaopatrzenia i uczestniczyły w 52 ewakuacjach rannych. Nie wszystkie przetrwały działania bojowe, część została zniszczona po ugrzęźnięciu w błocie lub innym trudnym terenie, gdzie stała się łatwym celem dla rosyjskich wojsk.

Wojna pokazuje ograniczenia autonomii

Doświadczenia z Ukrainy wskazują również, że w pełni autonomiczne systemy wciąż nie są gotowe do samodzielnego działania na współczesnym polu walki. Pojazdy potrafią samodzielnie poruszać się po wyznaczonej trasie i omijać przeszkody, jednak podczas misji bojowych najczęściej pozostają pod zdalną kontrolą operatorów. Obecne systemy nadal mają trudności z oceną dynamicznie zmieniającej się sytuacji, rozpoznawaniem zagrożeń i podejmowaniem właściwych decyzji bez udziału człowieka.

Forterra pracuje już nad nową generacją oprogramowania, które połączy klasyczne systemy autonomicznej jazdy z generatywną sztuczną inteligencją. Celem jest stworzenie pojazdów zdolnych do bardziej samodzielnego reagowania na sytuację na polu walki. Jednocześnie doświadczenia z Ukrainy pokazały producentowi, jak ważna jest odporność na zakłócenia elektroniczne, możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania oraz niezawodność sprzętu pracującego w ekstremalnych warunkach.

A co sądzą o nich sami Ukraińcy? Choć żołnierze wysoko oceniają możliwości amerykańskich robotów, wskazują również ich największą wadę. W przeciwieństwie do stosunkowo tanich dronów powietrznych autonomiczne pojazdy lądowe są znacznie droższe, a ich utrata na froncie oznacza poważne koszty.

Straty są nieuniknioną częścią tej wojny. Straciliśmy już kilka takich pojazdów. Potrzebujemy ich więcej, ale przede wszystkim muszą być tańsze



