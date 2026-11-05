W skrócie Motorola Signature 27 otrzymała procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 12 GB pamięci RAM oraz zaawansowany zestaw aparatów z peryskopowym teleobiektywem 200 Mpix.

Cena telefonu w Polsce ustalona została na 7599 zł, a przedsprzedaż obejmująca zestaw akcesoriów o wartości 2400 zł ruszy 16 listopada 2026 roku.

Producent zaprezentował również sportowy zegarek moto watch 2 fit oraz słuchawki moto buds 2 ultra stworzone przy współpracy z firmami Polar i Bose.

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Motorola zaprezentowała nowy smartfon z najwyższej półki. Signature 27 ma przyciągnąć uwagę przede wszystkim rozbudowanym zestawem aparatów, nowym procesorem Snapdragon i ekranem o imponującej jasności. Producent przygotował też kilka dodatków, w tym zegarek sportowy i słuchawki z technologią Bose. Cena telefonu może jednak przyprawić o zawrót głowy.

Motorola Signature 27. Co oferuje nowy flagowiec?

Nowy smartfon Motoroli otrzymał procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Qualcomm). Wspiera go 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Urządzenie działa pod kontrolą Androida 17, a producent zapowiada aż siedem kolejnych wersji systemu i siedem lat aktualizacji zabezpieczeń.

Sporo dzieje się również w kwestii fotografii. Główny aparat wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 910 o rozdzielczości 50 Mpix, optyczną stabilizację obrazu i technologię LOFIC. Towarzyszy mu peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym i 100-krotnym hybrydowym. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix. Z przodu znalazła się natomiast kamera do selfie o tej samej rozdzielczości.

Główny aparat wykorzystuje matrycę Sony LYTIA 910 Motorola materiał prasowy

Motorola zwraca uwagę także na specjalny czujnik ruchu EVS, który ma pomagać w fotografowaniu szybko poruszających się obiektów. Według producenta smartfon uzyskał 173 punkty w rankingu aparatów DXOMARK i otrzymał wyróżnienie Gold Label 2026.

Na pokładzie znalazł się też 6,78-calowy ekran Extreme AMOLED Duo Tandem o rozdzielczości 2772 × 1272 piksele i odświeżaniu 120 Hz. Jego szczytowa jasność ma sięgać 12 000 nitów, o czym pisałem jeszcze przed premierą. Całość zasila akumulator o pojemności 7000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe 50 W.

Na pokładzie znalazł się też 6,78-calowy ekran Extreme AMOLED Duo Tandem Motorola materiał prasowy

Smartfon ma aluminiową ramkę, szkło Gorilla Glass Ceramic 3 oraz certyfikaty IP68 i IP69. Producent zadbał również o odporność zgodną z normą MIL-STD-810H. Za dźwięk odpowiadają rozwiązania opracowane z Bang & Olufsen.

Ciekawostką jest możliwość korzystania z systemu GrapheneOS, skupiającego się na prywatności i bezpieczeństwie. Motorola zapowiada również integrację z rozwiązaniami Gemini Intelligence oraz własną platformą Motorola Qira.

Cena Motorola Signature 27 w Polsce

Nowy flagowiec nie będzie należał do tanich urządzeń. W Polsce pojawi się wariant z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Jego rekomendowana cena wynosi 7599 zł. Jest tym samym droższa niż Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro Max czy Vivo X500 Pro Max, które aktualnie testuję.

Zamówienia u wybranych partnerów marki ruszą 16 listopada 2026 roku. Regularna sprzedaż rozpocznie się 23 listopada.

Motorola przygotowała jednak ofertę premierową, która potrwa od 16 listopada 2026 roku do 13 stycznia 2027 roku. W zestawie znajdzie się ładowarka TurboPower 125 W, zegarek moto watch oraz głośnik Bluetooth moto sound flow. Producent zapewni również roczną ochronę wyświetlacza. Dodatkowo smartfony z polskiej dystrybucji otrzymają łącznie 36 miesięcy gwarancji.

Motorola pokazała też nowy zegarek i słuchawki

Razem ze smartfonem zaprezentowano akcesoria. Jednym z nich jest moto watch 2 fit, czyli sportowy smartwatch wykorzystujący rozwiązania firmy Polar. Oferuje ponad 100 trybów sportowych, dwuzakresowy GPS, pomiar tętna, natlenienia krwi i poziomu stresu.

Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne koperty oraz trzy kolory dołączanych do zegarka pasków silikonowych. Motorola materiał prasowy

Potrafi również analizować sen oraz regenerację organizmu. Jego bateria ma wystarczyć nawet na 12 dni pracy, a w trybie oszczędzania energii na 16 dni. Zegarek ma ekran gOLED 1,85 cala, aluminiową kopertę i certyfikat IP68. Cena oraz dokładna data polskiej premiery nie zostały jeszcze podane. Zostaną ujawnione bliżej lokalnej premiery.

Moto buds 2 ultra Motorola materiał prasowy

Drugą nowością są słuchawki moto buds 2 ultra, opracowane we współpracy z Bose. Wykorzystują dwa przetworniki, obsługują Hi-Res Audio i aktywną redukcję szumów Bose QuietControl ANC. Na jednym ładowaniu mają działać do 8 godzin, a z etui łącznie do 37 godzin. Producent przewidział również tłumaczenie rozmów z wykorzystaniem AI, choć na początku funkcja nie będzie obsługiwać języka polskiego. Cena i termin polskiej premiery słuchawek, podobnie jak smartwatchy, pozostają na razie nieznane.



