Czy da się odblokować telefon, gdy zapomni się wzoru?

Zdawać by się mogło, że ustawienie kodu PIN lub wzoru w ramach blokady ekranu telefonu to bezpieczny sposób na ochronę swojego urządzenia przed niepowołanymi osobami. Jeśli jednak ustawimy zbyt skomplikowany kod lub wzór, to wówczas nietrudno jest go zapomnieć. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wówczas istnieje w ogóle szansa na to, że odblokujemy smartfona?

Okazuje się, że istnieje pewien sposób, który pozwala odblokować telefon, gdy zapomnimy wzoru bądź kodu. Działa zarówno na Androidzie i iOS, jednak konkretne instrukcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Jak odblokować telefon, gdy zapomni się wzoru?

W przypadku nowszych systemów Android (Android 15 lub nowszy) pomocna okazuje się funkcja "Ochrona w razie kradzieży", którą należy wcześniej ustawić w ustawieniach telefonu. Smartfon musi być także połączony z kontem Google. Wówczas możemy zablokować lub odblokować urządzenie zdalnie, logując się na swoje konto Google na innym sprzęcie (na przykład komputerze lub tablecie).

Niestety - w wielu przypadkach jedynym wyjściem pozostaje przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co wiąże się z utratą wszystkich plików zapisanych na dysku telefonu.

W tym celu należy wyłączyć telefon, wyciągnąć z niego kartę pamięci (o ile takowa w nim jest) oraz kartę SIM, a następnie uruchomić urządzenie przytrzymując przycisk blokady oraz przycisk ściszania. Trzymamy obydwa przyciski dość długo, dopóki nie uruchomi się tryb awaryjny. W menu należy wybrać opcję "Wipe data" i sformatować telefon. Smartfon zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych, wszystkie dane zostaną usunięte i wówczas będzie potrzebne ponowne skonfigurowanie sprzętu.

W przypadku iPhone-ów sytuacja wygląda podobnie. Sprzęt z systemem iOS również można odblokować za sprawą przywrócenie do ustawień fabrycznych. Podobnie jak w urządzeniach z Androidem, tutaj także musimy liczyć się z utratą danych. W obydwóch przypadkach najlepiej wcześniej zadbać o backup ważnych plików i, na przykład, trzymać je w chmurze.

W jaki sposób odblokować telefon z systemem iOS, gdy zapomnimy kodu? Najpierw należy uruchomić tryb odzyskiwania. W tym przypadku konkretne instrukcje mogą różnić się w zależności od modelu iPhone-a.

Najpierw wyłączamy urządzenie, a następnie podłączamy je do komputera z zainstalowanym iTunes, z którym nasz smartfon był zsynchronizowany. Uruchamiamy tryb odzyskiwania - przykładowo, dla iPhone 16 należy szybko kliknąć przycisk zwiększania głośności, potem szybko kliknąć przycisk zmniejszania głośności, a następnie przytrzymać przycisk boczny do momentu pojawienia się trybu odzyskiwania. Następnie, gdy iPhone pojawi się w iTunes na komputerze, możemy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych - dane pozostaną usunięte, jednak blokada ekranu zniknie (sprzęt trzeba będzie skonfigurować na nowo).

Możemy także skorzystać z funkcji Find My iPhone w iCloud, która umożliwia zdalne wymazanie telefonu (przywrócenie do ustawień fabrycznych).

