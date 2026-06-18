Określa natomiast kierunek współpracy, koncentrując się na rozwoju zdolności uderzeń dalekiego zasięgu. Punktem wyjścia dla nowego projektu jest opracowany przez Ukrainę pocisk "R-360 Neptun", system ten został wprowadzony do służby w 2021 roku jako broń przeciwokrętowa, bazująca na konstrukcji radzieckiego pocisku Ch-35, ale zmodernizowana i o zwiększonym zasięgu.

W kwietniu 2022 roku Neptun odegrał kluczową rolę w zatopieniu rosyjskiego krążownika "Moskwa", co znacząco zwiększyło jego rozpoznawalność i zainteresowanie ze strony zagranicznych partnerów. W kolejnych latach pocisk został dostosowany do atakowania celów lądowych, w wariancie określanym jako "Długi Neptun" został wyposażony w głowicę o masie ok. 260 kilogramów, a jego zasięg zwiększono do ok. 1000 kilometrów.

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Wspólne prace nad Neptunem-2

Nowy projekt "Neptun-2" ma rozwijać te zdolności w ramach współpracy przemysłowej między Ukrainą a europejskim partnerem. MBDA wskazuje, że celem jest wykorzystanie doświadczeń ukraińskich zdobytych w warunkach bojowych oraz połączenie ich z potencjałem produkcyjnym i technologicznym koncernu.

Firma podkreśla, że biuro Łucz dysponuje kompetencjami w zakresie projektowania i integracji zaawansowanych systemów uzbrojenia, co ma stanowić podstawę dalszych prac nad nową konstrukcją. Na obecnym etapie nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących parametrów technicznych "Neptuna-2", jak zasięg, system naprowadzania czy konfiguracja głowicy bojowej, niemniej porozumienie potwierdza dalsze inwestycje w rozwój ukraińskich zdolności uderzeń dalekiego zasięgu.

Szerszy kontekst współpracy przemysłowej

Porozumienie wpisuje się w szerszy trend zacieśniania współpracy między ukraińskim sektorem obronnym a europejskimi firmami zbrojeniowymi. MBDA wcześniej zawierała już inne umowy dotyczące projektów realizowanych wspólnie z partnerami z Ukrainy. Koncern należy do największych producentów uzbrojenia rakietowego w Europie i jest odpowiedzialny m.in. za systemy Storm Shadow/SCALP, Aster, CAMM czy Exocet.

Współpraca z Ukrainą oznacza rozszerzenie jego działalności o projekty rozwijane na bazie konstrukcji sprawdzonych w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Jednocześnie memorandum nie stanowi jeszcze zobowiązania do produkcji seryjnej, ostateczne decyzje w tym zakresie będą zależeć od dalszych ustaleń między stronami.

Rodzina pocisków Neptun. Co o niej wiemy?

Neptun to ukraińska rodzina pocisków, która zaczęła się od produkowanego od 2021 roku pocisku manewrującego do zwalczania wrogich okrętów, R-360 Neptun. Ten wywodzi się zaś z radzieckiego pocisku KH-35U, wprowadzając nowocześniejszą elektronikę i zwiększony zasięg. Wraz z m.in. wyrzutnią na platformie ciężarówki Tatra 815-7, systemem kontroli dowodzenia i kilkoma radarami Mineral-U, jest on częścią większego systemu obrony wybrzeża.

Wraz z kolejnymi miesiącami wojny Ukraińcy na bazie podstawowej wersji R-360 Neptun stworzyli też wersję do ataków lądowych. Podstawowa wersja przeciwokrętowa wykorzystuje system nawigacji bezwładnościowej (INS), a w końcowej fazie lotu przełącza się na aktywny radar, aby wykryć cel. Wersja do ataku lądowego wykorzystuje kombinację INS wspomaganego przez GPS i obrazującego czujnika podczerwieni, aby trafić w cel.

Parametry techniczne pocisku R-360 Neptun:

Długość (z silnikiem): 5,05 m

Szerokość: 0,4 m

Wysokość: 1,3 m

Masa całkowita: 870 kg

Masa ładunku wybuchowego: 150 kg ładunku odłamkowo-burzącego HE-FRAG

Napęd: silnik turboodrzutowy MS400

Zasięg: 360 km





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