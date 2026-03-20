Infinix NOTE Edge debiutuje w Polsce. Duża bateria i nowy chip MediaTek

Przemysław Bicki

Na polski rynek trafił smartfon Infinix NOTE Edge. To model z segmentu średniej półki cenowej, który zwraca uwagę przede wszystkim pojemną baterią oraz zastosowaniem procesora MediaTek Dimensity 7100 5G. Cena urządzenia startuje od 1399,99 zł.

Smartfon wyposażono w 6,78-calowy ekran z odświeżaniem 120 Hz oraz zakrzywioną konstrukcją 3D. Za wydajność odpowiada układ Dimensity 7100 5G, opracowany we współpracy z producentem urządzenia. W testach syntetycznych AnTuTu V11 model osiąga wynik powyżej 810 tys. punktów, co plasuje go w średnim segmencie wydajności.

Jednym z głównych elementów specyfikacji jest bateria o pojemności 6150 mAh. Producent deklaruje, że zastosowana technologia rekrystalizacji ma wpływać na ograniczenie zużycia ogniwa w czasie, pozwalając zachować ponad 80% jego pojemności po około 2000 cykli ładowania. Smartfon obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W, a także funkcję ładowania obejściowego, przydatną podczas jednoczesnego korzystania z urządzenia i ładowania.

Na pokładzie znalazł się aparat główny 50 Mpix oraz przedni 13 Mpix. Urządzenie oferuje również tryb Live Photo, umożliwiający rejestrowanie krótkich, kilkusekundowych ujęć. Za dźwięk odpowiada system przygotowany we współpracy z JBL.

Wśród funkcji dodatkowych znalazły się m.in. NFC, port podczerwieni oraz opcje bezprzewodowego przesyłania plików między urządzeniami, w tym różnymi systemami operacyjnymi. Smartfon działa pod kontrolą systemu XOS 16 bazującego na Androidzie 16.

Obudowa spełnia normę IP65, a ekran zabezpieczono szkłem Gorilla Glass 7i. Całość ma 7,2 mm grubości i waży 185 g. Model dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych, w tym czarnej, szarej i zielonej, a wariant niebieski ma pojawić się w późniejszym terminie.

W zestawie sprzedażowym znajdują się m.in. słuchawki douszne, etui oraz szkło ochronne.

Na tle konkurencyjnych modeli w podobnej cenie, takich jak urządzenia z serii Redmi Note, Samsung Galaxy A czy realme, Infinix NOTE Edge wyróżnia się przede wszystkim większą baterią i dodatkowymi rozwiązaniami związanymi z jej trwałością. W pozostałych aspektach, takich jak ekran czy aparat, wpisuje się w standardy segmentu średniego.

