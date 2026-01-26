Od wielu miesięcy piszemy, że siły rosyjskie walczące w Ukrainie coraz częściej uciekają się do improwizowanych metod, by poradzić sobie z narastającymi niedoborami sprzętowymi. Były chińskie pojazdy Desertcross 1000-3 wykorzystywane do szturmu na ukraińskie pozycje, co wywołało powszechne niedowierzanie, bo mówimy o cywilnym nieopancerzonym pojeździe terenowym, czyli w gruncie rzeczy ciężkim wózku golfowym.

Później Rosjanie zmieniali je nawet w improwizowane systemy przeciwlotnicze, potwierdzając podejrzenia o rosnących problemach z utrzymaniem dostaw, a następnie próbowali upodobnić do rosyjskiego opancerzonego wozu Tigr-M, montując mu dodatkową metalową ramę i pancerz. Ale cywilne buggy to nie wszystko, bo widzieliśmy też żołnierzy Putina stosujących w roli pojazdów szturmowych motocykle terenowe i propagandystów zapewniających, że "trudno wyobrazić sobie lepszy pojazd szturmowy".

Jeszcze więcej Mad Maxa

Mało? To co powiecie na małe cywilne auta prymitywnie wzmocnione przyspawanymi stalowymi prętami, siatką i złomem, które wyglądają jak z planu starego Mad Maxa, a nie frontu w XXI wieku. Takie improwizowane pojazdy trafiają do rosyjskich oddziałów szturmowych jako namiastka transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, a żołnierze samodzielnie montują na nich podstawowe konstrukcje ochronne, by zwiększyć swoje szanse na przeżycie.

Dziś po raz kolejny przecieramy zaś oczy ze zdziwienia, bo na froncie zaporoskim Rosjanie próbowali przełamać ukraińską obronę za pomocą jeszcze innego improwizowanego pojazdu szturmowego. Tym razem chodziło o zmodyfikowaną ciężarówkę Ural, której standardową pakę i drzwi zastąpiono metalową ramą, a na pokładzie zamontowano systemy walki elektronicznej. I chociaż pojazd zdołał uniknąć dronów i zbliżyć się do pozycji obrońców, cała akcja zakończyła się całkowitym zniszczeniem rosyjskiej grupy szturmowej.

Nic po nich nie zostało

Według nagrań opublikowanych przez 110. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną i 122. Brygadę Obrony Terytorialnej, ciężarówka wyruszyła w kierunku wsi Dobropillia, niosąc na pokładzie około dziesięciu żołnierzy. Jej systemy walki elektronicznej rzeczywiście zakłóciły działanie dronów FPV, które próbowały trafić pojazd w drodze na pozycje, jednak tuż po dotarciu w rejon kontaktu było po sprawie.

Żołnierze 122. Brygady Obrony Terytorialnej - przy wsparciu swoich dronów FPV - otworzyli ogień w kierunku Rosjan, a następnie do akcji włączyła się artyleria 110. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej i jej drony bombowe. Jak poinformowało ukraińskie dowództwo, w trakcie walk doszło również do użycia 155-milimetrowego pocisku kasetowego - nagrania z uderzenia potwierdzają zaś, że przeciwnik został całkowicie wyeliminowany.

Z danych ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że tylko 24 stycznia 2026 roku Rosjanie podjęli 16 prób szturmów na kierunku Hulajpole - w rejonach Myrne, Swiatopetriwki, Nowego Zaporoża i Dobropillii. To pokazuje, że rosyjskie dowództwo jest zdeterminowane, by odwrócić niekorzystną sytuację na tym odcinku frontu, nawet kosztem ludzi i sprzętu.

Nie był to zresztą pierwszy przypadek użycia tak przerobionych pojazdów, bo już w grudniu 2025 roku podobny Ural został wysłany w samobójczym ataku na ten sam odcinek frontu - wówczas atak powstrzymali żołnierze 33. Samodzielnego Pułku Szturmowego. Jak przypomina serwis Militarnyi, Rosja na początku grudnia ogłosiła "zdobycie" Dobropillii, jednak według danych OSINT i analizy mapy DeepState, geolokalizowane pozycje styczniowego ataku znajdują się 3 do 5 kilometrów od wsi, co jednoznacznie pokazuje, że rosyjskie komunikaty sukcesu były co najmniej przedwczesne.

