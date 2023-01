Wozy bojowe Marder i Bradley mogą trafić do Ukrainy. Wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Wozy bojowe Marder i Bradley. O nie Ukraina zabiegała od początku wojny

5 stycznia odbyła się rozmowa między prezydentem USA Jonem Bidenem a kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, podczas której miało dojść do uzgodnienia wspólnego wsparcia Ukrainy nowymi wozami bojowymi.

[...] Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć Ukrainie bojowe wozy piechoty typu Bradley, a Niemcy zamierzają dostarczyć bojowe wozy piechoty typu Marder. Oba kraje planują szkolenie ukraińskich sił zbrojnych na odpowiednich systemach treść oficjalnego komunikatu Białego Domu i biura prasowego rządu federalnego Niemiec

Jak donosi Reuters oficjalne potwierdzenie przekazania przez USA wozów bojowych Bradley, ma nastąpić dziś podczas ogłoszenia nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. W pakiecie mającym opiewać na 2,85 miliarda dolarów ma się znajdować 50 wozów bojowych Bradley. Według amerykańsko-niemieckiej deklaracji zobowiązuje to Niemcy do przekazania wozów Marder 1. Według Der Spiegel może to być od 20 do 40 sztuk niemieckich pojazdów, dostarczonych w pierwszym kwartale 2023 roku.

Nowe pojazdy byłyby jedną z największych form pomocy Zachodu od początku wojny w Ukrainie. Kijów od dawna nalegał na przekazanie mu wozów Marder i Bradley. Ich przekazanie to bowiem duży przeskok technologiczny dla armii ukraińskiej.



Wozy Bradley. Koń roboczy amerykańskiej armii

Z tej dwójki zdecydowanie większą uwagę przykuwają amerykańskie maszyny. To konstrukcja, która od lat 70. jest podstawowym bojowym wozem piechoty USA. Bradley służy do wspierania czołgów, przewożenia i desantowania piechoty a w zależności od wersji może być także swoistym centrum prowadzenia ognia na polu walki.

Zdjęcie Podejrzewa się, że podczas wojny w zatoce Perskiej wozy Bradley miały zniszczyć więcej wrogich pojazdów opancerzonych niż czołgi M1 Abrams, które miały wspierać / Wikipedia

Wozy Bradley przeszły szereg modyfikacji przez wszystkie lata służby. USA raczej nie przekaże pierwszych modeli, ale też nie ma co liczyć, że z Rosjanami będą walczyć modele M2A3 będące podstawowymi w armii USA, czy M2A4 dopiero co wchodząca na jej uzbrojenie. Przy braku dokładnych informacji, najprawdopodobniej jednak przekazane zostaną wersje M2A2, które już wcześniej miały zostać oddane armii chorwackiej i greckiej. Możliwe właśnie, że te kraje zrzekły się swoich dostaw na rzecz Ukrainy.

Zdjęcie Podstawowo wozy Bradley można podzielić na modele M2 i M3. M2 jako bojowe wozy piechoty służą do transportowania, wojsk mieszcząc 3-osobową załogę i 6-7 żołnierzy. M3 zaś jako bojowe wozy rozpoznawcze mają za zadanie głównie prowadzić rekonesans, posiadając większy zapas amunicji, kosztem mniejszego miejsca dla pasażerów. Obie mogą trafić do Ukrainy)

Te wersje to modyfikacje z lat 80. uzbrojone w 25-milimetrowe działko M242 Bushmaster, pozwalające na zwalczanie piechoty i lekkich pojazdów opancerzonych. Do radzenia sobie z czołgami używają wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71 TOW II. Nie jest to już nowoczesne uzbrojenie, ale idealnie sprawdziło w niszczeniu czołgów T-72 podczas m.in. wojny w Zatoce Perskiej. A to właśnie takie maszyny Rosjanie głównie wysyłają do Ukrainy.



Charakterystyką Bradley’a M2A2 jest silnik o mocy 600 koni mechanicznych, pozwalający rozpędzić go w terenie do 40 km\h. Dodatkowo ta wersja ma wzmocniony pancerz pozwalający wytrzymać trafienie granatnikiem RPG-7. Ponadto możliwe jest zamontowanie pancerza reaktywnego. Mimo tych usprawnień M2A2 traci zdolność pływania ze względu na zwiększoną wagę.

Marder 1. Niemiecka jakość

Świetność wozów Bradley nie powinna jednak przyćmiewać niemieckiej pomocy. Marder 1 to wręcz ich niemiecki odpowiednik, którego produkcja zaczęła się w latach 70. Był to drugi bojowy wóz piechoty w historii, będący odpowiedzią na rosyjskie BWP-1. Dalej używany jest w niemieckiej armii mimo wprowadzania nowszych wozów bojowych Puma. Najpopularniejsza wersja to Marder 1A3, która już wcześniej była eksportowana do różnych krajów m.in. do Grecji. To ona w większości może trafić do Ukrainy.

Zdjęcie Marder 1 może pełnić w Ukrainie dokładnie taką samą rolę jak Bradley, służąc do zwalczania piechoty, lekko opancerzonych pojazdów, czołgów czy transportowania wojsk i koordynowania operacji na polu bitwy / Bundeswehr/Tom Twardy / domena publiczna

Marder uzbrojony jest w działko kalibru 20-milimetrów Rheinmetall MK 20 DM 6A1. Sprzężony jest z dwoma karabinami maszynowymi MG3, co czyni pojazd idealnym środkiem do zwalczania piechoty i lekko opancerzonych pojazdów. Obecnie zmodernizowane Mardery do zwalczania czołgów wykorzystuje system przeciwrakietowy MELLS o zasięgu 4 kilometrów. Niemniej dalej Niemcy w zapasie mają pojazdy ze starszymi systemami MILAN. Pojazd maksymalnie może osiągać prędkość 65 km\h.



Mardery posiadają także bardzo rozwinięte systemy kontroli i prowadzenia walki jak celownik teleskopowy PERI-Z11A1 do dokładnych obserwacji i celowania w ciągu dnia. Ponadto wersja Marder 1A3 charakteryzuje się wyposażeniem specjalnie przystosowanym do kierowania ogniem np. artylerii. Posiadając wieżowe urządzenie do lokalizacji celu TZG 90 i Radiotelefony kryptograficzne SEM 80/90 umożliwia sprawne koordynowanie ataku. A to na pewno przyda się Ukraińcom do zwalczania Rosjan.



Znaczenie wozów Marder i Bradley dla Ukrainy

Zapowiadana amerykańsko-niemiecka pomoc nie zakłada wysłania najnowszego sprzętu ani czegoś, co jest tak rewolucyjne, jak HIMARS-y, ale może znacząco usprawnić działanie ukraińskiej armii. Bojowe pojazdy piechoty to podstawowa broń wojny w ogóle umożliwiająca prowadzenie połączonych operacji. Bez nich np. czołgi byłyby bezbronne a piechota odsłonięta na ogień artyleryjski.

Wozy Marder i Bradley są przy tym są technologicznie znacznie lepsze od rosyjskich wozów bojowych BWP-1/BWP-2 masowo używanych przez Ukraińców, jak i Rosjan. Pomoc daje więc nowe możliwości Ukraińcom prowadzenia walki, które mogą wykorzystać np. do poprowadzenia nowej ofensywy na wiosnę. Szczególnie że zapowiedź wozów Marder i Bradley w Ukrainie zbiega się z innymi systemami, jakie mają trafić do Ukrainy m.in. francuskimi pojazdami AMX-10.

Co jednak ważniejsze wozy Marder i Bradley dla Ukrainy mogą być początkiem znacznie szerszej pomocy Niemiec i USA. Obok Marderów Niemcy chcą wysłać także baterię Patriot, co jest jak na razie największa deklaracja pomocy od Niemców. Natomiast Bradley to najpotężniejszy wóz bojowy, jaki ma wysłać USA. Możliwe więc, że w 2023 roku te dwa kraje zdecydują się na jeszcze większą pomoc, chociażby w postaci czołgów.