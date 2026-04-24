Według Departamentu Sprawiedliwości, Van Dyke miał zarobić ponad 409 tys. dolarów, obstawiając wyniki operacji wojskowej, w której sam brał udział. Śledczy twierdzą, że żołnierz był bezpośrednio zaangażowany w planowanie i wykonanie tajnej operacji "Absolute Resolve", której celem było pojmanie byłego prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro.

W grudniu 2025 roku miał założyć konto na Polymarket, a następnie wykonać 13 zakładów dotyczących m.in. interwencji USA w Wenezueli oraz samego obalenia Maduro. Łącznie postawił około 33 tys. dolarów, wybierając niemal wyłącznie scenariusze, które ostatecznie się spełniły.

Rozwiń

Próba zatarcia śladów

Po zakończeniu operacji 3 stycznia 2026 roku, gdy Maduro został zatrzymany, jego zakłady miały przynieść mu ponad 10-krotny zwrot. W sumie zyskał około 409 881 dolarów. Co istotne, według prokuratury środki zostały szybko wypłacone, przetransferowane do zagranicznego portfela kryptowalutowego i ponownie ulokowane na nowym rachunku brokerskim.

Władze twierdzą, że Van Dyke próbował ukryć swoje działania, miał m.in. prosić o usunięcie konta na platformie oraz podawać fałszywe informacje o utracie dostępu do e-maila. Zmienił także dane powiązane z kontem kryptowalutowym, co według śledczych miało utrudnić identyfikację jego tożsamości.

Zarzuty i możliwe dekady więzienia

Żołnierz usłyszał m.in. zarzuty naruszenia Commodity Exchange Act, oszustwa elektronicznego oraz nielegalnych transakcji finansowych. Każdy z nich może oznaczać wieloletnie kary, w sumie nawet kilkadziesiąt lat więzienia. To nie pierwszy przypadek, gdy tego typu serwisy bukmacherskie stają się polem do nadużyć.

Podobne incydenty pojawiały się wcześniej także w innych platformach, gdzie wykorzystywano poufną wiedzę o wydarzeniach politycznych czy wojskowych. Jak wskazują eksperci, problem polega na tym, że tego typu platformy, łączące zakłady finansowe z realnymi wydarzeniami, stają się coraz trudniejsze do kontrolowania.

© 2026 Associated Press