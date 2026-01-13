Grudzień 2025 roku zapisał się jako miesiąc bezprecedensowej intensywności ukraińskich ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej. Siły ukraińskie, głównie za pomocą dronów kamikadze i rakiet manewrujących dalekiego zasięgu, przeprowadziły co najmniej 46 potwierdzonych trafień w obiekty o strategicznym znaczeniu dla Rosji. Była to najskuteczniejsza pojedyncza kampania uderzeń głębokich od lutego 2022 roku, czyli od pełnoskalowej agresji armii Władimira Putina na Ukrainę.

Katastrofalne straty sektora naftowego

Najcięższe straty poniósł rosyjski sektor naftowy. Ukraińcy trafili w 12 rafinerii. Odnotowano wielokrotne ataki na Tuapse, Afipsky, Ilsky, Volgograd, Ryazan i Ufę. Dodatkowo było to pięć dużych baz paliwowych oraz 5 portów przeładunkowych ropy i produktów naftowych. Zniszczono lub wyłączono z eksploatacji cztery morskie platformy wiertnicze, w tym dwie na Morzu Czarnym i dwie na Morzu Kaspijskim.

Paraliż systemu elektroenergetycznego

Równie dotkliwe okazały się ataki na system elektroenergetyczny. Trafiono dwie stacje transformatorowe wysokiego napięcia, trzy duże podstacje rozdzielcze oraz cztery obiekty wytwórcze. Jak podają eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną, głównie były to elektrociepłownie i konwencjonalne elektrownie cieplne. W kilku regionach południowej i centralnej Rosji wystąpiły wielogodzinne, a w niektórych przypadkach kilkudniowe wyłączenia prądu.

Cios w rosyjski przemysł zbrojeniowy

Przemysł obronny Rosji również został poważnie ugodzony. Ukraińskie siły zaatakowały osiem przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z produkcją uzbrojenia, amunicji i materiałów wybuchowych. Wśród celów znalazły się m.in. zakłady chemiczne produkujące komponenty do prochów i ładunków miotających oraz kombinaty wytwarzające części do rakiet i dronów.

Osłabienie obrony przeciwlotniczej

Obrona przeciwlotnicza Federacji Rosyjskiej poniosła wyjątkowo duże straty. Zniszczono lub poważnie uszkodzono około 26 zestawów przeciwlotniczych. Były to głównie systemy średniego i dalekiego zasięgu oraz stacje radiolokacyjne, w tym kilka nowoczesnych radarów wczesnego ostrzegania i naprowadzania. Osłona powietrzna została zauważalnie osłabiona na ogromnym obszarze, od Krymu po obwód wołgogradzki i rostowski.

Ataki na cele wojskowe i logistyczne

Dodatkowo zaatakowano jedno lotnisko wojskowe w Marinówce oraz dwa inne obiekty o charakterze wojskowo-logistycznym. Te uderzenia dodatkowo skomplikowały na kilka dni rosyjską logistykę lotniczą i transportową w południowej części kraju.

Punkt zwrotny wojny ekonomiczno-logistycznej

Grudniowa kampania pokazała, że w 2025 roku Ukraina osiągnęła nowy poziom zdolności rażenia na głębokim zapleczu przeciwnika. Straty ekonomiczne Rosji szacowane są na setki milionów dolarów dziennie, a problemy z zaopatrzeniem w paliwo, energię i komponenty zaczynają realnie wpływać na zdolności bojowe wojsk na froncie.

Grudzień 2025 może zostać uznany za jeden z kluczowych punktów zwrotnych w wojnie ekonomiczno-logistycznej między oboma państwami. Problemy Rosjan są coraz bardziej widoczne na froncie. Chociaż nie ma mowy o niezdolności do dalszego prowadzenia wojny, to jednak postępy armii Kremla w podbijaniu nowych terytoriów, w porównaniu z poprzednimi latami, są coraz mniejsze.

