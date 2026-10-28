Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany przez Vivo, które również dostarczyło urządzenia do testów. Producent nie ma wpływu na treści poniższego artykułu.

Spis treści: Vivo X500 Pro i Pro Max. Dwa smartfony, różne możliwości fotograficzne Nagrywanie 4K, ekran 144 Hz i szybkie ładowanie Ceny vivo X500 Pro i X500 Pro Max w Polsce Dodatkowe akcesoria. Co przygotował producent?

We wtorek 27 października na Teneryfie odbyła się europejska premiera smartfonów vivo X500 Pro i X500 Pro Max, na którą miałem okazję się wybrać. Oprócz dwóch flagowców, producent zaprezentował dodatkowe akcesoria. Poznaliśmy też europejską cenę.

Vivo X500 Pro i Pro Max. Dwa smartfony, różne możliwości fotograficzne

Europejska premiera serii vivo X500 Pro odbyła się na Teneryfie. Podczas wydarzenia producent przedstawił dwa modele: Vivo X500 Pro oraz Vivo X500 Pro Max. W prezentacji uczestniczyli między innymi dziennikarze, twórcy treści, reżyserzy i przedstawiciele firm ZEISS oraz MediaTek, z którymi vivo współpracuje przy rozwoju swoich urządzeń.

Europejska prezentacja smartfonów Vivo X500 Pro i X500 Pro Max Karol Kubak INTERIA.PL

Największą uwagę zwracają możliwości aparatów. W obu smartfonach zastosowano główny aparat ZEISS TrueDynamic z technologią LOFIC. Jej zadaniem jest lepsze rejestrowanie szczegółów w bardzo jasnych i ciemnych partiach obrazu. W praktyce ma to pomóc na przykład podczas fotografowania pod słońce, kiedy łatwo o prześwietlone niebo albo zbyt ciemny obiekt na pierwszym planie. To samo rozwiązanie wykorzystano z myślą o nagrywaniu filmów w trudnych warunkach oświetleniowych.

Różnice między urządzeniami widać przede wszystkim w aparatach z teleobiektywami. Vivo X500 Pro Max otrzymał teleobiektyw ZEISS APO z matrycą o rozdzielczości 200 MP i rozmiarze 1/1,4 cala. Ogniskowa odpowiada 85 mm, a funkcja Long-Range Motion Snapshot pozwala uzyskać 30-krotne przybliżenie. W mniejszym modelu X500 Pro zastosowano teleobiektyw ZEISS APO z matrycą Sony LYTIA 610 o rozdzielczości 64 MP. Tutaj wspomniana funkcja oferuje 20-krotne przybliżenie.

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Oba teleobiektywy mają pomagać w fotografowaniu szybko poruszających się obiektów. Przydaje się to podczas koncertów, zawodów sportowych czy obserwacji dzikich zwierząt. System X-Track Engine wspiera śledzenie wybranego obiektu, także wtedy, gdy na chwilę zniknie on z kadru lub zostanie zasłonięty. W modelu Pro Max autofokus w trybie Snapshot może działać z częstotliwością do 60 klatek na sekundę.

Producent przewidział również możliwość rozszerzenia fotograficznych możliwości smartfonów za pomocą telekonwerterów.

Dodatkowe akcesoria do Vivo X500 Pro Max Karol Kubak INTERIA.PL

Vivo X500 Pro Max Karol Kubak INTERIA.PL

Nagrywanie 4K, ekran 144 Hz i szybkie ładowanie

Nowe Vivo mają być przydatne nie tylko osobom fotografującym, ale również tym, którzy często nagrywają filmy. Główny aparat obsługuje rejestrowanie materiałów w rozdzielczości 4K przy 240 klatkach na sekundę. Taka liczba klatek pozwala tworzyć ujęcia w zwolnionym tempie, zachowując płynność ruchu. Dostępne są też tryby przeznaczone do nagrywania koncertów, filmów portretowych i materiałów o bardziej kinowym wyglądzie.

Funkcja Cinematic Pro Log Video ma ułatwiać późniejszą obróbkę nagrań, zachowując szczegóły w światłach i cieniach. Z kolei tryby takie jak Auto Framing pomagają utrzymywać wybrany obiekt w kadrze. W modelu X500 Pro Max stabilność obrazu podczas nagrywania wspiera także optyczna stabilizacja aparatu.

Za wydajność obu urządzeń odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro. Producent zaprojektował go z myślą o wymagających zadaniach, w tym przetwarzaniu zdjęć i nagrywaniu wideo. Smartfony działają pod kontrolą systemu OriginOS 7, który oferuje między innymi obsługę wielu okien, grupowanie zadań i przesyłanie plików między zgodnymi urządzeniami. Pozwólcie, że o samym systemie nie będę się mocno rozpisywał. Przetestuje go jeszcze kilka dni i wtedy napiszę wam recenzję.

Warto podkreślić partnerstwo z Google. Każdy egzemplarz z serii X500 otrzymuje 3 miesiące dostępu do pakietu Google AI Pro z 5 przestrzeni TB na Google Cloud. Dzięki on-device intelligence napędzanemu przez Gemini Nano 4, kluczowe operacje AI (takie jak zaawansowana edycja zdjęć, stylizacja tekstu w wiadomościach czy inteligentne tłumaczenia) wykonywane są lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu, co przekłada się na natychmiastowe działanie i prywatność.

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Ceny vivo X500 Pro i X500 Pro Max w Polsce

Nowe smartfony trafiły do polskiej oferty w kilku konfiguracjach pamięci. Podstawowy Vivo X500 Pro z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane kosztuje 5999 zł. Osoby, które wcześniej zapisały się na powiadomienie o premierze i otrzymały kod rabatowy, mogą obniżyć cenę do 5799 zł.

Vivo X500 Pro Max z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wyceniono na 6999 zł. Z kodem rabatowym cena spada do 6799 zł. Wariant z 512 GB pamięci kosztuje 7999 zł, ale w ofercie premierowej można go kupić za 7799 zł. Po wykorzystaniu kodu uzyskanego po zapisaniu się na powiadomienie cena wynosi 7599 zł.

Najdroższy jest Vivo X500 Pro Max Special Edition, czyli zestaw przygotowany z myślą o fotografowaniu z dużej odległości. Jego regularna cena wynosi 10 649 zł, ale w ramach oferty premierowej spada do 8999 zł. Osoby, które zapisały się na powiadomienie o premierze i otrzymały kod rabatowy, mogą zapłacić 8399 zł.

W zestawie Special Edition znalazły się między innymi telekonwerter ZEISS Gen 2 Ultra (400 mm), grip fotograficzny, etui fotograficzne i ładowarka 90 W. To rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z rozbudowanych możliwości aparatu bez samodzielnego kompletowania wszystkich elementów.

Promocje obejmują również dodatkowe akcesoria. Przy zakupie vivo X500 Pro Max w wersji 12/256 GB lub 12/512 GB telekonwerter ZEISS Gen 2 (200 mm) wraz z etui fotograficznym można dokupić za 200 zł. Według producenta oznacza to obniżkę ceny tego zestawu akcesoriów o 1100 zł. Oferta dotyczy także wariantów objętych promocją premierową, na określonych przez producenta warunkach.

Co jeszcze przygotował producent? Karol Kubak INTERIA.PL

Dodatkowe akcesoria. Co przygotował producent?

Premiera serii X500 Pro przyniosła również trzy nowe urządzenia audio. Pierwszym są bezprzewodowe słuchawki douszne Vivo Buds Ultra, wyposażone w system redukcji hałasu Quad-Mic Intelligent Noise Cancellation 2.0. Według producenta tłumienie hałasu sięga 60 dB, a deklarowany łączny czas pracy z wykorzystaniem etui wynosi do 50 godzin.

Ze względów czysto higienicznych nie miałem okazji wypróbować ich działania (producent, na szczęście, nie przewidział takiej opcji na prezentacji).

Vivo Buds Ultra. Tak prezentują się słuchawki Karol Kubak INTERIA.PL

Vivo Buds Ultra Karol Kubak INTERIA.PL

Drugą nowością są Vivo Headphones Studio, czyli nauszne słuchawki przeznaczone na rynek europejski. Wykorzystują przetworniki o średnicy 40 mm, obsługują dźwięk przestrzenny Cinematic Spatial Audio i oferują adaptacyjną aktywną redukcję hałasu do 58 dB. Ważą 238 g, a czas odtwarzania muzyki może sięgać 75 godzin przy wyłączonej redukcji hałasu. Miałem je chwilę na uszach i muszę przyznać, że są wygodne i bardzo przyjemnie słucha się z nich muzyki.

Vivo Headphones Studio Karol Kubak INTERIA.PL

Trzeci produkt to Vivo Buds Clip. Ich konstrukcja różni się od klasycznych słuchawek dousznych, ponieważ mocuje się je na uchu w formie klipsa. Otwarta budowa pozwala słuchać muzyki bez całkowitego odcinania się od dźwięków otoczenia. Każda słuchawka waży 5,2 g, a deklarowany łączny czas pracy wynosi do 42 godzin. Użytkownik może wybierać między trybami dźwięku dostosowanymi do różnych sytuacji. Tych słuchawek również nie miałem możliwości przetestowania.

Jeśli uda mi się pozyskać jeszcze jakieś słuchawki testowe, dam wam znać i zrecenzuję je. Ale póki co, przetestuję jeszcze kilka dni możliwości nowych flagowców Vivo i napiszę wam recenzję.

Zdjęcia sprzętu i prezentacji, które mogliście zobaczyć powyżej, zostały wykonane smartfonem X500 Pro Max.



