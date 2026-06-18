Zrobili Storm Shadow. Pomogą Ukrainie w budowie broni nowej generacji
Europejski koncern zbrojeniowy MBDA podpisał memorandum o współpracy z ukraińskim biurem konstrukcyjnym Łucz w sprawie wspólnego rozwoju nowej generacji pocisku manewrującego "Neptun-2". Umowa ma charakter ramowy i nie obejmuje na tym etapie szczegółów dotyczących finansowania, harmonogramu prac ani liczby planowanych egzemplarzy.
Określa natomiast kierunek współpracy, koncentrując się na rozwoju zdolności uderzeń dalekiego zasięgu. Punktem wyjścia dla nowego projektu jest opracowany przez Ukrainę pocisk "R-360 Neptun", system ten został wprowadzony do służby w 2021 roku jako broń przeciwokrętowa, bazująca na konstrukcji radzieckiego pocisku Ch-35, ale zmodernizowana i o zwiększonym zasięgu.
W kwietniu 2022 roku Neptun odegrał kluczową rolę w zatopieniu rosyjskiego krążownika "Moskwa", co znacząco zwiększyło jego rozpoznawalność i zainteresowanie ze strony zagranicznych partnerów. W kolejnych latach pocisk został dostosowany do atakowania celów lądowych, w wariancie określanym jako "Długi Neptun" został wyposażony w głowicę o masie ok. 260 kilogramów, a jego zasięg zwiększono do ok. 1000 kilometrów.
Wspólne prace nad Neptunem-2
Nowy projekt "Neptun-2" ma rozwijać te zdolności w ramach współpracy przemysłowej między Ukrainą a europejskim partnerem. MBDA wskazuje, że celem jest wykorzystanie doświadczeń ukraińskich zdobytych w warunkach bojowych oraz połączenie ich z potencjałem produkcyjnym i technologicznym koncernu.
Firma podkreśla, że biuro Łucz dysponuje kompetencjami w zakresie projektowania i integracji zaawansowanych systemów uzbrojenia, co ma stanowić podstawę dalszych prac nad nową konstrukcją. Na obecnym etapie nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących parametrów technicznych "Neptuna-2", jak zasięg, system naprowadzania czy konfiguracja głowicy bojowej, niemniej porozumienie potwierdza dalsze inwestycje w rozwój ukraińskich zdolności uderzeń dalekiego zasięgu.
Szerszy kontekst współpracy przemysłowej
Porozumienie wpisuje się w szerszy trend zacieśniania współpracy między ukraińskim sektorem obronnym a europejskimi firmami zbrojeniowymi. MBDA wcześniej zawierała już inne umowy dotyczące projektów realizowanych wspólnie z partnerami z Ukrainy. Koncern należy do największych producentów uzbrojenia rakietowego w Europie i jest odpowiedzialny m.in. za systemy Storm Shadow/SCALP, Aster, CAMM czy Exocet.
Współpraca z Ukrainą oznacza rozszerzenie jego działalności o projekty rozwijane na bazie konstrukcji sprawdzonych w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Jednocześnie memorandum nie stanowi jeszcze zobowiązania do produkcji seryjnej, ostateczne decyzje w tym zakresie będą zależeć od dalszych ustaleń między stronami.
Rodzina pocisków Neptun. Co o niej wiemy?
Neptun to ukraińska rodzina pocisków, która zaczęła się od produkowanego od 2021 roku pocisku manewrującego do zwalczania wrogich okrętów, R-360 Neptun. Ten wywodzi się zaś z radzieckiego pocisku KH-35U, wprowadzając nowocześniejszą elektronikę i zwiększony zasięg. Wraz z m.in. wyrzutnią na platformie ciężarówki Tatra 815-7, systemem kontroli dowodzenia i kilkoma radarami Mineral-U, jest on częścią większego systemu obrony wybrzeża.
Wraz z kolejnymi miesiącami wojny Ukraińcy na bazie podstawowej wersji R-360 Neptun stworzyli też wersję do ataków lądowych. Podstawowa wersja przeciwokrętowa wykorzystuje system nawigacji bezwładnościowej (INS), a w końcowej fazie lotu przełącza się na aktywny radar, aby wykryć cel. Wersja do ataku lądowego wykorzystuje kombinację INS wspomaganego przez GPS i obrazującego czujnika podczerwieni, aby trafić w cel.
Parametry techniczne pocisku R-360 Neptun:
- Długość (z silnikiem): 5,05 m
- Szerokość: 0,4 m
- Wysokość: 1,3 m
- Masa całkowita: 870 kg
- Masa ładunku wybuchowego: 150 kg ładunku odłamkowo-burzącego HE-FRAG
- Napęd: silnik turboodrzutowy MS400
- Zasięg: 360 km