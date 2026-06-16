Zmiany w kluczowej bazie USA. Projekt za setki milionów dolarów

Paula Drechsler

Paula Drechsler

USA ogłosiło wielki kontrakt dotyczący modernizacji infrastruktury na Guam. Prace, które są potrzebne zważywszy między innymi na wzmacniania obecności militarnej w regionie Pacyfiku, mają poprawić bezpieczeństwo, niezawodność i odporność kluczowej bazy wojskowej USA.

Załoga w mundurach cumuje amerykański okręt podwodny przy nabrzeżu bazy na Guam, wspiera ich holownik.
Ogłoszono kontrakt na modernizację infrastruktury w bazie USA na wyspie Guam.U.S. Navy photo by Lt. James Caliva, Public domain, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

USA inwestuje w Guam. Strategiczny punkt na Pacyfiku

Guam, wyspa w południowej części archipelagu Marianów w Mikronezji, jest jednym z kluczowych punktów strategicznych USA na Oceanie Spokojnym. Znajduje się tam baza wojskowa położona w porcie Apra, zdolnym do obsługi dużych jednostek amerykańskiej floty, jest zaplecze logistyczne i operacyjne dla okrętów podwodnych oraz duże lotnisko przystosowane do bazowania ciężkich samolotów bombowych, jak Boeing B-52.

Wyspa zyskuje na znaczeniu w związku z przenoszeniem sił i zasobów do regionu. W związku z tym prowadzone są prace, by zapewnić niezawodne wsparcie strategicznych systemów i poprawić bezpieczeństwo. Właśnie ogłoszono duży kontrakt na modernizacje infrastruktury na Guam.

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652 mln dolarów na modernizacje w kluczowej bazie US Navy

Firma Tutor Perini zdobyła zlecenie warte ok. 652 mln dolarów, przyznane przez dowództwo inżynieryjno-budowlane marynarki wojennej. Modernizacja obejmie kilka kluczowych obiektów marynarki, m.in. Naval Base Guam, Polaris Point oraz Naval Magazine Guam. Projekt ma istotne znaczenie, bo dotyczy przebudowy i wzmocnienia sieci elektrycznej obsługującej ważne instalacje wojskowe.

Głównym elementem inwestycji jest zastąpienie napowietrznych linii energetycznych systemem podziemnym. Nowe kable będą prowadzone w specjalnych betonowych kanałach, co ma znacząco zwiększyć odporność infrastruktury na uszkodzenia. Guam jest regularnie narażony na tajfuny i ekstremalne zjawiska pogodowe. Przeniesienie linii energetycznych pod ziemię oraz modernizacja systemów sterowania mają ograniczyć ryzyko awarii podczas burz i zwiększyć odporność infrastruktury. Oprócz tego projekt obejmuje modernizację czterech stacji elektroenergetycznych, rozwój systemów komunikacji oraz unowocześnienie urządzeń sterujących całym modułem zasilania.

Rozległy półwysep otoczony błękitnymi wodami oceanu z licznymi zabudowaniami, drogami i portem, częściowo zasłonięty drobnymi chmurami.
Guam to m.in. miejsce bazy sił powietrznych Andersen Air Force Base oraz bazy marynarki wojennej Naval Base Guam.Zdjęcie Marynarki Wojennej USA, Public domain, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Prace na Guam. Wszystko ma być gotowe w 2031 r.

Prace przygotowawcze trwały już od kilku lat, a przyznanie kontraktu oznacza przejście z etapu planowania do realizacji.

Najpierw ruszy faza projektowa (planowana na sierpień 2026), a właściwa budowa ma rozpocząć się w kwietniu 2027 roku. Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2031 roku, co pokazuje skalę i złożoność inwestycji.

Projekt będzie realizowany przez joint venture Tutor Perini z lokalną firmą Black Construction, która od dawna działa na Guam.

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