Czy ładowarka USB-C od laptopa może uszkodzić baterię telefonu?

Spis treści: Jak działa USB Power Delivery i dlaczego chroni baterię telefonu? Czy ładowarka o dużej mocy może uszkodzić smartfon? Zalety i ograniczenia ładowania telefonu zasilaczem USB-C od laptopa

Jak działa USB Power Delivery i dlaczego chroni baterię telefonu?

W większości przypadków ładowanie telefonu za pomocą ładowarki do laptopa nie powinno przynieść żadnych szkód. Wynika to ze standardu ładowania o nazwie USB Power Delivery. Funkcja ta dostosowuje moc oraz prędkość ładowania zgodnie z parametrami smartfona oraz zasilacza. Takie rozwiązanie chroni baterię telefonu i zabezpiecza jej ogniwa przed uszkodzeniem.

USB Power Delivery umożliwia korzystanie z jednej ładowarki do ładowania baterii w zróżnicowanych sprzętach. Mowa tutaj nie tylko o laptopach i smartfonach, ale również bezprzewodowych słuchawkach, tabletach czy czytnikach e-booków.

Czy ładowarka o dużej mocy może uszkodzić smartfon?

W przypadku protokołu USB Power Delivery, nawet ładowarka do laptopa o mocy 65 W naładuje telefon wymagający 18 W z mocą dokładnie 18 W. Okazuje się jednak, że nie każdy zasilacz odznacza się taką funkcjonalnością. Tańsze, nieoryginalne zamienniki ładowarek mogą nie obsługiwać standardu USB Power Delivery. Podobnie sprawa wygląda ze sprzętem starszego typu.

Obecnie jednak, większość nowoczesnych, oryginalnych ładowarek do laptopów jest zgodna z taką technologią. Możemy to zweryfikować, zaglądając do specyfikacji technicznej danego urządzenia lub przyglądając się samemu zasilaczowi - zasilacze ze standardem Power Delivery mają różne profile zasilania wyszczególnione w sekcji "Output".

Zalety i ograniczenia ładowania telefonu zasilaczem USB-C od laptopa

Wspomnianą już wcześniej zaletą używania zasilacza USB-C obsługującego Power Delivery jest oczywiście uniwersalność. Możemy użyć jednej ładowarki do zasilania różnego rodzaju sprzętów, takich jak smartfony, laptopy czy akcesoria. To komfortowe rozwiązanie, dzięki któremu możemy ograniczyć liczbę walających się po biurku kabli.

Jeśli zaś chodzi o ograniczenia ładowania telefonu zasilaczem USB-C, w niektórych przypadkach urządzenia mogą nie obsługiwać szybkiego ładowania (zależy to jednak od konkretnego producenta i przyjętych przez niego rozwiązań technologicznych). Warto również pamiętać, że wiele starszych modeli telefonów może nie obsługiwać standardu USB Power Delivery.



