Wojsko ogłasza nabór do testów dronów przechwytujących. Znamy wymogi

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia ogłosił nabór do przeprowadzenia testów na bezzałogowe platformy powietrzne do zwalczania celów powietrznych. Przedstawione wymogi sugerują chęć pozyskania platformy lekkiej, mogącej być wyposażeniem dla pojedynczego żołnierza.

Drony unoszą się nad kompleksem budynków z wysokim murem, wieżami strażniczymi i lądowiskiem helikopterów.
Polska armia szuka dronów do niszczenia innych dronów.123RF/PICSEL

Polska armia szuka dronów do niszczenia dronów

Poszukiwana platforma ma być przeznaczona do zwalczania celów powietrznych. W szczególności do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) służących do zwiadu oraz środków napadu powietrznego opartych o BSP. Producenci chcący wziąć udział w testach muszą zgłosić wypełnione wnioski do 31 lipca 2026.

Oprócz spełnienia wymogów prawnych m.in. posiadania koncesji w zakresie obrotu i wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym zgłaszające się podmioty muszą spełnić określone wymagania co do zaawansowania technologicznego i parametrów swojego produktu. Podstawowo musi być na IX - najwyższym - poziomie gotowości technologicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Oznacza to, że musi być już gotowym produktem do pełnego wdrożenia i produkcji.

Specjalne wymagania

Wśród najważniejszych oczekiwań parametrów technicznych i funkcjonalności:

  • Metoda naprowadzania: autonomiczna ("wystrzel i zapomnij");
  • System przechwytywania: oddziaływanie kinetyczne, preferowane z wykorzystaniem głowicy bojowej;
  • Wyposażona w podsystem naprowadzania zdolny do zwalczania celów w warunkach dziennych i nocnych;
  • Wyposażona w podsystem umożliwiający przerwanie misji i automatycznego lądowania w przypadku utraty celu;
  • Zasięg lotu: nie mniejszy niż 1500 m;
  • Zasięg detekcji celu: nie mniejszy niż 200 m;
  • Prędkość platformy: nie mniejszy niż 150 km/h;
  • System powinien posiadać zdolność wykonywania lotu przy wietrze do 12 m/s;
  • Maksymalny czas trwania procedury uruchomienia platformy: nie większy niż 12 s;
  • Minimalna klasa szczelności IP53 dla platformy i kontrolera;
  • Minimalny zakres temperaturowy funkcjonowania: -10/+40 st. C;

Dodatkowo produkt poszukiwany przez Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia ma ważyć do 2 kilogramów. Wymagania sugerują, że rozwiązanie miałoby być "bronią ostatniej szansy", którą mogłaby wykorzystać niewielka drużyna piechoty, a nawet pojedynczy żołnierz. Warto przy tym pamiętać, że wymagania, aby produkt zakwalifikował się do testów, są minimalne.

Astronomowie odkryli ślady kolejnego cukru w Drodze Mlecznej© 2026 Associated Press
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