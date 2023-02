Spis treści: 01 Dlaczego warto sprawdzić kto do nas dzwoni?

Dlaczego warto sprawdzić kto do nas dzwoni?

Kto dzwoni? Czyj to numer? Tego typu pytania zadaje sobie wielu z nas. Zawsze wtedy, gdy na ekranie wyświetli się numer telefonu, którego nie zapisaliśmy. Niestety, jest duża szansa, że za nieznanym kontaktem może kryć się oszust.

Konsekwencje odebrania takiego połączenia mogą być bardzo poważne. Możemy przekazać swoje dane osobowe albo stracić pieniądze. Niekiedy oszuści liczą, że użytkownik oddzwoni, co wiąże się z naliczeniem wysokich opłat na rachunku.

Jak sprawdzić czyj to numer i na kogo jest zarejestrowany?

Na szczęście jest kilka skutecznych sposobów na zweryfikowanie nieznanego numeru, by dowiedzieć się, kto do nas dzwoni. Często wystarczy wpisać numer dzwoniącego w wyszukiwarce Google. Jeżeli numer należy do firmy, zazwyczaj będzie widniał w wynikach wyszukiwania, co ułatwi podjęcie decyzji czy powinniśmy oddzwonić albo odebrać połączenie.

Innym sposobem na to, jak sprawdzić czyj to numer, jest skorzystanie z wyszukiwarki ktoto.info . W tym miejscu treść tworzą internauci, bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu związanych z danym kontaktem. Użytkownicy dzielą się odczuciami w komentarzach. Ostrzegają się wzajemnie przed odebraniem numeru albo też informują, że numer jest bezpieczny. Aby znaleźć informacje na temat nieznanego numeru telefonu, wystarczy wpisać go w wyszukiwarkę na górze strony i wybrać "SZUKAJ".

Zdjęcie Ktoto.info to popularna strona internetowa, która pozwala na weryfikację połączeń telefonicznych z nieznanych numerów / materiały własne / Geekweek

W celu sprawdzenia nieznanego numeru telefonu można użyć aplikacji mobilnych. Wśród najpopularniejszych należy wymienić Hiya, Truecaller oraz Sync.me. Dysponują one potężną bazą numerów z całego świata, a użytkownicy sami dodają kolejne kontakty, które - ich zdaniem - zostały zweryfikowane negatywnie. Na tej podstawie aplikacje do sprawdzania numerów przychodzących nie tylko ostrzegą nas przed niechcianym rozmówcą, ale również zasugerują kontakty, które mogą się nam przydać.

Jak sprawdzić kto do mnie dzwoni z numeru prywatnego?

Brak numeru telefonu w przypadku połączeń przychodzących niepokoi wiele osób. Czy słusznie? Zastrzeżenie numeru, jego ukrywanie czy blokowanie to powszechna praktyka telemarketerów. W ten sposób eliminują oni ryzyko odrzucania połączeń od często wykorzystywanych przez nich numerów. W mniejszym stopniu zdarza się, że za połączeniami z numeru prywatnego stoją osoby prywatne.

Niestety, samodzielne sprawdzenie danych osoby dzwoniącej z numeru zastrzeżonego jest właściwie niemożliwe. Jeśli jednak jesteś osobą regularnie otrzymującą połączenia z takiego numeru, a sama rozmowa wzbudza podejrzenia albo ma charakter nękania, warto skontaktować się z policją.

Tylko w ten sposób można sprawdzić nie tylko numeru telefonu, ale także skąd pochodzi połączenie przychodzące z numeru prywatnego. W ustawieniach telefonu możliwe jest także zablokowanie przyjmowania takich połączeń.

