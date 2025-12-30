Masz bałagan w telefonie Samsung? Ten trik zrobi porządek na ekranie

Spis treści: Dlaczego warto mieć wielki folder? Jak stworzyć wielki folder na telefonie Samsung? Co jeśli nie masz tej opcji? Co można wrzucić do wielkiego folderu, a czego nie?

Dlaczego warto mieć wielki folder?

Standardowe foldery są praktyczne, ale mają swoje ograniczenia. Jeśli korzystasz z wielu aplikacji na co dzień, klasyczny układ szybko przestaje wystarczać. Wielki folder pozwala zebrać najważniejsze narzędzia w jednym miejscu. Znika więc konieczność przewijania pulpitów czy otwierania szuflady aplikacji. To rozwiązanie idealne dla osób, które cenią porządek i minimalizm, ale jednocześnie chcą mieć szybki dostęp do wszystkiego, co najważniejsze.

Powiększony folder działa jak mini-panel startowy. Dzięki większej siatce ikon możesz umieścić w nim nie tylko aplikacje, ale także skróty do funkcji czy plików. Efekt? Czystszy ekran, mniej rozrzuconych ikon i wygodniejsza nawigacja.

Jak stworzyć wielki folder na telefonie Samsung?

Funkcja powiększania folderów jest dostępna w większości modeli Galaxy z One UI 5 i nowszym. W starszych wersjach może jej brakować. Oto jak to zrobić:

utwórz folder - przeciągnij jedną aplikację na drugą, aby powstał folder;

dotknij i przytrzymaj folder, a następnie wybierz Edytuj;

w menu edycji znajdź opcję Siatka folderu (ang. Folder grid).

zmień układ na większy, np. 4x4 zamiast domyślnego 3x4;

zatwierdź zmiany.

Pamiętaj, że wielki folder wymaga wolnej przestrzeni na pulpicie. Jeśli ekran jest zbyt ciasny, opcja może być niedostępna.

Co jeśli nie masz tej opcji?

Nie wszystkie urządzenia obsługują powiększone foldery. Jeśli Twoja wersja One UI jest starsza lub masz tańszy model Galaxy masz inne wyjście. Możesz skorzystać z aplikacji Good Lock (moduł Home Up) dostępnej w Galaxy Store. Dzięki niej stworzysz bardziej rozbudowane foldery, zmienisz ich wygląd i dodasz dodatkowe funkcje. Po jej ściągnięciu postępuj dokładnie tak, jak w instrukcji powyżej.

W tym przypadku wielki folder również wymaga wolnej przestrzeni na pulpicie. Jeśli ekran jest zbyt ciasny, opcja może być niedostępna.

Co można wrzucić do wielkiego folderu, a czego nie?

Do dużego folderu najlepiej wrzucić aplikacje, których faktycznie używasz na co dzień i chcesz mieć pod ręką. Sprawdzą się komunikatory, narzędzia do pracy, aplikacje bankowe czy skróty systemowe, takie jak kalkulator czy ustawienia Wi-Fi. Warto też tworzyć foldery tematyczne, na przykład "Finanse" z aplikacjami do płatności albo "Media" z serwisami streamingowymi. Dzięki temu folder będzie pełnił rolę wygodnego panelu, a nie kolejnego miejsca bałaganu.

Czego lepiej unikać? Przede wszystkim nie wrzucaj tam aplikacji, które uruchamiasz sporadycznie, bo tylko zajmą miejsce. Nie mieszaj też gier z narzędziami, różne kategorie w jednym folderze utrudniają szybkie znalezienie potrzebnej rzeczy. Widżety, które mają swoje funkcje na ekranie głównym, również nie powinny trafiać do folderu. I najważniejsze: nie przesadzaj z liczbą aplikacji. Nawet w siatce 4x4 łatwo zrobić chaos, więc ogranicz się do najważniejszych pozycji.

