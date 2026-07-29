Ten sam iPhone 17 i dwie ceny. Dlaczego w Polsce jest drożej niż w USA?

Spis treści: Ile kosztuje iPhone 17 Pro w Polsce, a ile w USA? Amerykańska cena iPhone'a zwykle nie zawiera podatku W polskiej cenie znajduje się 23 proc. VAT Apple nie przelicza cen codziennie według kursu dolara Cena uwzględnia również koszty sprzedaży na polskim rynku Czy Europa rzeczywiście płaci więcej za iPhone'y? Telefon z USA może różnić się od polskiej wersji Czy za iPhone'a przywiezionego z USA trzeba zapłacić podatek? Cena to nie wszystko. Znaczenie mają też zarobki

Ile kosztuje iPhone 17 Pro w Polsce, a ile w USA?

Za punkt odniesienia można przyjąć iPhone'a 17 Pro z pamięcią 256 GB. W oficjalnym polskim sklepie Apple urządzenie kosztuje 5799 zł. Jest to cena brutto, która obejmuje około 1085 zł podatku VAT.

W Stanach Zjednoczonych ten sam wariant kosztuje 1099 dolarów. Przy średnim kursie NBP z 27 lipca 2026 roku, wynoszącym 3,7835 zł za dolara, daje to około 4158 zł. Na pierwszy rzut oka różnica przekracza więc 1600 zł.

Takie porównanie nie jest jednak całkowicie miarodajne. Polska cena zawiera już 23-procentowy VAT, natomiast amerykańskie 1099 dolarów to najczęściej kwota przed doliczeniem lokalnego podatku od sprzedaży. Sales tax zależy od stanu, hrabstwa, a czasami także miasta, w którym odbywa się zakup.

Jeśli przyjąć przykładową stawkę na poziomie 8 proc., końcowa cena w USA wzrośnie do około 1187 dolarów, czyli mniej więcej 4491 zł według wskazanego kursu. iPhone 17 Pro nadal będzie tańszy niż w Polsce, ale rzeczywista różnica wyniesie około 1300 zł, a nie ponad 1600 zł. W stanach, które nie pobierają sales tax, klient może natomiast zapłacić cenę zbliżoną do katalogowych 1099 dolarów.

Amerykańska cena iPhone'a zwykle nie zawiera podatku

To najważniejszy szczegół, który często umyka w internetowych porównaniach. W Polsce konsument widzi cenę końcową. Jeśli przy produkcie widnieje kwota 5799 zł, dokładnie tyle zapłaci przy finalizacji zamówienia.

W Stanach Zjednoczonych ceny są zazwyczaj podawane bez sales tax, czyli stanowego i lokalnego podatku od sprzedaży. Jego wysokość zależy od miejsca zakupu. Poszczególne stany, hrabstwa i miasta mogą stosować odmienne stawki, dlatego Apple nie prezentuje jednej ogólnokrajowej ceny brutto.

W niektórych stanach podatek od sprzedaży nie jest pobierany, a w innych łączna stawka może zbliżyć się do 10 proc. Amerykanin mieszkający w Oregonie może zatem zapłacić za telefon mniej niż osoba kupująca ten sam model w Kalifornii albo Nowym Jorku.

Oznacza to, że cena 1099 dolarów jest rzeczywista tylko w wybranych miejscach. W wielu stanach przy kasie pojawi się kwota wyższa o kilkadziesiąt, a czasami o ponad 100 dolarów.

W polskiej cenie znajduje się 23 proc. VAT

Na cenę iPhone'a w Polsce mocno wpływa podatek VAT. W przypadku elektroniki wynosi on 23 proc. Apple podaje, że w cenie iPhone'a 17 Pro 256 GB znajduje się około 1085 zł podatku.

Po odjęciu VAT cena netto telefonu wynosi około 4714 zł. To nadal więcej niż około 4158 zł wynikające z prostego przeliczenia amerykańskiej ceny katalogowej, ale różnica spada z ponad 1600 zł do około 556 zł.

Pokazuje to, że znaczna część przepaści między polskim a amerykańskim Apple Store nie trafia do producenta ani sprzedawcy, lecz do budżetu państwa. Nie wyjaśnia to jednak całej różnicy. Pozostaje jeszcze sposób, w jaki Apple ustala regionalne ceny.

Apple nie przelicza cen codziennie według kursu dolara

Producent nie aktualizuje polskiego cennika za każdym razem, gdy złoty umacnia się lub osłabia. Ceny są ustalane na dłuższy okres, najczęściej przy premierze danej generacji, a następnie pozostają względnie stabilne.

Firma musi więc uwzględnić ryzyko, że w kolejnych miesiącach dolar stanie się droższy. Jeśli Apple przeliczyłoby cenę dokładnie według kursu z dnia premiery, późniejsze osłabienie złotego mogłoby zmniejszyć rentowność sprzedaży. Do polskiej ceny zostaje dlatego wbudowany pewien bufor walutowy.

Dla klienta ma to dwie konsekwencje:

gdy złoty słabnie, polska cena może przez pewien czas wyglądać atrakcyjniej na tle amerykańskiej;

gdy złoty się umacnia, urządzenie w Polsce nie tanieje automatycznie i różnica staje się bardziej widoczna.

Średni kurs NBP z 27 lipca 2026 roku wynosił 3,7835 zł za dolara. Konsument kupujący walutę kartą lub w banku może jednak otrzymać mniej korzystny kurs, a do transakcji mogą dojść koszty przewalutowania.

Cena uwzględnia również koszty sprzedaży na polskim rynku

iPhone nie kosztuje tyle samo w każdym kraju także dlatego, że lokalna sprzedaż generuje różne wydatki. W europejskiej cenie producent musi uwzględnić między innymi logistykę, obsługę sprzedaży, wymogi prawne, system rozliczeń podatkowych i koszty posprzedażowe.

Znaczenie mają również prawa konsumenta obowiązujące w Unii Europejskiej. Kupując telefon od polskiego sprzedawcy, konsument może korzystać z przewidzianej przepisami odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową. Jest to ochrona niezależna od dobrowolnej, rocznej gwarancji producenta.

Apple bierze pod uwagę także wielkość rynku, lokalną konkurencję oraz ceny, które konsumenci są skłonni zaakceptować. Dlatego dwa państwa z podobną stawką podatku nie muszą mieć identycznych cen.

Czy Europa rzeczywiście płaci więcej za iPhone'y?

Z raportu Deutsche Bank Research "Mapping the World's Prices 2026" wynika, że iPhone 17 Pro jest na większości badanych rynków droższy niż w Stanach Zjednoczonych. Spośród analizowanych państw niższą cenę odnotowano jedynie w Japonii, natomiast w Korei Południowej była ona zbliżona do amerykańskiej.

Na europejskim rynku najlepiej wypadła Szwajcaria. Pomimo wysokich kosztów życia telefon kosztował tam 1187 euro. Jednym z powodów jest niska podstawowa stawka VAT wynosząca 8,1 proc.

Na przeciwnym końcu zestawienia znalazła się Turcja, gdzie analizowany iPhone 17 Pro kosztował 2222 euro, czyli ponad dwa razy więcej niż w USA. Tak wysoka cena wynika między innymi z podatków, sytuacji walutowej i opłat dotyczących urządzeń sprowadzanych z zagranicy.

W Unii Europejskiej szczególnie drogo jest na Węgrzech, gdzie standardowa stawka VAT wynosi 27 proc. Przykłady Szwajcarii i Węgier dobrze pokazują, jak mocno konstrukcja podatków może wpłynąć na końcową cenę identycznego urządzenia.

Telefon z USA może różnić się od polskiej wersji

Amerykańskie modele iPhone'a 17 nie mają tacki na fizyczną kartę SIM. Korzystają wyłącznie z eSIM. Apple potwierdza, że urządzenie kupione w USA można aktywować w innym kraju, jeśli wybrany operator obsługuje tę technologię.

Dla większości klientów największych polskich sieci nie powinno stanowić to problemu. Niedogodności mogą pojawić się podczas korzystania z usług operatorów, którzy nie oferują eSIM, albo w trakcie podróży do krajów, w których popularne są przede wszystkim fizyczne karty przedpłacone.

Trzeba również uważać na warunki serwisowe. Apple zastrzega, że może ograniczyć obsługę gwarancyjną iPhone'a do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie sprzedane. Telefon kupiony w USA może być zatem trudniejszy do naprawienia w ramach gwarancji w Polsce.

Czy za iPhone'a przywiezionego z USA trzeba zapłacić podatek?

Zakup telefonu podczas wakacji nie oznacza automatycznie, że można przywieźć go do Polski bez żadnych rozliczeń. Przy podróży samolotem lub statkiem zwolnienie dla towarów w bagażu osobistym zasadniczo obejmuje zakupy o łącznej wartości do 430 euro, o ile mają charakter niehandlowy.

iPhone 17 przekracza ten limit. W takiej sytuacji może powstać obowiązek zgłoszenia urządzenia organom celnym i zapłaty należności importowych, w tym VAT. Samo rozpakowanie telefonu, uruchomienie go lub wyrzucenie pudełka nie zmienia automatycznie statusu nowo zakupionego towaru.

Jeśli telefon jest zamawiany z USA z dostawą do Polski, przesyłka również podlega zasadom importu spoza Unii Europejskiej. Do ceny mogą dojść VAT, opłaty przewoźnika za odprawę oraz inne koszty.

Cena to nie wszystko. Znaczenie mają też zarobki

Nominalna różnica między Polską a USA pokazuje tylko część problemu. Znacznie więcej mówi zestawienie ceny telefonu z przeciętnym wynagrodzeniem.

5799 zł stanowi dla polskiego konsumenta większe obciążenie niż 1099-1200 dolarów dla wielu mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Dlatego urządzenie może być w Polsce droższe nie tylko w prostym przeliczeniu walutowym, ale również znacznie mniej dostępne w relacji do dochodów.

Właśnie z tego powodu iPhone bywa wykorzystywany jako nieformalny wskaźnik różnic w opodatkowaniu, sile waluty i możliwościach zakupowych mieszkańców poszczególnych państw. Produkt jest bardzo podobny na całym świecie, ale jego zakup może wymagać zupełnie innej części miesięcznej pensji.



