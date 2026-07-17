Zarobki w wojsku. Ile zarabia szeregowy, a ile generał?

Spis treści: Zarobki w Wojsku Polskim w 2026 roku. Jakie pensje dostają żołnierze? Co jeszcze wlicza się do zarobków żołnierza? Podstawowe uposażenie to nie wszystko Ile zarabiają żołnierze WOT i DZSW?

Zarobki w Wojsku Polskim w 2026 roku. Jakie pensje dostają żołnierze?

Od stycznia kwota bazowa, będąca podstawą wyliczania uposażenia, wzrosła o 3 proc. - z 2193,21 zł do 2259,01 zł brutto. Dla porównania w 2025 roku wskaźnik ten podniesiono o 5 proc.

Obecnie zarobki w wojsku (w zależności od zajmowanego stopnia) kształtują się w przedziale od 6500 zł do 22610 zł brutto.

Wyższe stawki w wojsku weszły w życie od 1 stycznia 2026 roku, ale zostały one wypłacone dopiero w lutym, wraz z wyrównaniem za styczeń. Najniższe uposażenie w wojsku (dla szeregowych) wzrosło z 6300 zł do 6500 zł brutto.

W tym roku podwyżki dla poszczególnych stopni wojskowych sięgnęły od 200 do 660 zł brutto.

Dla oficerów starszych uposażenie wzrosło od 290 zł do 660 zł brutto, w zależności od stopnia (najwyższa podwyżka dla stopnia generała). Dla oficerów młodszych uposażenie wzrosło o 270 zł do 280 zł brutto, a dla podoficerów starszych o 250 zł brutto.

Dla podoficerów młodszych uposażenie wzrosło od 220 zł do 230 zł brutto, zaś dla szeregowych o 200-210 zł brutto.

Zarobki w Wojsku Polskim w 2026 roku Grupa uposażenia Wynagrodzenie brutto w 2026 roku Szeregowy (0) 6500 Starszy szeregowy (1) 6710 Starszy szeregowy specjalista (1A) 7040 Kapral (2) 7470 Starszy kapral (3) 7570 Plutonowy (4) 7690 Sierżant (5) 7790 Starszy sierżant (6) 7900 Młodszy chorąży (7) 8000 Chorąży (8) 8440 Starszy chorąży (9) 8550 Starszy chorąży sztabowy (10) 8650 Podporucznik (11) 9090 Porucznik (12 / 12A) 9200 / 9300 Kapitan (13 / 13A / 13B) 9410 / 9520 / 9630 Major (14 / 14A / 14B / 14C) 9850 / 9950 / 10170 / 10380 Podpułkownik (15 / 15A / 15B / 15C) 10820 / 11030 / 11250 / 11790 Pułkownik (16 / 16A / 16B/ 16C) 12550 / 13090 / 13630 / 14280 Generał brygady (17 / 17A / 17B) 15250 / 15690 / 16220 Generał dywizji (18 / 18A / 18B) 16870 / 17420 / 18070 Generał broni (19 / 19A / 19B) 18820 / 19470 / 20120 Generał (20) 22610

Co jeszcze wlicza się do zarobków żołnierza? Podstawowe uposażenie to nie wszystko

Żołnierze zawodowi mogą liczyć na sporo dodatkowych świadczeń finansowych. System w Wojsku Polskim uwzględnia m.in. doświadczenie, zaangażowanie oraz specyfikę pełnionych obowiązków. Poza uposażeniem zasadniczym żołnierzom przysługują:

dodatek motywacyjny;

dodatek służbowy;

dodatek specjalny;

dodatek za długoletnią służbę wojskową;

dodatkowe uposażenie roczne (tzw. trzynastka);

dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych;

gratyfikacja urlopowa;

nagrody jubileuszowe - wypłacane po 20 i więcej latach służby;

nagrody uznaniowe i zapomogi.

należności za podróże służbowe;

świadczenie motywacyjne;

świadczenie teleinformatyczne;

świadczenie za długoletnią służbę wojskową

zasiłek na zagospodarowanie.

System ten uzupełniają także świadczenia osłonowe, takie jak zasiłki pogrzebowe (4000 zł), odprawy pośmiertne oraz wsparcie finansowe dla żołnierzy kształcących się w uczelniach wojskowych.

Ile zarabiają żołnierze WOT i DZSW?

Żołnierz WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) otrzymuje miesięczny dodatek za gotowość bojową w wysokości 10 proc. uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego. W 2026 roku kwota ta wynosi 650 zł (wzrost z 630 zł w 2025 roku).

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe najniższemu uposażeniu żołnierza zawodowego, czyli 6500 zł brutto. Zakończenie tej służby gwarantuje również pierwszeństwo w rekrutacji do armii zawodowej oraz określonych stanowisk w administracji publicznej.

Źródła: Polska Zbrojna, Defence 24



