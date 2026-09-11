Polski system dowodzenia i kierowania ogniem podbija kolejny kraj NATO

Umowę podpisali w Zagrzebiu Adam Bartosiewicz, wiceprezes Grupy WB oraz Ivan Anušić, minister obrony Republiki Chorwacji. Państwo to stało się czwartym użytkownikiem systemów TOPAZ, zaraz po Polsce, Ukrainie oraz Bułgarii.

ZZKO (Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem) TOPAZ to modułowy system dowodzenia i kierowania ogniem, opracowywany od lat 90. dla wojsk artyleryjskich. Jego zadaniem jest zapewnienie dowódcom na każdym szczeblu taktycznym pełnej kontroli nad sytuacją, integracja ze sobą różnych elementów wojska i przyspieszenie przepływu informacji na polu walki. Jego modułowość i skalowalność pozwalają na integrację z różnymi systemami uzbrojenia, dziś szczególnie bezzałogowymi systemami powietrznymi. Dzięki systemowi TOPAZ załogi wozów artyleryjskich mogą np. szybko pozyskiwać informacje z dronów, łatwo prowadzić skomplikowane obliczenia balistyczne i oceniać skuteczność ostrzału, wprowadzając korekty.

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TOPAZ i K239 Chunmoo to sprawdzone połączenie

Jak poinformowała Grupa WB, komponenty systemu TOPAZ zostaną zintegrowane z zamawianymi przez chorwackie siły zbrojne wyrzutniami rakiet K239 Chunmoo od południowokoreańskiej firmy Hanwha Aerospace. Rząd Chorwacji zamówił 18 tych wyrzutni za 435,2 mln euro dokładnie tydzień przed podpisaniem umowy z Grupą WB. Nowoczesne systemy K239 Chunmoo z systemami TOPAZ mają zastąpić w chorwackiej armii wyrzutnie rakietowe M-92 Vulkan, wykorzystywane jeszcze w armii dawnej Jugosławii.

- Cieszy nas, że system TOPAZ stanie się częścią zdolności sił zbrojnych Chorwacji. To kolejny kraj NATO, który zdecydował się wykorzystać polski system dowodzenia i kierowania ogniem. Jednocześnie dzisiejsza umowa jest w pewien sposób przedłużeniem naszej dotychczasowej współpracy z Hanwha Aerospace, z którą wspólnie integrowaliśmy już rozwiązania dla polskiej artylerii. Dziękuję stronie chorwackiej za zaufanie, a naszym koreańskim partnerom za dobrą współpracę - podsumował Adam Bartosiewicz, wiceprezes Grupy WB.

Grupa WB ma już doświadczenie w integracji systemu TOPAZ z polskimi K239 Chunmoo. Robi to w ramach programu Homar-K, co regularnie opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.