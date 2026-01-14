Strzelanie najcięższych polskich czołgów

Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej odbyli ćwiczenia wraz z czołgistami 1. Amerykańskiej Dywizji Piechoty. Było to pierwsze bojowe strzelanie na poligonie po przyjęciu tego typu czołgów do służby. Czołgiści nie tylko dokonali ważnego kroku w przeszkoleniu się na nowym typie broni, ale także podnieśli poziom interoperacyjności z amerykańskimi wojskami.

1. Warszawska Brygada pancerna to pierwsza polska jednostka, która na swoje wyposażenie przyjęła czołgi M1A2 SEPv3 - najnowsze i najlepiej opancerzone czołgi naszej armii. Pierwsze z tych potężnych maszyn przekroczyły bramy jednostki już w lipcu 2025 roku, o czym na łamach Interii GeekWeek pisał Filip Mielczarek.

Obecnie w Polsce znajduje się 117 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams. Jest to już prawie połowa z 250 zamówionych Abramsów tej wersji dla polskiej armii. Dostarczone z zagranicy wozy trafiają najpierw do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, gdzie przechodzą proces dekonserwacji.

Wszystkie czołgi Abrams w Wojsku Polskim wchodzą na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jej obszarem działań jest wschód państwa i to w obliczu ataku z tego kierunku ma być jedną z pierwszych tarcz naszej obrony.

Polska buduje największą flotę Abramsów w Europie

Czołgi M1A2 SEPv3 Abrams są dostarczane do Polski na bazie umowy o wartości 4,75 mld dolarów w pakiecie z wozami zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz mostami M1074 JAB (później zastąpione nowszymi mostami M1110), podpisanej w kwietniu 2022 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Obok tego jeszcze w styczniu 2023 roku za około 1,4 mld dolarów (z czego 200 mln pokryła strona amerykańska) zakupiono od USA starsze Abramsy w wersji M1A1 FEP, które miały szybko zastąpić polskie czołgi T-72 i PT-91, przekazane Ukrainie. Polska buduje więc największą flotę czołgów Abrams w Europie. Oto lista czołgów Abrams i pochodnych pojazdów w Wojsku Polskim, które już mamy i będziemy mieć.

117 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 (zakupiono 250 sztuk, dostawy potrwają do 2026)

116 czołgów Abrams M1A1 FEP (dostawy zakończono w czerwcu 2024)

26 wozów M88A2 Hercules (zamówiono 49 sztuk, dostawy potrwają do 2029)

0 mostów towarzyszących M1110 JAB (Joint Assault Bridge) (zamówiono 25 sztuk)

0 czołgów saperskich M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle (zamówiono 25 sztuk, dostawy do 2029 roku)

M1A2 Abrams SEPv3. Najcięższa broń na rosyjskie czołgi

M1A2 Abrams SEPv3 (System Enhanced Package version 3) to najnowsza modyfikacja serii amerykańskich czołgów podstawowych, mogąca bez problemu przeciwstawić się najnowocześniejszym rosyjskim czołgom jak T-90M. Wprowadziła nową strukturę wieży, zapewniającą lepszy pancerz. Główne ulepszenia w czołgu dotknęły systemy elektroniczne, ulepszając jednostkę sterującą kadłubem i wieżą, jak i komunikację radiową. Wszyscy członkowie załogi M1A2 Abrams SEPv3 mają nowe wyświetlacze wysokiej rozdzielczości.

Działo M1A2 Abrams SEPv3 przystosowano do wystrzeliwania najnowszych amerykańskich pocisków M1147 i M829A4. Pierwszy to amunicja programowalna służąca do niszczenia lekko opancerzonych celów, piechoty, budynków i fortyfikacji. Drugi to amunicja przeciwpancerna ze zubożonym uranem, choć tę drugą mogą używać wyłącznie Amerykanie.

Czołgi M1A2 SEPv3 Abrams Sgt. Calab Franklin Wikimedia Commons

Parametry taktyczno-techniczne czołgu M1A2 Abrams SEPv3:

Długość: 9,77 m

Szerokość: 3,7 m

Wysokość: 2,4 m

Masa bojowa: 66,8 t

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Napęd: Turbina gazowa Honeywell AGT1500 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 68 km\h

Zasięg: 425 km

Uzbrojenie główne: 120 mm armata gładkolufowa M256, 42 pociski

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 12,7 mm, 1x sprzężony karabin maszynowy 7,62 m

