Polski przemysł obronny przeżywa prawdziwy renesans. W ostatnich latach, zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie, eksport uzbrojenia z Polski osiągnął rekordowe poziomy. Samoloty transportowe regularnie startują z polskich lotnisk po brzegi wypełnione bronią. Chodzi tutaj nie tylko o podstawową amunicję i systemy przeciwlotnicze, ale również haubice i pojazdy opancerzone. Kraje na całym świecie, w tym najpotężniejsze mocarstwa militarne, coraz częściej sięgają po polskie produkty, doceniając ich jakość, niezawodność i sprawdzoną skuteczność w realnych warunkach bojowych.

Głównym odbiorcą polskiego uzbrojenia pozostaje Ukraina, która w obliczu rosyjskiej agresji stała się kluczowym partnerem. W 2023 roku wartość eksportu broni do tego kraju przekroczyła 1,4 miliarda euro, a w 2024 roku wzrosła do niemal 2,5 miliarda euro. Polska dostarcza m.in. samobieżne haubice Krab, przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun, moździerze, pojazdy opancerzone oraz ogromne ilości amunicji. Te systemy, produkowane przez firmy takie jak Huta Stalowa Wola czy Mesko, udowodniły swoją wartość na froncie, a to przyciąga uwagę innych państw szukających sprawdzonego sprzętu.

Polska eksportuje broń o wartości miliardów złotych

Z polskich dostaw korzysta nie tylko Ukraina. Stany Zjednoczone, jedno z największych mocarstw świata, stały się drugim co do wielkości importerem polskiego uzbrojenia w 2023 roku. Kupiły bowiem sprzęt za ponad 118 milionów euro. Wśród hitów eksportowych znalazły się śmigłowce Black Hawk produkowane w Mielcu przez spółkę należącą do Lockheed Martin, a także komponenty lotnicze i systemy elektroniczne. Amerykanie chwalą polską precyzję i konkurencyjne ceny, co otwiera drzwi do dalszej współpracy.

Europa również docenia polski potencjał. Kraje takie jak Norwegia, Estonia, Łotwa czy Mołdawia zamawiają przenośne systemy Piorun, czyli broń skuteczną przeciwko dronom i helikopterom. W 2024 roku Mesko dostarczyło dziesiątki tych zestawów do państw bałtyckich i Skandynawii. Niedawno Filipiny otrzymały śmigłowce wielozadaniowe, a inne kraje Azji i Afryki coraz poważniej interesują się polską amunicją i lekkim uzbrojeniem. Polski eksport trafia nawet do odległych rynków, jak Wietnam czy Pakistan, gdzie cenione są komponenty lotnicze i uzbrojenie lekkie.

Globalne mocarstwa zachwycone są jakością polskiej broni

Wzrost eksportu to efekt dynamicznego rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Wartość całego eksportu uzbrojenia wzrosła z niespełna 400 milionów euro w 2020 roku do ponad 3 miliardów euro w 2024. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) notuje rekordowe przychody, a inwestycje w nowe linie produkcyjne, jak ta w Mesko pozwalająca na milion nabojów dziennie, czynią Polskę samowystarczalną i atrakcyjnym eksporterem. Mocarstwa zachwycone są nie tylko jakością, ale i szybkością dostaw oraz transferem technologii.

Przyszłość wygląda obiecująco. Polska awansowała na 13. miejsce wśród globalnych eksporterów broni, a plany zwiększenia udziału eksportu w przychodach PGZ do 33% pokazują o wiele większe ambicje. W dobie globalnych napięć, gdy zapotrzebowanie na uzbrojenie rośnie, Polska staje się kluczowym graczem na mapie światowej zbrojeniówki. Z naszych fabryk i lotnisk startuje nie tylko broń, ale też polska duma, a mianowicie symbol siły i innowacyjności w obliczu współczesnych zagrożeń.

Eksperci nie mają wątpliwości, że w kolejnych latach, nasz kraj nie tylko stworzy jedną z najpotężniejszych, jak nie najpotężniejszą armię w Europie, ale również dozbroi wiele innych krajów świata, które będą zagrożone poważnymi konfliktami zbrojnymi.

