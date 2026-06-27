Nowy system został zaprezentowany podczas międzynarodowych targów obronnych Eurosatory 2026 w Paryżu, gdzie wypatrzył go serwis Militarnyi. Jego sercem jest stalowa kapsuła wykonana z trójwarstwowego pancerza o grubości 16 mm. Dodatkową ochronę zapewniają metalowe ekrany, których zadaniem jest ograniczenie skuteczności pocisków z głowicami kumulacyjnymi.

Opancerzona kapsuła dla 10 żołnierzy

Według producenta wewnątrz schronienia może jednocześnie przebywać do dziesięciu uzbrojonych żołnierzy. Konstrukcja zapewnia ochronę ze wszystkich stron, a rozmieszczone wokół stanowiska otwory obserwacyjne umożliwiają monitorowanie otoczenia w pełnym zakresie 360 stopni.

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Szybkie tworzenie umocnień

Nowy bunkier zaprojektowano z myślą o szybkim rozmieszczaniu w rejonach najbardziej zagrożonych. Tego typu rozwiązania mogą wzmacniać pozycje obronne piechoty, punkty obserwacyjne lub niewielkie stanowiska dowodzenia bez konieczności budowy klasycznych, czasochłonnych umocnień.

W warunkach wojny na Ukrainie, gdzie front w wielu miejscach ma charakter statyczny, możliwość szybkiego przygotowania dobrze chronionego stanowiska może zwiększyć przeżywalność żołnierzy oraz ułatwić utrzymanie zajmowanych pozycji.

Pomysł znany od dziesięcioleci

Choć zastosowane materiały i poziom ochrony są nowoczesne, sama idea nie jest nowa. Już w czasach Związku Radzieckiego opracowywano prefabrykowane stalowe konstrukcje przeznaczone do szybkiego tworzenia stanowisk ogniowych i punktów obserwacyjnych.

Do najbardziej znanych należały opancerzone kapsuły ogniowe BUK, konstrukcje VSB oraz prefabrykowane stanowiska karabinów maszynowych SPS. Podobne rozwiązanie, oznaczone jako MVS-2, wykorzystywano również po 2014 roku podczas walk o Mariupol w ramach operacji antyterrorystycznej (ATO).