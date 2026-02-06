Podniebny wykrywacz radiacji nad Europą

Samolot WC-135R Constant Phoenix o kodzie wywoławczym JAKE27 wystartował dziś około godziny 7.00 czasu uniwersalnego z bazy lotniczej RAF Mildenhall w Wielkiej Brytanii. Maszyna skierowała się na południe i około 9.30 pojawiła się nad miejscem początku swojego patrolu w pobliżu wybrzeży Tunezji i Sycylii. Po tym przez około siedem godzin sprawdzała teren nad Morzem Śródziemnym, zanim zaczęła wracać do bazy Mildenhall. Na moment publikacji artykułu samolot dalej pozostaje w locie.

Przypomnijmy, że WC-135R Constant Phoenix przyleciał z USA do Wielkiej Brytanii pod koniec stycznia. To jeden z najbardziej unikalnych samolotów sił zbrojnych USA. Posiada specjalną aparaturę do mierzenia poziomu radiacji. W założeniu ma monitorować lub wykrywać różne anomalie, występujące m.in. po awariach elektrowni nuklearnych czy testach broni jądrowej. WC-135 pomogły m.in. wykryć Amerykanom skażenie po katastrofie w Czarnobylu w 1986, były aktywne po awarii elektrowni w Fukushimie w 2011 i patrolowały Koreę Północną podczas testów nuklearnych w 2017.

Przygotowanie wobec do w Iranie?

Nie ma dokładnych informacji, dlaczego Amerykanie akurat teraz postanowili przenieść jeden ze swoich trzech WC-135 do Europy. Najbardziej zasadne podejrzenia sugerują przygotowania do możliwej operacji Amerykanów wobec irańskiej infrastruktury nuklearnej. Samolot miałby pomóc w zidentyfikowaniu efektów uderzenia.

Administracja Donalda Trumpa prowadzi obecnie negocjacje z Iranem po ostatnich napięciach na linii Waszyngton-Teheran. Jednym z tematów rozmów ma być porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Obecnie na Bliskim Wschodzie Amerykanie zebrali ogromne siły militarne, na czele z lotniskowcem USS Abraham Lincoln. Możliwe uderzenie mogłoby skupić się na irańskich instalacjach nuklearnych i rakietowych.

