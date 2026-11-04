W skrócie Motorola Signature 27 wyróżnia się obudową wykonaną z aluminium lotniczego i ceramiki, a także dwoma wariantami wykończenia opracowanymi we współpracy z Pantone.

Smartfon otrzymał wyświetlacz Tandem OLED o przekątnej 6,8 cala, który oferuje szczytową jasność na poziomie 12 000 nitów oraz odświeżanie 120 Hz.

Zaplecze fotograficzne obejmuje główny aparat 50 Mpix, peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix oraz dedykowany czujnik ruchu, który minimalizuje rozmycia przy szybkich obiektach.

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Motorola Signature 27 jeszcze nie miała oficjalnej premiery, ale już zapowiada się na smartfon, który chce zwrócić uwagę nie tylko mocnymi podzespołami. Producent stawia na nietypowe materiały, jasny ekran i rozwiązanie fotograficzne do łapania ruchu.

Motorola Signature 27. Obudowa inspirowana sportowymi autami

Konstrukcja łączy aluminium klasy lotniczej z ceramiką. Wzornictwo nawiązuje do dawnej Motoroli Droid Razr, której plecki pokrywał Kevlar. Tym razem przygotowano dwa warianty opracowane z Pantone.

Coal Smoke ma fakturę przypominającą splot we wnętrzach sportowych samochodów. Capulet Olive otrzymał wykończenie inspirowane piórami, gładsze i miększe w dotyku. Jego odcień zmienia się zależnie od światła. Z tyłu umieszczono zwężający się moduł aparatów. Po lewej stronie znajdziemy dodatkowy przycisk AI, a po prawej przyciski zasilania i głośności.

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Ekran o jasności 12 000 nitów

Z przodu znajduje się 6,8-calowy wyświetlacz Tandem OLED. To panel z dwiema warstwami świecącymi, co ma poprawiać kontrast i ograniczać zużycie energii. Obsługuje Dolby Vision oraz technologię LTPO, która pozwala na odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Największe wrażenie robi deklarowana jasność szczytowa - aż 12 000 nitów. Ma to ułatwić korzystanie z telefonu w ostrym słońcu. Ale czy potrzeba aż tak dużo? Jak tylko smartfon dostanie się w moje ręce, z chęcią sprawdzę i dam wam znać.

Aparat 200 Mpix i specjalny czujnik ruchu

Za wydajność odpowiadać ma Snapdragon Elite Gen 6 Extreme, 16 GB RAM-u i maksymalnie 1 TB pamięci. Układ chłodzenia z komorą parową jest o 40 proc. większy niż wcześniej. Smartfon ma działać na Androidzie 17, a Motorola zapowiada siedem lat aktualizacji.

Z tyłu znajdą się trzy aparaty: główny 50 Mpix Sony LYTIA 910, peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix z zoomem do 100x oraz szerokokątny 50 Mpix. Uzupełnia je Action Sensor, czujnik pomagający uchwycić szybko poruszające się obiekty bez rozmycia. Głównym aparatem będzie można nagrywać w 8K. Dostępny ma być też tryb Dual Capture, rejestrujący obraz jednocześnie przednią i tylną kamerą. Za dźwięk odpowiadają głośniki stereo przygotowane z Bang & Olufsen.

Nie ujawniono jeszcze pojemności baterii. Wiadomo jedynie, że ma być spora. Jej dokładne parametry i cena telefonu pozostają tajemnicą. Premiera 5 listopada.

Źródło: Danny Winget, otwiera się w nowym oknie



