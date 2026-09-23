W skrócie Motorola udostępniła listę ponad 50 smartfonów z serii Razr, Edge oraz Moto G, które otrzymają aktualizację do systemu Android 17, obejmującą telefony z lat 2024-2026.

Wraz z aktualizacją systemu zadebiutuje asystent Motorola Qira, który wspiera użytkowników w tworzeniu grafik, transkrypcji spotkań i synchronizacji danych między urządzeniami.

Nowy flagowiec Motorola Signature 27 wyposażony jest w 2 nm procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 oraz otrzymał obietnicę aż 7 lat wsparcia w zakresie aktualizacji systemu.

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Android 17 dostępny na smartfonach Motorola

Motorola ogłosiła rozszerzenie dostępności aktualizacji do Androida 17 dla szerokiej gamy swoich urządzeń. Informacja ta po raz pierwszy ujrzała światło dzienne na hiszpańskojęzycznym blogu Lenovo i wywołała spore poruszenie wśród użytkowników sprzętu tej marki. Producent przez lata nie cieszył się najlepszą opinią w kwestii komunikacji dotyczącej obsługi systemów. Publikacja kompletnej i przejrzystej listy zawierającej ponad 50 modeli stanowi więc miłą niespodziankę dla klientów.

Wśród smartfonów wytypowanych do odbioru nowej wersji systemu znalazły się flagowe i popularne serie, w tym urządzenia z linii Razr, Edge, Moto G oraz premierowej Signature. Niektóre doniesienia wskazują, że pojedyncze modele, takie jak Motorola Edge 2025, zdążyły już otrzymać wyczekiwane uaktualnienie. Oficjalne zestawienie obejmuje zarówno najnowsze generacje planowane na 2026 r., jak i nieco starsze telefony z lat 2024-2025:

Motorola Signature

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Plus

Motorola Razr 70

Motorola Razr Ultra 2026

Motorola Razr+ 2026

Motorola Razr 2026

Motorola Razr Fold 2026

Motorola Razr Fold 2025

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60s

Motorola Razr 60d

Motorola Razr 60

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr 2025

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr+ 2024

Motorola Edge 2026

Motorola Edge 70 Pro+

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 60

Moto G Stylus 2026

Moto G Power 2026

Moto G Play 2026

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G77

Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

Dla posiadaczy wymienionych urządzeń kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że wraz z Androidem 17 na ich telefony trafi zupełnie nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie to ma ułatwić wykonywanie codziennych zadań oraz usprawnić zarządzanie informacjami osobistymi.

Motorola Qira. Asystent AI na telefonie i PC

Producent wprowadza na swoje urządzenia asystenta sztucznej inteligencji o nazwie Motorola Qira, który ma ułatwić zarządzanie codziennymi obowiązkami i twórczą pracą. Aplikacja umożliwia naturalną interakcję za pomocą głosu (aktywowaną komendą "Hey Qira" lub dedykowanym przyciskiem), tekstu, a także zdjęć czy wideo. Rozwiązanie to potrafi przeszukiwać zapisane informacje, sporządzać listy zadań na podstawie wytycznych czy przygotowywać podsumowania przegapionych powiadomień i wiadomości dzięki funkcji "Catch me up".

Qira potrafi m.in. tworzyć transkrypcję spotkań firmowych na żywo czy generować spersonalizowane elementy graficzne, takie jak tapety, naklejki i awatary w ramach funkcji "Creator Zone". Z kolei funkcja "Next Move" sama sugeruje kolejne kroki, takie jak streszczenie artykułu czy ustawienie przypomnienia o locie.

Co istotne, nowa usługa ma działać nie tylko lokalnie na telefonie, ale również w komunikacji między różnymi kategoriami sprzętu. Obejmuje to zarówno smartfony, jak i tablety, zegarki oraz komputery marki Lenovo. Można zatem np. rozpocząć planowanie wydarzenia na telefonie i płynne dokończyć je na komputerze z usługą Lenovo Qira, bez konieczności ponownego wprowadzania tych samych informacji.

Signature 27. Nowy flagowiec w portfolio Motoroli

Równolegle z udostępnieniem aktualizacji Androida, podczas wydarzenia Qualcomm Snapdragon Summit 2026 firma zaprezentowała swój najnowszy flagowy model o nazwie Motorola Signature 27. Smartfon został wyposażony w nowy procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, wykonany w technologii 2 nm. Jest to pierwsze komercyjne zastosowanie tej architektury na rynku mobilnym.

Nowy smartfon oferuje matrycę główną Sony LYTIA 910 o rozdzielczości 50 MP oraz obiektyw peryskopowy z matrycą 200 MP. Mimo zaprezentowania specyfikacji producent nie ujawnił jeszcze dokładnej daty premiery ani sugerowanej ceny detalicznej. Telefon budzi duże zainteresowanie ze względu na najnowocześniejsze podzespoły.

Najważniejszą deklaracją złożoną podczas prezentacji Signature 27 jest obietnica zapewnienia aż 7 lat wsparcia w postaci aktualizacji systemu operacyjnego. Do tej pory podobny standard oferowały głównie firmy Google i Samsung, podczas gdy Motorola pozostawała w tyle za tymi liderami. Zmiana tej polityki została bardzo ciepło przyjęta przez branżę i może zwiastować trwały zwrot w podejściu firmy do dbałości o cykl życia swoich produktów.

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