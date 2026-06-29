Smartfon i burza. Jeden szczegół decyduje o tym, czy jesteś bezpieczny

Spis treści: Czy smartfon przyciąga pioruny? Ładowanie telefonu w czasie burzy Jak bezpiecznie korzystać z telefonu podczas burzy?

Czy smartfon przyciąga pioruny?

Przyciąganie piorunów przez telefon to swojego rodzaju społeczny mit, który był powtarzany przez wiele lat. Prawdopodobnie wynikał z tego, że jak powszechnie kiedyś myślano, każdy metal przyciąga błyskawice. A że w telefonie takich elementów nie brakuje, wyciągano konkluzję, że również smartfon przyciąga pioruny.

Tymczasem, a co potwierdzono odpowiednimi badaniami, smartfony nie przyciągają piorunów, nawet jeśli mają jakieś metalowe elementy. Wynika to z faktu, że po pierwsze obudowy telefonów są zazwyczaj wykonane z materiałów, które nie przewodzą dobrze prądu. A po drugie i co bardziej znaczące, pole elektromagnetyczne telefonu jest po prostu za słabe, by "ściągało" na użytkownika pioruny.

To, że smartfony nie przyciągają piorunów, potwierdził nawet Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP. Ten w słynnym już raporcie z 2015 roku stwierdza, że ryzyko porażenia piorunem jest identyczne zarówno w czasie używania smartfona, jak i jego braku. To oznacza, że porażenie piorunem może nastąpić, gdy rozmawiamy przez telefon, ale równie dobrze możemy nie mieć przy sobie smartfona, a i tak dojdzie do wyładowania. Prawdopodobieństwo jest identyczne. Zasady te dotyczą również innych urządzeń elektronicznych jak tablet czy laptop, które także wykorzystują transmisję bezprzewodową.

Ładowanie telefonu w czasie burzy

Choć sam smartfon nie przyciąga piorunów, to nieco inaczej wygląda kwestia jego ładowania w czasie burzy. Obowiązuje bowiem ogólna zasada która mówi, aby odłożyć je w czasie, ponieważ ładowanie telefonu podczas burzy może być niebezpieczne. I choć nie chcemy straszyć czy siać niepotrzebnej paniki, to może zdarzyć się, że piorun uderzy w pobliską infrastrukturę elektroenergetyczną.

Powstałe wtedy przepięcie elektryczne (czyli nagły, krótkotrwały skok napięcia w sieci, w którym jego wartość przekracza dopuszczalne normy i zamiast standardowych 230 V, napięcie może wzrosnąć do kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy woltów) może uszkodzić podłączone do sieci urządzenia elektroniczne. Czyli także w czasie burzy może dojść do uszkodzenia ładowanego telefonu. Dlatego też lepiej nie ryzykować i poczekać z ładowaniem lub wykorzystać ładowarkę bezprzewodową.

Jak bezpiecznie korzystać z telefonu podczas burzy?

Jeżeli mowa o uszkodzeniu smartfona w czasie burzy, jego ładowanie może mieć znacznie gorsze konsekwencje niż tylko uszkodzenie. Jeśli nasz telefon w czasie nawałnicy jest podpięty do gniazdka, a my z niego wtedy na przykład dzwonimy, istnieje ryzyko, że impuls rozchodzący się w przewodach instalacji elektrycznej porazi osobę korzystającą ze smartfona.

Co więcej, uszkodzenia spowodowane przepięciami mogą prowadzić także do pożarów. Dlatego do ładowania telefonu należy bezprzewodowego powerbanku lub podłącz smartfon do laptopa pracującego na baterii. A jeśli widzimy iskrzenie domowej instalacji elektrycznej w czasie burzy i popalone przewody lub czujemy swąd, należy natychmiast wyłączyć elektryczność oraz gaz i natychmiast wezwać odpowiednie służby techniczne. Możemy wybrać numer 112 lub numer pogotowia energetycznego, czyli 991.



