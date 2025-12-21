Wenezuela ma kłopot? Kolejne F-35 dotarły na Karaiby

Marcin Jabłoński

W rejonie Karaibów pojawiła się nowa flota amerykańskich myśliwców F-35. Daje nowe możliwości działań i uderzenia w regionie w ramach trwającej operacji "Południowa Włócznia". To kolejny jasny sygnał USA dla Wenezueli.

Dwa myśliwce F-35 kołują po lotniskowym pasie startowym, w tle widoczne są zielone drzewa i zarys gór, scena odbywa się w słoneczny dzień.
Potężne F-35 pojawiły się na Karaibach. Amerykanie przygotowują się do ataku?Vermont Air National Guardmateriał zewnętrzny

Kolejne F-35 doleciały na Karaiby

Jak podają miejscowi spotterzy, co najmniej 12 myśliwców F-35A ze 158. Eskadry Sił Powietrznych Gwardii Narodowej przyleciało na lotnisko amerykańskiej bazy marynarki wojennej w Portoryko. Potwierdza to medialne doniesienia z pierwszej połowy grudnia o decyzji wysłania tych samolotów w rejon Karaibów jako wzmocnienie operacji "Południowa Włócznia".

Baza w Ceibie stała się centrum operacji Amerykanów w regionie Karaibów, gdzie rozmieszczono zaawansowany sprzęt wojskowy. Jak pisał dziennikarz Interii GeekWeek Filip Mielczarek, już we wrześniu USA rozmieściło tam 10 myśliwców F-35B z korpusu Piechoty Morskiej. Jednak kolejne F-35A mogą przenosić bomby o większej masie oraz dolecieć na dystans dalszy o około 500 kilometrów.

Militarna armada USA na Karaibach

Nowe F-35 dołączają do prawdziwej armady Stanów Zjednoczonych w regionie Karaibów, dostarczając kolejnych zdolności jak stealth i zaawansowana sieciocentryczność. W powietrzu operują już tam m.in. myśliwce F/A-18 Super Hornet startujące z pokładu największego amerykańskiego lotniskowca, samoloty walki elektronicznej EA-18G Growler z zasobnikami zagłuszaczy AN/ALQ-249 - najnowszą bronią elektromagnetyczną USA oraz podniebne radary i centra dowodzenia E-2D Advanced Hawkeye.

Przybycie kolejnych F-35 na obszar Karaibów zbiegł się z momentem kolejnego incydentu na linii USA-Wenezuela. Amerykańska armia i straż przybrzeżna przeprowadziły 20 grudnia operację przejęcia tankowca u wybrzeży Wenezueli. To efekt blokady nałożonej przez Donalda Trumpa na sankcjonowane tankowce z południowoamerykańskiego kraju.

Trzy okręty wojenne płyną równolegle po spokojnej tafli morza, obok nich znajduje się lotniskowiec, nad nimi przelatuje eskadra samolotów.
Grupa uderzeniowa lotniskowca Gerald R. Ford należąca do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na KaraibachAFP PHOTO / DOD / PETTY OFFICER 3RD CLASS TAJH PAYNEAFP

Czy Donald Trump zaatakuje Wenezuelę?

Donald Trump prowadzi silne naciski na Wenezuelę, gdyż nie uznaje rządów tamtejszego prezydenta Nicolása Maduro i jawnie oskarża go o wspieranie przemytu narkotyków. Do tych nacisków można włączyć rozdysponowanie ogromnych sił na Karaibach i rozstawienie ich blisko wód terytorialnych Wenezueli czy ataki na łodzie mające przemycać narkotyki na wodach Karaibów.

W ostatnim czasie Amerykanie zaczęli rozszerzać swoje działania m.in. o wspomniane przejmowanie tankowców. Donald Trump wcześniej już dawał sygnały, że eskalacja napięcia w regionie jest możliwa. Według założeń operacji "Południowa Włócznia" celem ataków dalej są kartele narkotykowe. Niemniej Amerykanie zgromadzili w regionie największe siły wojskowe od 1989 roku, gdy przeprowadzili inwazję na Panamę.

Wtedy powodem inwazji miało być obalenie władzy dyktatora Manuela Noriegi, oskarżanego przez Waszyngton m.in. o napędzanie handlu narkotyków w regionie. Według wielu komentatorów obecny pokaz siły w regionie może wyeskalować do kolejnego uderzenia na drugie państwo - Wenezuelę.

