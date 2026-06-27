W skrócie Ładowanie bezprzewodowe smartfona zużywa więcej energii niż przewodowe oraz generuje ciepło niekorzystne dla baterii i środowiska.

Efektywność ładowania bezprzewodowego obniżają pośrednie etapy przesyłania energii i straty ciepła, zwłaszcza przy korzystaniu z etui ochronnych.

Indukcyjne ładowanie smartfonów powoduje globalne straty energii, a wzrost tej technologii wiąże się z większym śladem węglowym i ilością elektroodpadów.

Ładowanie przewodowe także ma swoje wady związane z niewygodą oraz zużywaniem się końcówek kabla i gniazd zasilania w urządzeniach wskutek codziennej eksploatacji.

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Ile marnujemy prądu, ładując telefon bezprzewodowo?

Ładowanie bezprzewodowe wymaga zużycia znacznie większej ilości energii do pełnego naładowania urządzenia niż tradycyjny kabel. Idealnym przykładem jest nowoczesny smartfon. Naładowanie jego baterii przewodowo od 0 do 100 proc. wymaga około 15 Wh (watogodzin). Ta sama czynność przy użyciu ładowarki bezprzewodowej pochłania już około 21 Wh, co oznacza wzrost o 40 proc.

Wyniki te mogą się różnić w zależności od urządzenia i sposobu jego ułożenia. Testy z 2024 r. wykazały, że w przypadku technologii Apple MagSafe różnica ta wynosi około 36 proc. Wykazano również, że nawet niewielkie przesunięcie telefonu na podkładce może obniżyć efektywność ładowania aż o połowę. Wyraźnym znakiem uciekającej energii jest ciepło - podkładki potrafią się mocno nagrzewać. Przypomina to różnice w wydajności kuchenek gazowych i płyt indukcyjnych, które szerzej omawialiśmy w GeekWeeku.

W ujęciu rocznym smartfon ładowany kablem zużywa około 5,5 kWh energii, podczas gdy bezprzewodowo - 7,6 kWh. To różnica rzędu kilku złotych w skali roku, czyli niewiele. Prawdziwy problem pojawia się jednak, gdy zsumujemy zużycie energii elektrycznej przez miliony użytkowników.

Dane organizacji branżowych wskazują, że od 30 do 66 proc. posiadaczy smartfonów korzysta w domach z akcesoriów bezprzewodowych. Przy założeniu, że na świecie działa ok. 7,6 miliarda smartfonów, a 30 proc. z nich jest ładowanych indukcyjnie, to roczne globalne straty energii osiągają poziom 4830 GWh. Taka ilość prądu mogłaby zasilić setki tysięcy gospodarstw domowych przez rok. Jako że popularność tej technologii rośnie, globalne straty będą się tylko zwiększać, uderzając w nasze portfele.

Dlaczego indukcja przegrywa z kablem i gdzie ucieka energia?

Mniejsza wydajność ładowania bezprzewodowego wynika bezpośrednio z natury indukcji elektromagnetycznej. Transfer energii przez pole magnetyczne wymaga więcej etapów pośrednich niż bezpośrednie połączenie, w którym prąd przepływa przez kabel. Kluczowa jest tu także szczelina powietrzna między telefonem a ładowarką, przez którą ucieka ciepło.

Sytuację pogarszają etui ochronne, które dodatkowo zwiększają dystans między cewkami. W efekcie ładowarki bezprzewodowe tracą od 20 do 30 proc. mocy wyłącznie z powodu rozpraszania ciepła. Dzieje się to niezależnie od standardowych strat na poziomie 5-10 proc., które ponosi każda ładowarka podczas zmiany prądu przemiennego (AC) z gniazdka na prąd stały (DC).

Niebezpieczeństwo indukcji dla sprzętu i zdrowia

Generowane ciepło negatywnie wpływa na kondycję ogniwa litowo-jonowego (Li-ion), czyli akumulatora, który znajduje się obecnie w niemal wszystkich współczesnych smartfonach, tabletach, laptopach oraz innych urządzeniach przenośnych. Nowoczesne telefony posiadają systemy bezpieczeństwa, które w celu ochrony przed przegrzaniem i pożarem spowalniają ładowanie po osiągnięciu temperatury około 45 °C. Z tego powodu nie wolno zakrywać ładowarek np. poduszką lub kocem.

Ryzyko pożaru lub wybuchu rośnie przy korzystaniu z tanich, nieoryginalnych zamienników, które często nie mają czujników temperatury ani funkcji wykrywania ciał obcych. Pozostawienie metalowego przedmiotu między telefonem a taką podkładką również może być niebezpieczne. Dodatkowo silne ładowarki generują pole magnetyczne, które może zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, wprowadzając je w tzw. "tryb magnesu" i zmieniając rytm ich pracy.

Wpływ ładowania bezprzewodowego na środowisko naturalne

Większy apetyt na prąd oznacza automatycznie większy ślad węglowy. Dochodzą do tego kwestie utylizacji odpadów - zużyte podkładki zasilające trafią w przyszłości na sterty elektroodpadów, z którymi nie do końca wiadomo, co robić. Ponadto jeśli permanentne przegrzewanie baterii zmusi użytkowników do szybszej wymiany smartfonów na nowe, negatywny wpływ na środowisko wzrośnie jeszcze bardziej.

Dobra wiadomość jest taka, że inżynierowie pracują nad poprawą efektywności ładowania, czego dowodem jest lepsze pozycjonowanie cewek w systemach MagSafe i standardzie Qi2. Mimo to dogonienie tradycyjnego kabla jest fizycznie mało prawdopodobne. Przewód to prosta droga z punktu A do punktu B, podczas gdy indukcja zawsze będzie wiązać się ze stratami podczas transmisji energii elektrycznej przez pola magnetyczne.

Kabel też ma swoje wady. Kiedy wygrywa indukcja?

Choć przewody są efektywniejsze, one również mają swoje słabe strony. Największą zmorą użytkowników okazuje się nietrwałość kabli, które z biegiem lat niszczeją, przecierają się i tracą sprawność. Sytuacji nie poprawia postęp technologiczny - regularne zmiany standardów i wprowadzanie nowych typów złączy (obecnie wymagany jest USB-C, o czym informowaliśmy w GeekWeeku) zmuszają nas do ciągłego kupowania kolejnych akcesoriów. W efekcie większość z nas posiada w domach legendarne już pudełko lub szufladę, w której piętrzą się dziesiątki splątanych, ledwo działających i przestarzałych kabli z minionych lat.

Ciągła eksploatacja uderza nie tylko w przewody, ale też w samą konstrukcję telefonu. Po kilku latach intensywnego wpinania i wypinania wtyczki delikatne gniazdo zasilania w urządzeniu po prostu się zużywa. O ile sam kabel do ładowarki USB-C jest stosunkowo tani, o tyle wymiana gniazda ładowania w smartfonie to już droga zabawa.

W tym świetle technologia indukcyjna wygrywa na polu czystej ergonomii i przyjemności z użytkowania. Trudno bowiem ignorować fakt, że zwykłe, swobodne odłożenie smartfona na niemal magiczną, świecącą podkładkę daje o wiele więcej satysfakcji i jest bez porównania bardziej komfortowe niż przysłowiowe szarpanie się z kablami.



