Do ataku doszło rano, w rejonie portu odnotowano eksplozje, a nad miejscem zdarzenia pojawiła się chmura dymu. Materiały opublikowane w mediach społecznościowych pokazują bezzałogową jednostkę nawodną poruszającą się w pobliżu nabrzeża, a następnie eksplozję w sąsiedztwie statku - analizy geolokalizacyjne wskazują na obszar portu w Soczi.

Nefrit upolowany

Jednym z najważniejszych elementów ataku było uderzenie w Nefrit - wielozadaniowy statek zaopatrzeniowy pływający pod rosyjską banderą. Według dostępnych informacji jednostka była wykorzystywana do obsługi operacji naftowo-gazowych prowadzonych na morzu, w tym obsługi obiektów offshore, transportu ładunków i personelu oraz wykonywania prac podwodnych.

Ukraińska Marynarka Wojenna określiła Nefrit jako element rosyjskiej infrastruktury morskiej i energetycznej. Według jej oceny uderzenie w jednostkę ma oznaczać stratę dla rosyjskiej logistyki oraz infrastruktury wojskowo-gospodarczej. Na obecnym etapie nie ma wiarygodnych danych pozwalających dokładnie określić zakres uszkodzeń, dostępne nagrania potwierdzają natomiast eksplozję w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki.

Port chroniony przez Pancyr

Atak jest szczególnie interesujący ze względu na rosyjską obronę przeciwlotniczą rozmieszczoną w rejonie portu. Na zdjęciach wykonanych po eksplozjach zauważono system Pancyr znajdujący się w pobliżu jednego z miejsc uderzeń - nie ma jednak potwierdzenia, że sam system został trafiony lub uszkodzony.

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Rosyjskie władze w czasie ataku wprowadziły również czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk w Soczi i Gelendżyku. Może to wskazywać na zagrożenie związane także z dronami powietrznymi, choć dostępne materiały nie pozwalają jednoznacznie potwierdzić ich udziału w ataku na port.

Uderzenie w Soczi pokazuje rosnący zasięg ukraińskich operacji z wykorzystaniem bezzałogowych jednostek nawodnych. Według analizy Critical Threats odległość morska między kontrolowanym przez Ukrainę wybrzeżem Morza Czarnego a Soczi wynosi około 820 km. Atak wskazuje więc na zdolność ukraińskich USV do docierania do rosyjskich portów położonych głęboko na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego.



