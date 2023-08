Doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko napisał, że cała rodzina wierzy w zwycięstwo Ukrainy i szczęśliwy powrót Antona do domu.



Ilu Ukraińców zginęło lub zostało ciężko rannych na wojnie?

Straty ukraińskich żołnierzy i cywilów na wojnie z Ukrainą są utrzymywane w tajemnicy przez władze w Kijowie. W lipcu ukazał się raport think tanku Institute for Economics and Peace (IEP), który uwzględnił zarazem ofiary wśród cywili jak i żołnierzy. Według tego raportu w wojnie na Ukrainie od 24 lutego 2022 r. zginęło ponad 80 tysięcy osób.

Jest oczywiste, że rannych musi być znacznie więcej. Według amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal" od początku rosyjskiej agresji od 20 do 50 tysięcy Ukraińców straciło co najmniej jedną kończynę. Jest to ocena na podstawie informacji z placówek medycznych i ukraińskiego rządu. Prawdziwe statystyki mogą być jednak wyższe, ponieważ rejestracja pacjentów wymaga czasu.

Według zachodnich ekspertów na wojnie z Rosją poważnie rannych zostało dotąd ok. 200 tysięcy Ukraińców, z których 10 proc. wymagało amputacji przynajmniej jednej kończyny. Na początku wojny główną przyczyną były urazy poniesione wskutek ostrzału artyleryjskiego, ale w tym roku coraz więcej osób traci kończyny w wyniku wybuchów min.