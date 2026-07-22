Nowy dowódca naczelny armii Ukrainy. Mychajło Drapaty zasłynął filmikiem "latającego BWP"

Mychajło Drapaty zastąpił na stanowisku naczelnego dowódcy Oleksandra Syrskiego. To jedna z największych zmian w ukraińskiej armii od momentu wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji. Nowy dowódca swoją karierę w ukraińskich wojsku zaczął w 2004 roku, gdy ukończył Charkowski Instytut Wojsk Pancernych i w stopniu porucznika wstąpił do 72. Brygady Zmechanizowanej.

Do 2014 roku doszedł do stopnia majora i dowódcy 2. batalionu zmechanizowanego w brygadzie. To właśnie jego jednostka została wysłana w maju 2014 roku do Mariupola, który przeszedł w ręce rosyjskich separatystów. Tam też Mychaiło Drapaty stał się bohaterem mediów oraz internautów.

9 maja Drapaty przewodził kolumnie wozów bojowych BWP-2, które wysłano do odbicia budynku komendy policji w Mariupolu z rąk separatystów. Musiała się jednak wycofać ze względu na nierówność sił i prawdopodobieństwo przypadkowego ostrzału zbyt wielu mieszkańców. Podczas wycofywania się z miasta na swojej drodze kolumna napotkała zbudowaną barykadę. Drapaty jako dowódca wozu na czele kolumny, kazał kierowcy przebić się przez nią z dużą prędkością.

Moment ten został uwieńczony na nagraniu, które w szybkim czasie obiegło światowe media oraz internet. Film z przebicia się BWP-2 w Mariupolu od razu stał się viralem.

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Przebicie się przez rosyjskie okrążenie, wyzwolenie Chersonia i awanse na najwyższe stanowiska. Oto kariera Mychajła Drapaty

W czerwcu 2014 roku 2. batalion Drapatego został wysłany z innymi ukraińskimi jednostkami do nękania Rosjan przy granicy rosyjsko-ukraińskiej w obwodzie donieckim. Tam ostatecznie zostali okrążeni. Drapaty odmówił poddania się i w dniach 4-7 sierpnia poprowadził swoich żołnierzy z 2. batalionu do przedarcia się w pobliżu Czernopartyzańska w obwodzie ługańskim. Po tym został awansowany na podpułkownika.

W 2014 roku Drapaty rozpoczął naukę na Narodowym Uniwersytecie Obrony Ukrainy. Później został szefem sztabu 30. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej. W 2016 roku pełnił funkcję dowódcy 58. Oddzielnej Brygady Piechoty Zmechanizowanej, od 2017 roku bezpośrednio w strefie działań.

W kwietniu 2019 roku Drapaty został przedterminowo awansowany do stopnia pułkownika, a w sierpniu rozpoczął kursy z zakresu taktyki operacyjnej i strategii operacyjnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony. W sierpniu 2021 roku został mianowany generałem brygady. Po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji Drapaty był jednym z dowódców, którzy w 2022 kierowali operacją wyzwolenia prawego brzegu obwodu chersońskiego. Do stycznia 2024 roku stał na czele grupy operacyjnej w Chersoniu. W październiku 2024 roku awansował na stopień generała majora.

Od listopada 2024 roku Mychajło Drapaty był dowódcą Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, a od czerwca 2025 roku zrezygnował z tej funkcji i został dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.



