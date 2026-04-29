OPPO Find X9 Ultra miał swoją globalną premierę już tydzień temu. Teraz został pokazany w Polsce i trafił właśnie do sklepów.

Nowa jakość fotografii w Oppo Find X9 Ultra

O tym, że Oppo potrafi robić świetne zdjęcia, mogliśmy przekonać się już korzystając z poprzednich modeli Find Pro. Teraz na rynek trafia X9 Ultra, który - jak deklaruje producent - ma na nowo zdefiniować granice mobilnej fotografii.

Wyróżnia go rewolucyjny teleobiektyw 50 MP Hasselblad z 10-krotnym zoomem optycznym oraz pierwszy w branży 20-krotny zoom o jakości optycznej. Dodatkowo Find X9 Ultra oferuje dwa główne obiektywy 200 MP, kinową jakość wideo oraz wygląd inspirowany marką Hasselblad.

Jedna wersja, dwa kolory Find X9 Ultra

Model Find X9 Ultra zadebiutował w Polsce w cenie 7399 zł (w przedsprzedaży można go mieć 400 zł taniej, bo dostaniemy cashback). W Polsce telefon będzie dostępny w wersji 12/512GB w kolorach Tundra Umber (czarny) i Canyon Orange (pomarańczowy)

Cena flagowca Oppo jest porównywalna do konkurentów w tym segmencie. Tyle samo, ile kosztuje Oppo w promocji na start, musimy wydać za iPhone'a 17 Pro Max (512 GB). Niecałe 7000 zł wydamy też za Samsunga S26 Ultra (12/512 GB).

Więcej, bo 8500 zł musimy wydać za Vivo X300 Ultra, a 1000 zł więcej będzie nas kosztował zestaw z telekonwerterem (Zeiss).

Do Oppo także możemy dokupić telekonwerter Hasselblad za 1999 zł, co powoduje, że taki zestaw będzie kosztował porównywalnie do konkurenta ze stajni BBK. Ten dodatkowy obiektyw pozwala uzyskać ekwiwalent ogniskowej 300 mm i 13-krotny zoom optyczny. W połączeniu z sensorem 200 MP umożliwia imponująco ostre zdjęcia nawet przy większym niż 30-krotnym przybliżeniu. Tu warto jednak dodać, że sprzęt za taką cenę wykorzystamy wyłącznie ze smartfonem Oppo.

