Znowu coś kombinuje. Rosja wystrzeliła tajnego satelitę wojskowego

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosja przeprowadziła kolejny wojskowy start kosmiczny z kosmodromu Plesieck. 7 listopada rakieta nośna Sojuz-2.1b wyniosła na orbitę obiekt przeznaczony dla Ministerstwa Obrony. Rosyjskie władze potwierdziły powodzenie misji, ale nie ujawniły, jakie zadania będzie realizował satelita. Nie podano również jego nazwy ani parametrów orbity.

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Start rakiety nośnej Sojuz-2.1b z satelitą wojskowym na kosmodromie Plesieck
Rakieta Soyuz-2.1b z satelitą wojskowym na pokładzie startująca z kosmodromu Plesieck (screen z nagrania)Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiejdomena publiczna

O starcie poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Według jego komunikatu rakieta wystartowała z kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim, a cała operacja przebiegła zgodnie z planem. Do wyniesienia wykorzystano rakietę Sojuz-2.1b, należącą do rodziny rosyjskich rakiet nośnych klasy średniej. Po osiągnięciu orbity satelita został przejęty pod kontrolę naziemnych systemów dowodzenia Wojsk Kosmicznych rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

Resort przekazał, że utrzymywana jest z nim stabilna łączność telemetryczna, a systemy pokładowe działają prawidłowo. Władze nie sprecyzowały, czy chodzi o satelitę rozpoznawczego, nawigacyjnego, łączności czy element systemu wczesnego ostrzegania. W oficjalnym komunikacie użyto jedynie sformułowania, że satelita został wystrzelony na potrzeby rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Taki sposób informowania o misjach nie pozwala niezależnym obserwatorom jednoznacznie ustalić przeznaczenia ładunku.

Główny ośrodek rosyjskich startów wojskowych

Start odbył się z Pierwszego Kosmodromu Testowego Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, czyli największego rosyjskiego kosmodromu założonego już w 1960 roku. Plesieck, bo tak nieoficjalnie nazywana jest placówka, jest wykorzystywany przez Moskwę do wynoszenia na orbitę satelitów i odpalania międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

Położenie obiektu, około 800 km na północ od Moskwy, umożliwia przeprowadzanie startów na orbity o dużym nachyleniu względem równika, w tym orbity polarne. Są one przydatne między innymi dla satelitów rozpoznawczych i systemów obserwacji Ziemi. Listopadowa misja nie jest zresztą pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w ostatnich miesiącach.

Od początku tego roku przeprowadzono tu kilka udanych startów rakiet Sojuz-2 i Angara z wojskowymi satelitami oraz partiami satelitów komunikacyjnych Rassvet. Moskwa planuje umieścić na orbicie 292 satelity tego systemu do końca 2027 roku, tworząc z nich odpowiednik amerykańskiego Starlinka. Wojna w Ukrainie pokazała, że zdolności kosmiczne mają coraz większe znaczenie dla prowadzenia operacji wojskowych, wspierając rozpoznanie, nawigację, łączność i wskazywanie celów.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki

Plesieck to również testy broni

Kosmodrom służy również do regularnych startów międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Wystarczy tylko przypomnieć, że 12 maja przeprowadzono tu testowy start pocisku Sarmat w kierunku poligonu Kura na Kamczatce.

21 sierpnia Rosja poinformowała zaś o planowanym w dniach 26-27 sierpnia zamknięciu kilku obszarów morskich u wybrzeży obwodu archangielskiego. Jako powód podano starty rakiet i choć nie padły informacje o pocisku, miejsca startu ani celu, to właśnie Plesieck był jedną z najbardziej prawdopodobnych lokalizacji. Mniej więcej w tym samym czasie o kosmodromie zrobiło się głośno z powodu ukraińskich dronów, które po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji były widziane w jego regionie.

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