W skrócie Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń, takich jak zbity ekran, które powstały w wyniku upadku, zalania lub nieautoryzowanej ingerencji użytkownika.

Ubezpieczenia takie jak AppleCare+, Samsung Care+ oraz oferty operatorów umożliwiają naprawę ekranu za dodatkową opłatą i określonym udziałem własnym.

Naprawa ekranu poza autoryzowanym serwisem może unieważnić gwarancję i wiązać się z ryzykiem niższej jakości części.

Spis treści: Uszkodzenie mechaniczne a wada fabryczna. Czego nie obejmuje gwarancja? AppleCare, Samsung Care i polisy operatorów. Kiedy naprawa ekranu kosztuje grosze? Tani serwis, czyli jak jeden błąd może unieważnić gwarancję

Uszkodzenie mechaniczne a wada fabryczna. Czego nie obejmuje gwarancja?

Podstawowa zasada jest prosta: gwarancja chroni przed wadą samego urządzenia, a nie przed skutkami niefortunnego zdarzenia w codziennym używaniu. Jeżeli telefon przestaje działać prawidłowo z powodu problemów z baterią, modułem ładowania, ekranem, mikrofonem lub oprogramowaniem i nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych, serwis najczęściej uznaje reklamację i przeprowadza naprawę bez kosztów. Tego typu sytuacje są traktowane jako efekt wad fabrycznych lub błędów konstrukcyjnych, za które odpowiada producent lub sprzedawca.

Odmiennie oceniane są natomiast przypadki upadku, zalania czy samodzielnej ingerencji w konstrukcję urządzenia. Pęknięty ekran, wgnieciona obudowa czy ślady wilgoci niemal automatycznie kierują sprawę poza standardową procedurę gwarancyjną. Producenci w swoich warunkach serwisowych wyraźnie wskazują, że uszkodzenia powstałe w wyniku przypadkowych zdarzeń albo nieautoryzowanych modyfikacji nie są objęte bezpłatną naprawą.

Nie oznacza to jednak końca możliwości reklamacji, ponieważ obok gwarancji działa rękojmia, czyli ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z Kodeksu cywilnego. Pozwala ona żądać naprawy, wymiany lub obniżenia ceny, a czasem także zwrotu pieniędzy, jeśli problem wynika z samego urządzenia. Spór pojawia się najczęściej przy drobnych śladach użytkowania i wadach wewnętrznych, gdzie to sprzedawca powinien wykazać związek między uszkodzeniem a zachowaniem użytkownika. W razie sporu przepisy przewidują możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub skorzystania ze wsparcia instytucji takich jak UOKiK.

AppleCare, Samsung Care i polisy operatorów. Kiedy naprawa ekranu kosztuje grosze?

Na rynku funkcjonują również rozwiązania, które wykraczają poza klasyczną gwarancję i obejmują zdarzenia losowe, takie jak upadek czy zalanie. Przykładem jest AppleCare+, który przewiduje naprawy uszkodzeń mechanicznych za z góry określoną dopłatą zamiast pełnego kosztu serwisu. Trzeba jednak uwzględnić, że jego dostępność zależy od kraju i nie jest standardowo oferowany przy zakupie smartfonów w Polsce.

Użytkownicy mogą natomiast bez ograniczeń korzystać z Samsung Care+, który działa jako forma ubezpieczenia sprzętu i obejmuje także uszkodzenia mechaniczne. W tym modelu obowiązuje udział własny, najczęściej w przedziale od około 100 do 300 zł za naprawę ekranu, zależnie od urządzenia i wariantu ochrony. Zgłoszenie szkody odbywa się online, a sprzęt trafia do serwisu wysyłkowo, co upraszcza procedurę i skraca czas realizacji. W efekcie koszt naprawy, który w standardowym trybie mógłby sięgać nawet 800-1500 zł, zostaje ograniczony do stosunkowo niewielkiej dopłaty.

Najbardziej rozbudowane pozostają oferty operatorów, takich jak Orange Polska, Play czy Plus, gdzie ochrona ma formę abonamentu z jasno określonymi kosztami i limitami. W Orange miesięczna opłata wynosi 17-33 zł, przy czym wyższe pakiety pozwalają pokryć naprawy nawet do około 1200 zł rocznie, natomiast w Play podstawowa ochrona wyświetlacza to około 12 zł miesięcznie, z limitem sięgającym od kilkuset złotych do pełnej wartości urządzenia. W Plusie pakiety są często rozliczane rocznie i kosztują około 100 zł za sam ekran lub około 200 zł za pełniejszą ochronę telefonu. Niezależnie od operatora, przy zgłoszeniu szkody obowiązuje zazwyczaj udział własny na poziomie około 49-149 zł.

Tani serwis, czyli jak jeden błąd może unieważnić gwarancję

Najwięcej ryzyka pojawia się w momencie, gdy właściciel telefonu decyduje się na najtańszą możliwą naprawę poza autoryzowaną siecią serwisową. Wymiana zbitego ekranu w nieoficjalnym punkcie może być wyraźnie tańsza, ale wiąże się z ingerencją w konstrukcję urządzenia, którą producent może później uznać za nieautoryzowaną modyfikację. W takiej sytuacji przy kolejnej usterce, nawet niezwiązanej bezpośrednio z ekranem, serwis odmawia uwzględnienia gwarancji.

Drugi problem dotyczy jakości użytych części i samego procesu naprawy, który w nowoczesnych smartfonach jest znacznie bardziej złożony niż jeszcze kilka lat temu. W nieautoryzowanych serwisach często stosuje się zamienniki, które mogą różnić się parametrami od oryginalnych komponentów, co przekłada się na gorszą jakość obrazu, problemy z dotykiem lub nieprawidłowe działanie czujników.

Z tego powodu decyzja powinna uwzględniać nie tylko cenę, ale również konsekwencje dla dalszego użytkowania urządzenia. Zawsze warto sprawdzić, czy punkt jest autoryzowany, korzysta z oryginalnych części i zachowuje standardy producenta. W przeciwnym razie jedna pozornie oszczędna decyzja może zamknąć drogę do późniejszych roszczeń gwarancyjnych lub utrudnić dochodzenie swoich praw w przypadku kolejnych usterek.

