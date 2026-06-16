Zmiany w kluczowej bazie USA. Projekt za setki milionów dolarów
USA ogłosiło wielki kontrakt dotyczący modernizacji infrastruktury na Guam. Prace, które są potrzebne zważywszy między innymi na wzmacniania obecności militarnej w regionie Pacyfiku, mają poprawić bezpieczeństwo, niezawodność i odporność kluczowej bazy wojskowej USA.
USA inwestuje w Guam. Strategiczny punkt na Pacyfiku
Guam, wyspa w południowej części archipelagu Marianów w Mikronezji, jest jednym z kluczowych punktów strategicznych USA na Oceanie Spokojnym. Znajduje się tam baza wojskowa położona w porcie Apra, zdolnym do obsługi dużych jednostek amerykańskiej floty, jest zaplecze logistyczne i operacyjne dla okrętów podwodnych oraz duże lotnisko przystosowane do bazowania ciężkich samolotów bombowych, jak Boeing B-52.
Wyspa zyskuje na znaczeniu w związku z przenoszeniem sił i zasobów do regionu. W związku z tym prowadzone są prace, by zapewnić niezawodne wsparcie strategicznych systemów i poprawić bezpieczeństwo. Właśnie ogłoszono duży kontrakt na modernizacje infrastruktury na Guam.
652 mln dolarów na modernizacje w kluczowej bazie US Navy
Firma Tutor Perini zdobyła zlecenie warte ok. 652 mln dolarów, przyznane przez dowództwo inżynieryjno-budowlane marynarki wojennej. Modernizacja obejmie kilka kluczowych obiektów marynarki, m.in. Naval Base Guam, Polaris Point oraz Naval Magazine Guam. Projekt ma istotne znaczenie, bo dotyczy przebudowy i wzmocnienia sieci elektrycznej obsługującej ważne instalacje wojskowe.
Głównym elementem inwestycji jest zastąpienie napowietrznych linii energetycznych systemem podziemnym. Nowe kable będą prowadzone w specjalnych betonowych kanałach, co ma znacząco zwiększyć odporność infrastruktury na uszkodzenia. Guam jest regularnie narażony na tajfuny i ekstremalne zjawiska pogodowe. Przeniesienie linii energetycznych pod ziemię oraz modernizacja systemów sterowania mają ograniczyć ryzyko awarii podczas burz i zwiększyć odporność infrastruktury. Oprócz tego projekt obejmuje modernizację czterech stacji elektroenergetycznych, rozwój systemów komunikacji oraz unowocześnienie urządzeń sterujących całym modułem zasilania.
Prace na Guam. Wszystko ma być gotowe w 2031 r.
Prace przygotowawcze trwały już od kilku lat, a przyznanie kontraktu oznacza przejście z etapu planowania do realizacji.
Najpierw ruszy faza projektowa (planowana na sierpień 2026), a właściwa budowa ma rozpocząć się w kwietniu 2027 roku. Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2031 roku, co pokazuje skalę i złożoność inwestycji.
Projekt będzie realizowany przez joint venture Tutor Perini z lokalną firmą Black Construction, która od dawna działa na Guam.