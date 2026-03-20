Te ustawienia Androida pożerają baterię telefonu. Jak ją ratować?

Twój telefon rozładowuje się szybciej, niż powinien? Często winne nie są aplikacje, z których korzystasz na co dzień, lecz ustawienia działające w tle, o których nawet nie myślisz. Android daje ogromne możliwości personalizacji, ale część z nich potrafi mocno drenować baterię. Sprawdź, co najbardziej ją obciąża i jak to ograniczyć bez rezygnowania z wygody użytkowania.

Ustawienia, które najbardziej zużywają baterię

Always On Display (AOD)

Funkcja wyświetlania godziny i powiadomień na wygaszonym ekranie wygląda efektownie, ale działa non stop, prowadząc do ciągłego poboru prądu. Wyłącz AOD całkowicie lub ustaw tryb aktywacji tylko po dotknięciu. Pamiętaj jednak, że gesty "dotknij, aby włączyć ekran" wymagają nieustannej pracy czujników, co także zużywa energię.

Precyzyjna lokalizacja

Stałe korzystanie z dokładnej lokalizacji (GPS + WiFi + Bluetooth) to jeden z największych "zjadaczy" energii. Co zrobić? Ustaw lokalizację na "tylko podczas używania aplikacji" i wyłącz precyzyjną lokalizację tam, gdzie nie jest potrzebna.

Nie każda aplikacja potrzebuje dostępu do lokalizacji.

Bluetooth w tle

Włączony Bluetooth stale skanuje otoczenie, nawet jeśli nie masz podłączonych słuchawek czy zegarka. Wyłączając tę opcję, gdy jest niepotrzebna, zyskasz trochę dodatkowych procentów baterii pod koniec dnia.

Gesty i funkcje "smart"

Podnoszenie telefonu, podwójne stuknięcie, gesty dłoni czy inteligencje wybudzanie - wszystko to wymaga ciągłego działania czujników. Zazwyczaj nie korzystamy ze wszystkich tych udogodnień, więc można zostawić tylko te, które używamy, a resztę wyłączyć. Szczególnie warta uwagi jest "podnieś, aby wybudzić" - jeśli nie jest potrzebne, wyłącz tę opcję.

Jeśli nie jest ci potrzebna funkcja "Podnieś, aby wybudzić", lepiej ją wyłączyć, aby oszczęzić baterię.

Wysoka jasność ekranu i adaptacyjne odświeżanie

Ekran to największy konsument energii. Wysoka jasność i 120 Hz robią różnice. Warto więc włączyć automatyczną jasność i przełączyć się na 60 Hz, jeśli chcesz oszczędzać baterię.

Synchronizacja w tle

Aplikacje stale odświeżają dane, nawet jeśli ekran jest wyłączony. W ten sposób pożerają baterię, a przecież nie każda z nich musi to robić. W ustawieniach danej apki wyłącz automatyczną synchronizację, dzięki czemu bateria starczy ci na dłużej.

Aplikacje działające w tle

Niektóre apki (np. różne social media) potrafią działać non stop, nawet gdy ich nie używasz. Możesz ograniczyć użycie baterii dla nich, aby mieć nad tym kontrolę.

Jak sprawdzić statystyki użycia baterii?

W ustawieniach swojego telefonu znajdź opcje zarządzania baterią. Zazwyczaj zużycie akumulatora pokazane jest w formie wykresu.

Jak realnie wydłużyć żywotność baterii?

Częste rozładowywanie telefonu do zera jest szkodliwe dla nowoczesnych baterii. Najbardziej optymalnym zakresem pracy baterii jest przedział między 20 proc. a 80 proc., ale nie każdy chce się w to bawić. Ja kieruję się zasadą: "Kupiłam 100 procent telefonu, więc będę korzystać ze 100 procent".

Jeśli jednak chcesz dbać o swoją baterię, nie zostawiaj jej do ładowania na całą noc, lub włącz Ochronę baterii, która sprawi, że nie będzie się ładowała od razu do 100 procent, ale poczeka na około 80 procentach, aż będzie bliżej czasu twojej normalnej pobudki i wtedy się doładuje do setki.

Warto również zwracać uwagę na otoczenie, w jakim się znajdujemy. Baterie nie lubią ekstremalnych temperatur - zarówno gorąca, jak i mrozu.

A kiedy bateria spadnie do niskiej wartości, a nie masz możliwości podładowania, włącz tryb oszczędzania baterii. Dzięki temu nieco wolniej spadnie do niebezpiecznego poziomu.

Oszczędzanie baterii wyłącza niektóre funkcje, dzięki czemu procenty lecą wolniej.

No a jeśli nic nie działa - zaopatrz się w powerbanka. To pomoże ci zachować baterię na odpowiednim poziomie przez cały dzień, nawet kiedy nie masz dostępu do kontaktu.

