Kopia zapasowa telefonu. Google informuje o ważnych zmianach

Spis treści: Google informuje użytkowników o zmianach. Chodzi o kopie zapasowe Szczegółowe zarządzanie kopią zapasową. Użytkownicy zyskają szerszy wybór

Google informuje użytkowników o zmianach. Chodzi o kopie zapasowe

Google wysyła użytkownikom maile, których treść wskazuje na planowane zmiany w obrębie kopii zapasowej systemu Android. Okazuje się bowiem, że wszelkie dane wchodzące w jej skład (takie jak historia połączeń, SMS-y czy ustawienia aplikacji) będą wliczane do limitu miejsca na koncie Google. Jak zaznaczono w wiadomości, w przypadku przekroczenia limitu, automatyczne tworzenie kopii zapasowej zostanie wstrzymane. Funkcjonalność zostanie wówczas przywrócona jedynie wtedy, gdy zwolnimy miejsce lub nabędziemy wyższy pakiet usługi chmurowej. Przypomnijmy, że podstawowa, bezpłatna wersja konta Google oferuje 15 GB miejsca na dane.

Jednak zgodnie z informacjami podanymi na stronie androidauthority.com, wpływ na użytkowników prawdopodobnie będzie znikomy. Wynika to z faktu, że średni wzrost rozmiaru kopii zapasowej ma wynieść około 40 MB. Warto jednak wiedzieć, że na poszczególnych urządzeniach wartość ta może być inna - jest to uzależnione między innymi liczbą zainstalowanych aplikacji lub przechowywanych wiadomości.

Zmiany mają zostać wdrożone we wrześniu 2026 roku - 45 dni po otrzymaniu maila wysłanego przez Google.

Szczegółowe zarządzanie kopią zapasową. Użytkownicy zyskają szerszy wybór

Jak wynika z treści przesłanej przez Google wiadomości, na użytkowników czekają również nowości dotyczące bardziej szczegółowego kontrolowania kopii zapasowej.

Android w wersji 9 lub nowszej umożliwi wybór typu danych uwzględnianych we wspomnianej kopii. Tego rodzaju opcje mają być wdrażane stopniowo, choć niektórzy użytkownicy mogą z nich skorzystać już teraz. Warto zweryfikować, czy nasze urządzenie ma już dostęp do nowych funkcji. Wystarczy uruchomić "Ustawienia", następnie przejść do "Google" i wybrać "Kopia zapasowa". W tym miejscu możemy rónież monitorować to, ile konkretnie miejsca zajmują dane związane z kopią zapasową. Warto pamiętać, że w razie konieczności można również całkowicie wyłączyć tworzenie kopii, choć trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że funkcja ta chroni nasze dane przez bezpowrotną utratą.



