Rosyjska armia jest pełna przemocy i brutalności. Króluje tak zwana "fala", czyli znęcanie się "starszych" nad młodszymi rocznikami żołnierzy.

Do niecodziennego wydarzenia doszło w obozie wojskowym pod Moskwą, do którego przybywają rekruci przygotowujący się do wyruszenia na wojnę z Ukrainą. Według relacji świadków wszystko zaczęło się od tego, że jeden z żołnierzy zdecydował się na opuszczenie terenu bazy i poszedł na zakupy do sklepu, gdyż brakowało jedzenia.

To nie spodobało się "starszym" żołnierzom, którzy zdecydowali się zemścić i brutalnie zaczęli go bić. Z pomocą ruszyli mu koledzy z batalionu artylerii. Po chwili na polu zaroiło się od żołnierzy różnych jednostek, a cały teren zaczął przypominać bitwę znaną z filmowej sagi "Władca Pierścieni".

Ukraińcy od początku agresji nazywają rosyjskich żołnierzy "orkami", gdyż podobnie jak mroczne postacie z powieści Tolkiena najeżdżają i grabią sąsiednie kraje. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze, że doszło do klasycznej "bitwy orków" pomiędzy sobą. Film pokazujący to wydarzenie zamieścił na swoim koncie na Twitterze Anton Geraszczenko, doradca ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy.



W obozie wojskowym pod Moskwą doszło do masowej walki. Według doniesień rosyjskich mediów do jednostki wojskowej przybyli żołnierze kontraktowi, którzy mają wkrótce zostać wysłani na front na Ukrainie. Jeden z żołnierzy wywołał niezadowolenie "starszych" wychodząc z obozu na zakupy. Najpierw został pobity przez członków oddziału rozpoznawczego i żandarmerii wojskowej. Później zaatakowali także żołnierzy z batalionu artylerii. W rezultacie zginął żołnierz kontraktowy z Syberii wpis na Twitterze Antona Geraszczenko, doradcy ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy