Kongres ujawnia listę ze stratami amerykańskiej armii na Bliskim Wschodzie

28 lutego 2026 roku Stany Zjednoczone, we współpracy z Izraelem, rozpoczęły operacje wojskowe przeciwko Iranowi. Konflikt obejmował działania bojowe w powietrzu, na morzu oraz z użyciem rakiet na całym Bliskim Wschodzie. W kwietniu tempo działań bojowych spadło w związku z zawieszeniem broni. W ciągu kilku tygodni wznowiono niektóre ataki, a sytuacja dalej pozostaje niestabilna.

Departament Wojny nie publikuje oficjalnych danych na temat strat bojowych. Wszystkie informacje na ten temat pochodzą z oświadczeń Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), doniesień medialnych oraz przecieków. Na bazie dostępnych informacji podlegająca Kongresowi instytucja badawcza Congressional Research Service sporządziła pełną listę znanych strat statków powietrznych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Lista amerykański strat podczas Epic Fury

Łączna liczba strat według listy wynosi 42 maszyny - 34 zniszczone, 8 uszkodzonych. Wśród nich są:

Cztery myśliwce F-15E Strike Eagle (zniszczone)

- 2 marca 2026 CENTCOM poinformowało, że trzy samoloty F-15E zostały zestrzelone i zniszczone w wyniku ostrzału sojuszniczego nad Kuwejtem; cała szóstka z załóg myśliwców katapultowała się bezpiecznie i została uratowana.

- 5 kwietnia 2026 CENTCOM poinformowało, że jeden samolot F-15E został zestrzelony i zniszczony podczas operacji bojowych nad Iranem; obaj członkowie załogi zostali bezpiecznie uratowani w ramach oddzielnych akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Jeden myśliwiec F-35A Lightning II (uszkodzony)

- W artykule CNN z 19 marca 2026 podano, że irański ogień naziemny uszkodził jeden samolot F-35A podczas operacji bojowych nad Iranem, co zostało potwierdzone przez CENTCOM.

Jeden samolot szturmowy A-10 Thunderbolt II (zniszczony)

- Podczas konferencji prasowej 6 kwietnia 2026 przewodniczący Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych, generał Sił Powietrznych Dan Caine, oświadczył, że 3 kwietnia Irańczycy trafili jeden samolot A-10, który następnie się rozbił; pilot katapultował się i został bezpiecznie odnaleziony.

Siedem samolotów tankujących KC-135 Stratotanker (jeden zniszczony, sześć uszkodzonych)

12 marca 2026 r. CENTCOM poinformowało, że dwa samoloty KC-135 brały udział w incydencie nad przyjazną przestrzenią powietrzną; jeden samolot rozbił się w Iraku, co spowodowało śmierć całej sześcioosobowej załogi. Drugi samolot KC-135 wykonał awaryjne lądowanie w nieujawnionej lokalizacji w regionie, w którym stacjonują siły amerykańskie.

W artykule Wall Street Journal z 14 marca 2026 r. podano, że pięć samolotów KC-135 zostało uszkodzonych na ziemi w bazie lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej podczas irańskiego ataku rakietowego i dronowego.

Jeden samolot E-3 Sentry wczesnego ostrzegania i dozoru powietrznego (zniszczony)

W artykule The Wall Street Journal z 28 marca 2026 r. podano, że jeden samolot E-3 został trafiony i uszkodzony podczas postoju na ziemi w bazie lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej w wyniku irańskiego ataku rakietowego i dronowego.

Amerykański samolot E-3 Sentry uszkodzony podczas operacji Epic Fury materiał zewnętrzny

Dwa samoloty do operacji specjalnych MC-130J Commando II (zniszczone)

W artykule Reuters z 5 kwietnia 2026 podano, że dwa samoloty MC-130J, wspierające operacje poszukiwawczo-ratownicze po zestrzeleniu samolotu F-15E, zostały celowo zniszczone na ziemi po tym, jak nie były w stanie wystartować; cała załoga została bezpiecznie ewakuowana.

Jeden śmigłowiec bojowo-ratowniczy HH-60W Jolly Green II (uszkodzony)

6 kwietnia 2026 generał Caine powiedział na konferencji prasowej, że 5 kwietnia jeden śmigłowiec HH-60W został uszkodzony przez ostrzał z broni ręcznej podczas wspierania operacji poszukiwawczo-ratowniczych dotyczących zestrzelonego samolotu F-15E w Iranie.

24 bezzałogowe statki powietrzne średniej wysokości i długiego zasięgu MQ-9 Reaper (zniszczone)

W artykule CBS News z 9 kwietnia 2026 podano, że od początku operacji wojskowych USA przeciwko Iranowi armia amerykańska straciła 24 bezzałogowe statki powietrzne MQ-9 Reaper.

Jeden bezzałogowy statek powietrzny MQ-4C Triton do lotów na dużych wysokościach i o długim zasięgu (zniszczony)

W artykule z 14 kwietnia 2026 amerykańskie dowództwo NAVSAFECOM (Naval Safety Command) Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, podało, że jeden samolot MQ-4C rozbił się w wyniku wypadku.

Niepełna lista

Warto pamiętać, że lista prawdopodobnie nie zdradza pełnej skali amerykańskich strat. Bazuje bowiem tylko na oficjalnych doniesieniach z otwartych źródeł. Może w niej nie być wszystkich informacji zebranych przez CENTCOM czy Departament Wojny.

Warto dodać, że ta lista nie uwzględnia czterech śmigłowców MH-6 Little Bird, użytych podczas misji ratunkowej jednego z pilotów myśliwca F-15E, zestrzelonego nad Iranem, a które to musiały zostać zniszczone wraz ze wspomnianymi samolotami MC-130. Stąd całą listę Kongresu należy traktować jako ogólny i niepełny wyznacznik strat minimalnych, jakich doznał komponent lotniczy sił USA.





"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w Łodzi Polsat News