Wojsko Polskie pokazało nowy mundur. Po 33 latach koniec "Pantery"

W skrócie Nowy kamuflaż K-03 Ryś zastępuje używany od 33 lat wzór Pantera, oferując o 30 proc. wyższą skuteczność maskowania w różnych warunkach terenowych.

Nowe umundurowanie charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdarcia i ścieranie, lepszą przepuszczalnością powietrza oraz ergonomicznym krojem dla kobiet i mężczyzn.

Wymiana mundurów potrwa do końca 2028 roku, a koszt jednego kompletu wynosi około 1000 złotych, przy czym w przyszłym roku na ten cel przeznaczono minimum miliard złotych.

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W poniedziałek, 5 października, w Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy Wojska Polskiego. To ważna zmiana, bo obecny wzór jest używany przez polskich żołnierzy od ponad trzech dekad. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał wcześniej, że wraz z nowym mundurem pojawi się także nowy rodzaj nadruku maskującego.

- 33 lata minęły od wprowadzenia w WP obecnego do dziś wzoru munduru polowego. Jutro w Ciechanowie zaprezentujemy nowy wzór i nowy rodzaj nadruku maskującego. Najwyższa pora na zmiany! Jutro premiera i pełna prezentacja - przekazał minister w mediach społecznościowych w niedzielę, 4 października.

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Wojsko Polskie zmienia mundur

W prezentacji nowego munduru w Ciechanowie uczestniczyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w MON, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w MON, gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz gen. broni Sławomir Owczarek, I zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecny był również Krzysztof Kosiński, prezydent, otwiera się w nowym oknie Ciechanowa, oraz st. chor. sztab. rez. Paweł "Naval" Mateńczuk, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. warunków służby wojskowej.

Nowy mundur Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej INTERIA.PL (do zdjęć)

Nowy kamuflaż ma lepiej ukrywać sylwetkę

Nowy wzór maskujący nazwany "K-03 Ryś" ma być zaprojektowany tak, aby skuteczniej rozmywać sylwetkę żołnierza. Jego konstrukcja opiera się na pięciu kolorach i odpowiednio dobranych kształtach. Na skuteczność maskowania wpływają zarówno samo rozbicie sylwetki, jak i parametry techniczne wzoru, dzięki którym poszczególne elementy nadruku tworzą spójną całość.

Zastosowana kolorystyka ma odpowiadać pięciu barwom naturalnie występującym w polskim krajobrazie. Projekt przygotowano z myślą o różnych rodzajach terenu. Ma sprawdzać się zarówno w lesie, jak i na obszarach miejskich. Podczas prezentacji wskazano również na jego skuteczność w warunkach wykorzystania termowizji.

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Według informacji przedstawionych podczas prezentacji skuteczność maskowania ma być o około 30 proc. wyższa niż w przypadku dotychczas stosowanego wzoru "Pantera". Nowy kamuflaż ma być o tyle samo procent skuteczniejszy od rozwiązań znanych z popularnego wzoru MultiCam.

Ważną zmianą jest również ochrona wzoru. Nowy kamuflaż został zastrzeżony dla Polski i Unii Europejskiej. Dotychczasowy wzór nie był objęty taką ochroną.

Mundur zaprojektowano z myślą o ruchu

Nowe umundurowanie ma być przede wszystkim praktyczne. Bluza i spodnie zostały zaprojektowane tak, aby lepiej dopasowywały się do sylwetki żołnierza i nie ograniczały jego ruchów. Zastosowano m.in. regulację za pomocą rzepów, a kieszenie mają być rozmieszczone w sposób ułatwiający dostęp do przenoszonego wyposażenia.

Bluza ma bardziej dopasowany krój, a rękawy zaprojektowano tak, aby zwiększyć zakres ruchu. Kieszenie przelotowe są zamykane na zamki błyskawiczne. Dzięki temu mogą w razie potrzeby zostać wykorzystane jako prowizoryczny temblak.

Kieszenie przelotowe będą mogły być wykorzystane jako prowizoryczny temblak Ministerstwo Obrony Narodowej materiał prasowy

Nowy mundur ma być również lepiej dopasowany do sylwetki kobiet-żołnierzy. W przedniej części bluzy zastosowano dodatkowe rozcięcia poprawiające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Spodnie mają natomiast wyższy stan i krój lepiej odpowiadający budowie kobiecego ciała. Zarówno bluzę, jak i spodnie można dobrać indywidualnie do potrzeb.

Nowy mundur ma być również lepiej dopasowany do sylwetki kobiet-żołnierzy. Ministerstwo Obrony Narodowej INTERIA.PL (do zdjęć)

Dużą zmianą jest zastosowana tkanina. Nowy materiał ma być trwalszy, bardziej odporny i jednocześnie bardziej elastyczny. Według danych przedstawionych podczas prezentacji jego odporność na rozdzieranie wzrosła o 30 proc., a odporność na ścieranie jest siedmiokrotnie większa. Materiał ma również zapewniać dwukrotnie lepszą przepuszczalność powietrza.

Za jego właściwości odpowiada połączenie czterech różnych surowców. Dzięki temu tkanina ma być jednocześnie elastyczna, odpowiednio miękka w dotyku i dobrze układać się na ciele.

Nowy mundur pokazano również w zestawieniu z innymi elementami indywidualnego wyposażenia żołnierza. Zaprezentowano m.in. kamizelki zintegrowane KKZ-01 w nowym wzorze maskującym, w tym wariant przeznaczony dla kobiet.

Nowy mundur pokazano również w zestawieniu z innymi elementami indywidualnego wyposażenia żołnierza. Ministerstwo Obrony Narodowej INTERIA.PL (do zdjęć)

Towarzyszące prezentacji wyposażenie obejmowało także karabinki MSBS GROT w wersji A3, lekkie granatniki kalibru 40 mm w wersji samodzielnej oraz podwieszanej pod karabinek, a także karabinki wyposażone w tłumiki i celowniki laserowe. Na hełmach HBT-02 pokazano urządzenia noktowizyjne. HBT-02 to nowy typ hełmu balistycznego opracowany w ramach programu Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki "Tytan". Konstrukcja hełmu pozwala również na zastosowanie dodatkowej osłony szczęki i twarzy.

Całość ma być elementem szerszej zmiany indywidualnego wyposażenia żołnierza. Nowy kamuflaż i mundur są więc tylko jednym z elementów modernizacji, której celem jest lepsze dopasowanie wyposażenia do współczesnych warunków służby.

Przed nami wielki proces wdrażania nowego munduru w nowym kamuflażu do potrzeb sił zbrojnych. Będzie się to odbywać etapowo, po kolei kolejne jednostki

Koszt jednego munduru to około 1000 zł. W tym roku jeszcze 7,5 tys. żołnierzy (a niewykluczone, że więcej) ma być wyposażonych w nowy mundur. W przyszłym roku ma być przekazanych nie mniej niż miliard złotych na ten właśnie cel. Żołnierze mają być w pełni wyposażeni w mundury do końca 2028 roku.

Obecny wzór munduru polowego ma już ponad 30 lat

Obecny mundur polowy wywodzi się z wzoru 93, kojarzonego przede wszystkim z charakterystycznym kamuflażem nazywanym "Panterą". Mundur wraz z kamuflażem został zaprojektowany w 1993 r. przez jednego z oficerów Jednostki Wojskowej GROM. Co ciekawe, powstał na potrzeby tej właśnie jednostki, zastępując umundurowanie wz.89. Jednak dość szybko zdecydowano, że będzie wprowadzony także w innych formacjach Wojska Polskiego.

Pierwsze egzemplarze trafiły do żołnierzy w połowie lat 90. XX wieku. W wersji podstawowej letniej składał się ze spodni (które dodatkowo posiadały opcję noszenia szelek) i bluzy. Wyposażono je w kilkanaście kieszeni wszytych lub podpinanych. Latem żołnierze mieli do dyspozycji koszulki z krótkimi rękawami, zimą zaś zimowe kurtki, tzw. bechatki, wyposażone w ocieplające podpinki. Mundury tego typu po raz pierwszy w warunkach bojowych zastosowano w misji pokojowej na terenie byłej Jugosławii (UNPROFOR 1992-1995).

Nie oznacza to jednak, że przez cały ten czas mundur wyglądał dokładnie tak samo. W kolejnych latach wprowadzano jego zmodyfikowane wersje, poprawiając m.in. materiał, kieszenie czy wzmocnienia.

Klasyczny zestaw składał się z bluzy i spodni. Mundur zaprojektowano przede wszystkim z myślą o praktycznym wykorzystaniu w terenie. Bluza miała wiele kieszeni, podobnie jak spodnie, a newralgiczne miejsca, takie jak kolana czy pośladki, zostały dodatkowo wzmocnione. W jednej z wersji spodni przewidziano również miejsce na nóż.

Z czasem pojawiły się odmiany wykonane z tkaniny rip-stop. To materiał o specjalnym splocie, który ogranicza rozpruwanie się tkaniny po jej przecięciu lub rozerwaniu. Wprowadzano też kolejne modyfikacje kroju. Wzór 93 doczekał się więc w zasadzie kilku wersji, ale charakterystyczny kamuflaż mimo wszystko pozostał jego najbardziej rozpoznawalnym elementem.



