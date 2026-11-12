Demonstrację przeprowadzono w Europie Wschodniej (nie podano szczegółowej lokalizacji), gdzie partnerzy firmy wspierają techniczny rozwój projektu. Opublikowane nagranie pokazuje pełną sekwencję działania urządzenia - od wyrzucenia go w powietrze aż po trafienie w cel. Co ciekawe, według szefa XDOWN Alexandra Balana od pierwszych prac nad STUD do prezentacji minęło zaledwie osiem miesięcy.

Dron z plecaka zamiast wyrzutni

STUD zaprojektowano tak, aby żołnierz nie potrzebował katapulty, szyny startowej ani dodatkowej obsługi. Wystarczy rzut ręką, a urządzenie po chwili samo stabilizuje lot. Co więcej, Balan twierdzi, że pojedynczy egzemplarz można wypuścić w mniej niż sekundę, a standardowy plecak wojskowy pomieści osiem takich maszyn. Na jednej palecie transportowej ma zmieścić się około 120 sztuk, zależnie od konfiguracji.

Nie jest to wyłącznie dron uderzeniowy. Modułowa konstrukcja ma pozwalać na realizację również zadań rozpoznawczych, z wykorzystaniem różnych ładunków. W trakcie rozwoju STUD zaliczył już ponad 500 godzin lotów, a ostatni test miał potwierdzić działanie całego systemu, od startu po wykonanie misji.

Nie tylko rzut ręką. Jest też autonomiczna wyrzutnia

XDOWN opracowuje również BLOOPER, czyli przenośną wyrzutnię pozwalającą na automatyczne wystrzeliwanie STUD. Można ją wykorzystać na bezzałogowych pojazdach lądowych i nawodnych, a także z pozycji naziemnych czy budynków.

Producent pracuje ponadto nad systemami naprowadzania i autonomii, które ograniczą konieczność ciągłego sterowania przez operatora. Ma to szczególne znaczenie w warunkach walki elektronicznej, gdy łączność może być zakłócana. Jednocześnie człowiek ma zachować kontrolę nad podejmowaniem decyzji. Dron otrzymał też dwustopniowy mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem.

Koncepcja STUD cieszy się zainteresowaniem państw NATO, ale przed wprowadzeniem do służby potrzebne są jeszcze testy operacyjne i oceny wojskowe. XDOWN planuje rozpoczęcie szerszej produkcji, również w Europie Wschodniej, w 2027 roku. Firma zbiera obecnie środki na dalszy rozwój i przygotowanie produkcji seryjnej.



