Czego Samsung nie mówi o S26 Ultra w pojedynku z iPhonem 17 Pro Max?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max - wyświetlacz, wymiary, waga

W przypadku Samsunga Galaxy S26 Ultra, mamy do czynienia z wyświetlaczem 120 Hz QHD+ Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,9 cala. Co ciekawe, nowością jest funkcja Privacy Display, która kontroluje kąt widoczności obrazu, a tym samym zapobiega shoulder surfingowi (podglądaniu naszego ekranu przez osoby postronne). Smartfon Samsunga jest także wyposażony w rysik.

Jeśli zaś chodzi o iPhone 17 Pro Max, zastosowano w nim wyświetlacz 120 Hz Super Retina XDR, LTPO OLED, również o przekątnej 6,9 cala. Warto wspomnieć, że S26 Ultra ma ekran o wyższej rozdzielczości (1440 x 3120 px i 498 ppi) niż iPhone (1320 x 2868 px i 458 ppi).

Obydwa smartfony mają podobne wymiary - 163.60 x 78.10 x 7.90 mm w przypadku Galaxy S26 Ultra i 163.40 x 78.00 x 8.75 mm w przypadku iPhone 17 Pro Max (urządzenie od Apple jest nieco grubsze). W kontekście wagi, model od Samsunga jest lżejszy - waży bowiem 214 g (iPhone 17 Pro Max - 231 g).

Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max - bateria, procesor i system

Pod względem wydajności, obydwa telefony to prawdziwe bestie. Samsung Galaxy S26 Ultra jest wyposażony we flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite piątej generacji. Tymczasem iPhone 17 Pro Max bazuje na swoim autorskim procesorze Apple A19 Pro. Procesor obecny w S26 Ultra odznacza się wysoką wydajnością wielordzeniową (przydatną między innymi w grach czy funkcjach AI), która może przewyższać możliwości A19 Pro (niektóre źródła wskazują, że nawet o około 20 proc.), choć różnica w codziennych zadaniach jest raczej niezauważalna. Moduł od Apple stawia na efektywność energetyczną, co może przekładać się na dłuższy czas działania baterii. Warto przy tym wspomnieć o pamięci RAM - w S26 Ultra jest to 12 lub 16 GB (zależy od wersji), a w iPhonie 17 Pro Max - 12 GB.

W temacie baterii - S26 Ultra wyposażone jest w ogniwo o pojemności 5000 mAh, a iPhone 17 Pro Max - 4823 mAh (lub 5088 mAh w przypadku modelu eSIM). Teoretycznie standardowa wersja sprzętu od Apple ma mniejszą pojemność, jednak wcześniej wspomniana energooszczędna architektura procesora oraz optymalizacja systemu sprawiają, że iPhone osiąga lepsze wyniki pod tym względem. Warto jednak wspomnieć, że S26 Ultra oferuje szybkie ładowanie 60 W (iPhone 17 Pro Max - 40 W).

Fundamentalną różnicą pomiędzy iPhone 17 Pro Max i Samsungiem Galaxy S26 Ultra jest oczywiście system. W tym pierwszym to iOS, a w drugim Android. Obydwa rozwiązania oferują szeroki wachlarz funkcji, jednak wybór pomiędzy nimi zwykle zależy od osobistych preferencji użytkownika oraz przyzwyczajeń.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max - aparat, pamięć i cena

Samsung Galaxy S26 Ultra jest wyposażony w aparat przedni 12 MP oraz aparat główny o matrycy 200 MP, teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym i teleobiektyw peryskopowy 50 MP z 5-krotnym zoomem optycznym. Smartfon oferuje również 100-krotny zoom cyfrowy. Z kolei w urządzeniu od Apple zaimplementowano aparat przedni 18 MP i zestaw aparatów Fusion 48 MP - główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw. Sprzęt zapewnia 8-krotny zoom optyczny. Maksymalny zoom cyfrowy w tym przypadku to 40x.

Przechodząc do pamięci, obydwa telefony są sprzedawane w różnych wariantach pojemnościowych. Samsung Galaxy S26 Ultra jest dostępny w wersji 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Tymczasem iPhone 17 Pro Max można nabyć w wariancie 256 GB, 512 GB, 1 TB oraz 2 TB.

Od rozmiarów pamięci urządzenia zależy jego koszt. Galaxy S26 Ultra w przedsprzedaży możemy nabyć w cenie od około 6500 zł do około 7800 zł. Z kolei iPhone 17 Pro Max obecnie kosztuje od około 6300 zł do nawet 10300 zł (tyle zapłacimy za wersję z 2 TB pamięci).

