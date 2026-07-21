Samsung Galaxy Unpacked. Gdzie oglądać konferencję i co zobaczymy?

W skrócie Konferencja Samsung Galaxy Unpacked odbędzie się w Londynie w środę o godzinie 15:00, a transmisję na żywo będzie można obejrzeć w serwisie YouTube oraz na stronie producenta.

Podczas wydarzenia Samsung zaprezentuje nowe składane smartfony oraz smartwatche z serii Galaxy Watch.

Podczas prezentacji poznamy nowości w oprogramowaniu One UI 9 opartym na systemie Android 17 oraz potencjalne plany producenta dotyczące udostępnienia aktualizacji na starsze urządzenia.

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Samsung przygotowuje się do premiery kolejnych nowości. Produkty zostaną zaprezentowane w trakcie specjalnej konferencji Galaxy Unpacked, która tym razem odbędzie się w Londynie.

O której konferencja Samsung Galaxy Unpacked i gdzie oglądać?

Konferencja Galaxy Unpacked będzie transmitowana na żywo. Relację z wydarzenia będzie można obejrzeć m.in. na oficjalnym kanale producenta w serwisie YouTube i na jego stronie internetowej.

Start przewidziano na godzinę 15:00 czasu w Polsce. Natomiast o godzinie 16:30 ma rozpocząć się Studio Galaxy, gdzie nowe urządzenia będzie można poznać lepiej.

Osoby zainteresowane wydarzeniem mogą ponadto zarejestrować się na stronie producenta. To pozwoli przy okazji uzyskać dostęp do zniżki w wysokości 150 złotych, którą można wykorzystać w trakcie zakupu wybranych urządzeń Galaxy.

Zajawka Galaxy Unpacked wyświetlana na WARSAW Stage. Samsung materiały prasowe

Od kilkunastu dni zaproszenie na nadchodzące wydarzenie prezentowane jest w Warsaw STAGE (należącym do Screen Network) - największym ekranie LED 3D w Europie, zlokalizowanym w centrum Warszawy. Kampania realizowana jest we współpracy z agencją VML, a kreacja została przygotowana przez Platige.

Jakie nowości Samsung zaprezentuje w trakcie Galaxy Unpacked?

Samsung na razie nie ujawnił dokładnej listy produktów, które planuje zaprezentować w trakcie Unpacked w Londynie. Firma potwierdziła jednak, że będą to nowe składane smartfony i wśród nich pojawi się nowy projekt będący efektem poszukiwań nowych rozwiązań na rynku telefonów z rozkładanymi wyświetlaczami.

Kilka tygodni temu omówiono również nowości dla aplikacji Zdrowie i wtedy przekazano, że wybrane zmiany będą dostępne wraz z nowymi zegarkami z serii Samsung Galaxy Watch. To oznacza, że podczas Unpacked powinniśmy zobaczyć także nowe smartwatche.

Natomiast w maju uruchomiono publiczny program pilotażowy nowej nakładki One UI 9, która bazuje na systemie operacyjnym Android 17, który został udostępniony przez Google w zeszłym miesiącu. Podczas Galaxy Unpacked zapewne poznamy najważniejsze nowości z oprogramowania i być może dowiemy się, kiedy producent planuje udostępnić aktualizację na starsze telefony.



