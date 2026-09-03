Brytyjczycy szukają kolejnego systemu broni laserowej

2 września 2026 roku brytyjskie Ministerstwo Obrony uruchomiło projekt PANOPTES, dążąc do uzyskania przez armię brytyjską zdolności do zwalczania Bezzałogowych Statków Powietrznych. To pierwsza faza planowanej wieloetapowej ścieżki rozwoju. Firmy, które chcą wziąć udział w projekcie, mogą zgłaszać swoje systemy do 29 października. Pomiędzy zwycięzcami zostanie podzielony budżet około 5 mln funtów na stworzenie realnych prototypów.

Wymagania brytyjskiego Ministerstwa Obrony zakładają stworzenie zintegrowanego systemu zdolnego do wykrywania, śledzenia, identyfikowania zagrożeń powietrznych i ich zwalczania. Ważną cechą ma być działanie autonomiczne z poziomu pojazdu wojskowego. Jego głównym celem mają być bezzałogowe systemy powietrzne klasy 1, w tym pojedyncze drony, a także ich roje.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony (MOD) deklaruje, że w projekcie PANOPTES jest zainteresowane przede wszystkim systemami skierowanej energii wiązki lasera, choć inne technologie nadal mogą zostać zakwalifikowane. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby wykorzystanie nowego systemu było niskokosztowe.

Wielka Brytania staje się europejskim pionierem broni laserowej

Projekt PANOPTES nie jest pojedynczą inicjatywą, a wpisuje się w ogólny kierunek działań Brytyjczyków zmierzający do stworzenia niskokosztowego systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu przeciw tanim zagrożeniom.

Brytyjczycy posiadają już rozwinięty system laserowy DragonFire o mocy ponad 50 kW, który może niszczyć cele na odległość do dwóch kilometrów i trafić w obiekt wielkości monety na dystansie jednego kilometra. Jeden strzał jego wiązki energii ma kosztować niespełna 10 funtów. DragonFire już w 2027 roku ma wejść do służby jako uzbrojenie fregat Typu 45. Tym samym Wielka Brytania ma stać się pierwszym państwem w Europie, które wprowadzi do służby broń laserową.

Nie tylko laser

Obok broni wykorzystującej skupioną wiązkę energii laserowej, Brytyjczycy w swoim projekcie systemu obrony powietrznej nowych technologii opracowują także urządzenia oparte np. na falach radiowych. Przykładem takiego rozwiązania jest Rapid Destroyer. To broń RF DEW (Radio-Frequency Directed Energy Weapon), czyli system emitujący mikrofale. Te zakłócają działanie elementów elektronicznych, powodując uszkodzenia wrażliwych komponentów.

Największą zaletą systemu Rapid Destroyer jest cena wykorzystania. Brytyjskie Ministerstwo Obrony szacuje, że jeden "strzał" systemu Rapid Destroyer kosztuje 10 pensów. Niskie koszty są szczególnie ważne w zniszczeniu tanich i masowych zagrożeń jak drony.

Tania obrona przeciwlotnicza to mus w ochronie przed rojami dronów

Rapid Destroyer, DragonFire czy nowy system z projektu PANOPTES mogą być uzupełnieniem tradycyjnej obrony przeciwlotniczej w postaci ciężkich działek, zaawansowanych pocisków rakietowych czy broni małokalibrowej. Doświadczenia wojny na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie pokazują, że posiadanie tanich rozwiązań może być cenne nie tylko dla ochrony zasobów wojskowych czy ludności cywilnej, ale także z punktu widzenia ekonomii. Wykorzystanie taniego efektora jak broń o ukierunkowanej energii pozwala zachować droższe narzędzia do obrony przed faktycznie zaawansowanymi zagrożeniami jak np. pociski balistyczne, bez potrzeby drenowania magazynów, które później trzeba kosztownie uzupełnić.