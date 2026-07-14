Android 17 wprowadza mnóstwo nowych funkcji, ale jedna drobna nowość może okazać się ważniejsza od tych najbardziej efektownych. Jest to Eclipsa Video - rozwiązanie, którego głównym celem jest sprawienie, aby materiały HDR w końcu wyglądały dokładnie tak, jak powinny, niezależnie od ekranu, na który patrzymy.
W skrócie
- Android 17 wprowadza standard Eclipsa Video, który automatyzuje mapowanie tonów HDR i eliminuje potrzebę ręcznego dostosowywania jasności wyświetlania na różnych urządzeniach.
- Eclipsa Video korzysta z zaawansowanych metadanych, takich jak punkt odniesienia bieli i adaptacyjne krzywe wzmocnienia, zapewniając spójny obraz niezależnie od ekranu.
- Nowe rozwiązanie Google przypomina technologię Dolby Vision poprzez użycie dynamicznych metadanych, ale opiera się na otwartym standardzie, co sprzyja jego adaptacji przez producentów sprzętu.
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Dlaczego HDR na każdym smartfonie wygląda inaczej?
Jeśli kiedykolwiek zauważyliście, że to samo wideo HDR na jednym telefonie jest oślepiająco jasne, a na innym dziwnie matowe, to doskonale znacie ten problem. Wyświetlanie filmów HDR mocno zależy od jakości ekranu smartfona oraz sposobu, w jaki interpretuje on jasność i mapowanie tonów. Ponieważ każdy wyświetlacz radzi sobie z tym inaczej, jakość doświadczenia staje się loterią.
Na odpowiednim urządzeniu HDR potrafi zachwycić szeroką gamą jasności i kolorów, jednak potrafi też drastycznie zmieniać wygląd przy zmianie ekranu. Scena, która wygląda niesamowicie na high-endowym telewizorze, na niewłaściwym telefonie może mieć "błotniste" cienie lub przepalone jasne punkty w ciemnym pokoju.
Pierwszą próbą naprawy tego stanu rzeczy ze strony Google był suwak "Ulepszona jasność HDR" (ang. "Enhanced HDR brightness") wprowadzony w Androidzie 16 QPR1 Beta 1, który pozwalał użytkownikom ręcznie kontrolować, jak bardzo zawartość HDR rozjaśnia ekran. Był to jednak proces manualny. Nowy standard Eclipsa Video w Androidzie 17 zmienia reguły gry, automatyzując cały ten proces bez konieczności ręcznej interwencji użytkownika. Technologia ta ma sprawić, że treści HDR będą odtwarzane w sposób bardziej przewidywalny na różnych urządzeniach, w aplikacjach i w różnych warunkach oświetleniowych.
Jak działa Eclipsa Video w Androidzie 17?
Google opisuje nowy standard w Androidzie 17 jako sposób na to, by obraz HDR był "spójny, zrównoważony i komfortowy na każdym ekranie". Eclipsa Video to w gruncie rzeczy sygnowana przez Google wersja otwartego standardu SMPTE ST 2094-50, który firma opracowała wspólnie z Apple i NBCUniversal. Format ten eliminuje nieprzewidywalność HDR dzięki bardziej elastycznemu zestawowi instrukcji dla ekranów. U podstaw tego rozwiązania leżą dwa zaawansowane parametry metadanych:
- Punkt odniesienia czystej bieli (ang. HDR reference white): to standardowy punkt odniesienia dla "normalnej jasności", służący jako baza do mapowania najjaśniejszych elementów treści SDR. Dzięki temu interfejs, tekst i inne elementy o zwyczajnej rozpiętości tonalnej pozostają czytelne i nie są wyblakłe, gdy obok odtwarzane jest wideo HDR.
- Krzywe wzmocnienia adaptacyjnego (ang. Headroom-adaptive gain curves): to rozwiązanie uwzględnia fakt, że każdy ekran ma swoje fizyczne limity jasności. Pozwala twórcom treści na dołączanie niestandardowych instrukcji wewnątrz pliku. Jeśli ekran nie jest w stanie sprostać wymaganiom wideo, metadane mówią mu, co ma zrobić. Jasne elementy wykorzystają pełnię możliwości telewizora premium, podczas gdy słabszy ekran smartfona inteligentnie przeskaluje jasność w dół, aby uniknąć oślepiania.
Eclipsa Video stosuje ponadto instrukcje i korekty klatka po klatce, dzięki czemu kolory, nastrój i kontrast pozostają dokładne i prawidłowo wyrenderowane przez cały czas trwania filmu. Na kompatybilnych urządzeniach system potrafi wprowadzać zmiany nawet na podstawie oświetlenia otoczenia w pokoju. Dzięki temu unikniemy typowych pułapek HDR: zgniecionych cieni, obciętych jasnych partii czy nagłych skoków jasności.
Jak wypada Eclipsa Video na tle Dolby Vision i HDR10?
Pod pewnymi względami Eclipsa Video przypomina Dolby Vision. Mimo że ich szczegóły techniczne się różnią, oba rozwiązania używają dynamicznych metadanych do adaptacji obrazu w trakcie trwania filmu. HDR10 jest zaś mniej elastyczny, bowiem polega na jednym, statycznym zestawie instrukcji dla całego materiału (choć nowszy wariant HDR10+ korzystać już z dynamicznych metadanych). Formaty różnią się też pod względem otwartości. Eclipsa oraz HDR10 są zbudowane wokół otwartego standardu, podczas gdy Dolby Vision pozostaje formatem zastrzeżonym i własnościowym.
Systemowe wsparcie dla Eclipsa Video (zarówno w kwestii odtwarzania, jak i nagrywania) jest natywnie wbudowane w Androida 17. Oznacza to, że urządzenia działające pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego od Google (który swoją premierę na urządzeniach Pixel miał 6 czerwca 2026 r.) automatycznie zyskają bardziej spójne i komfortowe odtwarzanie w standardzie High Dynamic Range.
Docelowo funkcja ta trafi na telefony, tablety i telewizory. Jak w przypadku każdego formatu wideo, jej upowszechnienie będzie zależeć od wsparcia ze strony producentów sprzętu, aplikacji streamingowych i dostawców treści. Samsung wskazał już jednak, że wsparcie dla tego rozwiązania może pojawić się na smartfonach i tabletach Galaxy wraz z nadchodzącą aktualizacją One UI 9.