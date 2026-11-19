Niepozorna, czarna walizka przykuła uwagę dziennikarzy podczas wizyty Władimira Putina w Chinach. Nie był to jednak zwykły bagaż. Chodzi o rosyjską walizkę nuklearną, znaną pod kryptonimem Czeget, która umożliwia prezydentowi Rosji komunikację z wojskowym systemem dowodzenia siłami jądrowymi.

Nagranie, które obiegło media społecznościowe, pokazuje rosyjskiego oficera marynarki wojennej niosącego charakterystyczną walizkę w pobliżu hotelu, w którym zatrzymał się Putin. Dziennikarz rosyjskiej telewizji państwowej zapytał go wprost, czy jest to słynna walizka nuklearna. Oficer bez wahania potwierdził.

To nie jest zwykły przycisk do wystrzelenia rakiet

Czeget to element rosyjskiego systemu dowodzenia strategicznymi siłami nuklearnymi. Urządzenie pozwala najwyższym władzom państwowym na bezpieczną komunikację z dowództwem wojskowym i przekazywanie decyzji dotyczących użycia broni jądrowej.

Wbrew popularnym wyobrażeniom walizka nie jest samodzielnym urządzeniem, które jednym naciśnięciem przycisku uruchamia rakiety. Stanowi część znacznie bardziej rozbudowanego systemu kontroli i autoryzacji rozkazów. Szczegóły jego działania pozostają tajne.

Pojawienie się Czegeta w Chinach nie jest samo w sobie niczym nadzwyczajnym - walizka towarzyszy Putinowi podczas zagranicznych podróży. W październiku 2023 roku podobne urządzenia zauważono również podczas jego wizyty w Pekinie.

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Tym razem uwagę zwróciło jednak nie tylko samo nagranie, ale również fakt, że rosyjski oficer otwarcie potwierdził przeznaczenie przenoszonego sprzętu. Jego obecność zbiegła się z ważnym spotkaniem Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina, podczas którego jednym z tematów są kwestie nuklearne.

Walizki nuklearne. Nie tylko Putin ma taką przy sobie

Rosyjski system dowodzenia nuklearnego zakłada, że specjalne walizki Czeget znajdują się nie tylko w dyspozycji prezydenta. Korzystają z nich również minister obrony oraz szef Sztabu Generalnego rosyjskich sił zbrojnych. Tworzą one element systemu łączności, który umożliwia przekazywanie i autoryzowanie decyzji dotyczących strategicznego arsenału jądrowego. Podobne rozwiązania funkcjonują także w innych mocarstwach atomowych. W Stanach Zjednoczonych prezydentowi towarzyszy tzw. Nuclear Football - specjalna teczka zawierająca narzędzia i procedury związane z możliwością wydania rozkazu użycia broni jądrowej.