W mediach społecznościowych właśnie pojawiło się zdjęcie, które stanowi pierwszy wizualny dowód na wprowadzenie do służby irańskiego drona bojowego Mohajer-6 w siłach zbrojnych Wenezueli. Fotografia, wykonana rzekomo podczas ćwiczeń na terenie bazy lotniczej El Libertador (BAEL) w pobliżu Maracay, pokazuje drona w wenezuelskich barwach. To wydarzenie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem nowych sankcji USA wobec sieci współpracy militarnej Iran-Wenezuela.

Mohajer-6 to wielozadaniowy bezzałogowiec produkowany przez irańską firmę Qods Aviation Industries. Posiada zasięg do 2000 km, czas lotu do 24 godzin i może przenosić do czterech precyzyjnie naprowadzanych pocisków, takich jak bomby szybujące Qaem lub Almas. Służy do misji rozpoznawczych, nadzoru oraz uderzeń precyzyjnych. Dron ten był wcześniej eksportowany m.in. do Rosji i używany w konflikcie na Ukrainie.

Wenezuela otrzymała potężną broń z Iranu

Współpraca militarna między Iranem a Wenezuelą trwa od 2006 roku, ale od kilku miesięcy się zintensyfikowała, co budzi obawy USA. Początkowo skupiała się na montażu prostszych dronów Mohajer-2 (w Wenezueli znanych jako ANSU-100). Z czasem jednak rozszerzyła się na bardziej zaawansowane systemy, w tym lokalną produkcję w firmie Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA) na terenie bazy El Libertador. Wenezuela rozwijała też własne warianty, jak drony kamikaze Zamora V-1 wzorowane na irańskich Shahed-136.

Departament Skarbu USA zareagował na tę współpracę, nakładając sankcje na 10 podmiotów i osób z obu krajów, w tym na EANSA i jej prezesa José Jesús Urdaneta Gonzáleza. Sankcje dotyczą transferu technologii dronów, w tym sprzedaży Mohajer-6 za miliony dolarów. Waszyngton oskarża sieć o omijanie sankcji i rozszerzanie irańskiego wpływu w Ameryce Łacińskiej, co zagraża stabilności regionu, zwłaszcza w kontekście zwiększonej obecności marynarki USA na Karaibach.

Wenezuela otrzymała drony Mohajer-6

Pomimo sankcji, eksperci militarni uważają, że Wenezuela będzie próbowała je ominąć, i podobnie jak czyni to Rosja odnośnie Ukrainy, rozpoczęła produkcję bezzałogowców we własnym zakresie. Władze tego kraju nie mają wyjścia, bo to dla nich być lub nie być.

Analitycy są zgodni, że obecność Mohajer-6 wzmacnia asymetryczne zdolności Wenezueli, umożliwiając dłuższy nadzór wybrzeża, obserwację floty Stanów Zjednoczonych i możliwość wyprowadzenia potencjalnych uderzeń na ich jednostki morskie. Dla Waszyngtonu to sygnał rosnącego "irańskiego śladu" na zachodniej półkuli, komplikujący operacje antynarkotykowe i regionalną politykę. Sytuacja może się tylko zmienić wówczas, gdy dojdzie do kolejnego ataku Izraela i USA na Iran.

***

