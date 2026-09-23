Wojna z Iranem. Amerykanie rozmieścili nowe systemy antydronowe

Amerykanie ujawniają. L-MADIS pojawił się na Bliskim Wschodzie

Amerykańscy marines z 11. Ekspedycyjnej Jednostki Piechoty Morskiej wdrożyli mobilny system przeciwdziałania dronom L-MADIS na obszarze działania Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. System zapewnia rozproszonym siłom USA przeciwdziałanie bezzałogowym statkom powietrznym (UAS), rozszerzając ochronę na niskich wysokościach poza stałe bazy i ustalone pozycje obronne.

Nowe zdjęcia na platformie DVIDS ukazują żołnierzy piechoty morskiej konfigurujących czujniki L-MADIS, radar oraz sprzęt do walki elektronicznej. Połączenie funkcji wykrywania, dowodzenia i ataku pozwala jednostkom piechoty morskiej na ustanowienie i szybkie przemieszczenie lokalnej obrony.

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Mobilna obrona

Znaczenie tego rozwiązania nie polega jedynie na tym, że marines dysponują kolejnym środkiem przeciwdziałania dronom. Dzięki niemu strefa obrony może w coraz większym stopniu przemieszczać się wraz z formacją, którą chroni. Korpus Piechoty Morskiej opisuje L-MADIS jako cały system, składający się z dwóch ultralekkich pojazdów taktycznych obsługiwanych przez czterech strzelców. Jeden pojazd pełni funkcje dowodzenia i kontroli, a drugi przeprowadza ataki w ramach wojny elektronicznej przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym.

Zadaniem operatorów jest wykrywanie, śledzenie, identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń, co w praktyce sprowadza znaczną część łańcucha działań przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym do niewielkiego, mobilnego zespołu. L-MADIS pozwala na wykrywanie aktywne i pasywne, działania w zakresie wojny elektromagnetycznej oraz użycie pocisków Stinger w specjalnej wersji MK1.

System L-MADIS pozwala warstwie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS) na coraz szybsze poruszanie się z całą jednostką, którą chroni. W przypadku rozproszonych sił piechoty morskiej może to utrudnić przeciwnikowi wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych do wykrywania, śledzenia i atakowania żołnierzy, przy jednoczesnym zachowaniu mobilności, która pozostaje kluczowym elementem ekspedycyjnych operacji piechoty morskiej, szczególnie w obliczu trwającej wojny z Iranem.