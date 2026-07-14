Android 17 wprowadza mnóstwo nowych funkcji, ale jedna drobna nowość może okazać się ważniejsza od tych najbardziej efektownych. Jest to Eclipsa Video - rozwiązanie, którego głównym celem jest sprawienie, aby materiały HDR w końcu wyglądały dokładnie tak, jak powinny, niezależnie od ekranu, na który patrzymy.

W skrócie Android 17 wprowadza standard Eclipsa Video, który automatyzuje mapowanie tonów HDR i eliminuje potrzebę ręcznego dostosowywania jasności wyświetlania na różnych urządzeniach.

Eclipsa Video korzysta z zaawansowanych metadanych, takich jak punkt odniesienia bieli i adaptacyjne krzywe wzmocnienia, zapewniając spójny obraz niezależnie od ekranu.

Nowe rozwiązanie Google przypomina technologię Dolby Vision poprzez użycie dynamicznych metadanych, ale opiera się na otwartym standardzie, co sprzyja jego adaptacji przez producentów sprzętu.

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Dlaczego HDR na każdym smartfonie wygląda inaczej?

Jeśli kiedykolwiek zauważyliście, że to samo wideo HDR na jednym telefonie jest oślepiająco jasne, a na innym dziwnie matowe, to doskonale znacie ten problem. Wyświetlanie filmów HDR mocno zależy od jakości ekranu smartfona oraz sposobu, w jaki interpretuje on jasność i mapowanie tonów. Ponieważ każdy wyświetlacz radzi sobie z tym inaczej, jakość doświadczenia staje się loterią.

Na odpowiednim urządzeniu HDR potrafi zachwycić szeroką gamą jasności i kolorów, jednak potrafi też drastycznie zmieniać wygląd przy zmianie ekranu. Scena, która wygląda niesamowicie na high-endowym telewizorze, na niewłaściwym telefonie może mieć "błotniste" cienie lub przepalone jasne punkty w ciemnym pokoju.

Eclipsa Video poprawia jakość wideo HDR na smartfonach z Androidem 17 Android Developers Blog materiały prasowe

Pierwszą próbą naprawy tego stanu rzeczy ze strony Google był suwak "Ulepszona jasność HDR" (ang. "Enhanced HDR brightness") wprowadzony w Androidzie 16 QPR1 Beta 1, który pozwalał użytkownikom ręcznie kontrolować, jak bardzo zawartość HDR rozjaśnia ekran. Był to jednak proces manualny. Nowy standard Eclipsa Video w Androidzie 17 zmienia reguły gry, automatyzując cały ten proces bez konieczności ręcznej interwencji użytkownika. Technologia ta ma sprawić, że treści HDR będą odtwarzane w sposób bardziej przewidywalny na różnych urządzeniach, w aplikacjach i w różnych warunkach oświetleniowych.

Jak działa Eclipsa Video w Androidzie 17?

Google opisuje nowy standard w Androidzie 17 jako sposób na to, by obraz HDR był "spójny, zrównoważony i komfortowy na każdym ekranie". Eclipsa Video to w gruncie rzeczy sygnowana przez Google wersja otwartego standardu SMPTE ST 2094-50, który firma opracowała wspólnie z Apple i NBCUniversal. Format ten eliminuje nieprzewidywalność HDR dzięki bardziej elastycznemu zestawowi instrukcji dla ekranów. U podstaw tego rozwiązania leżą dwa zaawansowane parametry metadanych:

Punkt odniesienia czystej bieli (ang. HDR reference white): to standardowy punkt odniesienia dla "normalnej jasności", służący jako baza do mapowania najjaśniejszych elementów treści SDR. Dzięki temu interfejs, tekst i inne elementy o zwyczajnej rozpiętości tonalnej pozostają czytelne i nie są wyblakłe, gdy obok odtwarzane jest wideo HDR.

Krzywe wzmocnienia adaptacyjnego (ang. Headroom-adaptive gain curves): to rozwiązanie uwzględnia fakt, że każdy ekran ma swoje fizyczne limity jasności. Pozwala twórcom treści na dołączanie niestandardowych instrukcji wewnątrz pliku. Jeśli ekran nie jest w stanie sprostać wymaganiom wideo, metadane mówią mu, co ma zrobić. Jasne elementy wykorzystają pełnię możliwości telewizora premium, podczas gdy słabszy ekran smartfona inteligentnie przeskaluje jasność w dół, aby uniknąć oślepiania.

Eclipsa Video stosuje ponadto instrukcje i korekty klatka po klatce, dzięki czemu kolory, nastrój i kontrast pozostają dokładne i prawidłowo wyrenderowane przez cały czas trwania filmu. Na kompatybilnych urządzeniach system potrafi wprowadzać zmiany nawet na podstawie oświetlenia otoczenia w pokoju. Dzięki temu unikniemy typowych pułapek HDR: zgniecionych cieni, obciętych jasnych partii czy nagłych skoków jasności.

Jak wypada Eclipsa Video na tle Dolby Vision i HDR10?

Pod pewnymi względami Eclipsa Video przypomina Dolby Vision. Mimo że ich szczegóły techniczne się różnią, oba rozwiązania używają dynamicznych metadanych do adaptacji obrazu w trakcie trwania filmu. HDR10 jest zaś mniej elastyczny, bowiem polega na jednym, statycznym zestawie instrukcji dla całego materiału (choć nowszy wariant HDR10+ korzystać już z dynamicznych metadanych). Formaty różnią się też pod względem otwartości. Eclipsa oraz HDR10 są zbudowane wokół otwartego standardu, podczas gdy Dolby Vision pozostaje formatem zastrzeżonym i własnościowym.

Eclipsa Video trafi docelowo na telefony, tablety i telewizory Android Developers Blog materiały prasowe

Systemowe wsparcie dla Eclipsa Video (zarówno w kwestii odtwarzania, jak i nagrywania) jest natywnie wbudowane w Androida 17. Oznacza to, że urządzenia działające pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego od Google (który swoją premierę na urządzeniach Pixel miał 6 czerwca 2026 r.) automatycznie zyskają bardziej spójne i komfortowe odtwarzanie w standardzie High Dynamic Range.

Docelowo funkcja ta trafi na telefony, tablety i telewizory. Jak w przypadku każdego formatu wideo, jej upowszechnienie będzie zależeć od wsparcia ze strony producentów sprzętu, aplikacji streamingowych i dostawców treści. Samsung wskazał już jednak, że wsparcie dla tego rozwiązania może pojawić się na smartfonach i tabletach Galaxy wraz z nadchodzącą aktualizacją One UI 9.



