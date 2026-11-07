Wypalić do gołej ziemi. Ukraińcy testują roboty z miotaczami ognia

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Ukraiński wywiad wojskowy sprawdza nowy system uzbrojenia. To bezzałogowa platforma lądowa wyposażona w miotacz ognia, który może być obsługiwany zdalnie. Na opublikowanym nagraniu pokazano zarówno samego robota, jak i stanowisko operatora oraz próbne strzelanie.

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Ukraiński bezzałogowy pojazd gąsienicowy z miotaczem ognia podczas testów terenowych
Ukraińcy testują robota z miotaczem ognia. Pokazali nagranie z próbYouTube/ Defence Intelligence of Ukrainedomena publiczna

Testy prowadzą żołnierze batalionu "Bractwo", należącego do jednostki specjalnej "Tymur", działającej w strukturach Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Celem prób jest ocena działania miotacza ognia zintegrowanego z bezzałogowym pojazdem lądowym.

Materiał opublikowany przez ukraiński wywiad pokazuje kilka etapów testów. Możemy zobaczyć konstrukcję platformy, sposób jej zdalnej obsługi, przygotowanie do użycia uzbrojenia, a następnie samo strzelanie. W nagraniu pojawia się również wątek zagrożenia ze strony dronów FPV i rosnącego znaczenia robotów lądowych na współczesnym polu walki.

Miotacz ognia bez żołnierza na pierwszej linii

Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania ma być możliwość użycia uzbrojenia bez konieczności bezpośredniego narażania operatora. Żołnierz może kontrolować platformę z bezpieczniejszej odległości, a sam pojazd dostarcza broń w miejsce, w którym jej użycie byłoby szczególnie ryzykowne dla człowieka.

HUR wskazuje, że system może pozwolić na rażenie przeciwnika zdalnie, również w trudno dostępnych i nieoczekiwanych miejscach. Nie ujawniono jednak, jakie dokładnie zadania miałby wykonywać robot ani w jakich warunkach planowane jest jego wykorzystanie.

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Daniel Górecki

Parametry pozostają tajemnicą

Ukraiński wywiad nie podał dotąd szczegółowych danych technicznych platformy. Nie wiadomo, jaki jest zasięg miotacza ognia, ile środka zapalającego może przenosić ani jakim systemem sterowania dysponuje. Nie ujawniono również rodzaju zastosowanego podwozia.

Na obecnym etapie trudno więc ocenić, czy jest to eksperymentalny prototyp, czy element większego programu rozwoju bezzałogowych systemów lądowych. Być może więcej dowiemy się w kolejnych dniach, bo ukraiński wywiad zapowiedział materiał z udziałem oficera posługującego się pseudonimem Fotograf, który ma szerzej omówić działanie systemu.

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